РФ отказала Украине в установлении дипотношений через Швейцарию

Москва не просила Швейцарию представлять интересы России на Украине, а Украина не заслуживает, чтобы Россия устанавливала с ней дипотношения.

Швейцария захотела заниматься интересами России на Украине

10 августа представитель швейцарского МИД заявил, что Бёрн готов представлять интересы Украины в России и России — на Украине в связи с отсутствием дипломатических отношений между ними.

"Чтобы данная договорённость вступила в силу, Россия должна выразить своё согласие", — заявил он.

Представитель МИД также отметил, что Швейцария давно выражала готовность стать посредником между странами.

Москва не считает Швейцарию нейтральной страной

Но в Москве решили, что Швейцария не может представлять интересы России на Украине, так как присоединилась к антироссийским санкциям.

"Она утратила свой нейтральный статус", — заявил в четверг, 11 августа, замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

По его словам, тот факт, что Бёрн знал мнение Москвы, но продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, "лишь подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют".

"Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии (между РФ и Украиной) не может быть и речи", — подчеркнул Иван Нечаев.

Как сказал Pravda.Ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов, Швейцария активно участвует в санкционных действиях против России.

Поэтому эксперт нашёл "странной" инициативу Бёрна.

"Мне кажется, что это довольно странное предложение от государства, которое проводит антироссийскую политику", — отметил Владимир Шаповалов.

Россиян на Украине не осталось, защищать некого

По словам эксперта, дипотношения больше нужны Украине, поскольку миллионы украинских граждан живут в России. Более того, за время специальной военной операции в Россию въехало самое большое количество беженцев.

А россияне, продолжил Владимир Шаповалов, практически все уехали с Украины, потому что отношение к ним там "не отвечает нормам и принципам международных отношений". Кроме того, сейчас у РФ с Украиной визовый режим, но на визу могут подать только россияне, проживающие в третьих странах.

Поэтому для РФ дипотношения в качестве защитной функции своих граждан на Украине "не являются важным фактором", подчеркнул эксперт.

Со своей стороны, политолог Андрей Суздальцев считает, что у России нет интересов в Киеве "от слова "вообще". И Москва не просила ни одну из стран мира представлять свои интересы в столице Украины.

"Учитывая наличие на территории России несколько миллионов граждан Украины, в представлении своих интересов в РФ скорее заинтересован Киев", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

"Пусть как-то сами выкручиваются, пусть граждане Украины в Казахстан едут в ближайшее украинское посольство или в Эстонию. Это их дело", — отметил в интервью Pravda.Ru Андрей Суздальцев.

"Незаконно депортированные" украинцы на жизнь в РФ не жалуются

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя инициативу об установлении непрямых дипотношений с РФ, заявил, что "в помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сёл".

"Многие наши граждане оказались на российской территории без документов", — сказал Олег Николенко.

Раз беженцев в Киеве называют "незаконно вывезенными", то и с Украиной России говорить не о чем.

Если Британия намерена вывозить украинских беженцев в Руанду, а Польша с начала марта уже насильно высылает потенциальных призывников, то в России беженцам не угрожает депортация, в том числе мужчинам призывного возраста.

В России им предоставлена возможность получить российское гражданство по упрощённой схеме и сразу получать социальные выплаты, в том числе материнский капитал и пособия на детей.

Живут они в пансионатах и на турбазах, в зданиях детских лагерей. Там предоставляют трёхразовое питание, помогают оформить документы на выплату, временное убежище или гражданство, а также найти работу.

Всего развёрнуто 647 таких пунктов временного содержания в 59 регионах.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля. Санкции Швейцарии введены в отношении 197 россиян и девяти компаний из России. Бёрн заморозил $6,17 млрд российских активов.

По данным ООН, из 10 350 489 человек, выехавших на сегодняшний день с Украины, больше всего находится в России — 1 857 122.

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