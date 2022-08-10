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Автор Александр Шторм

"Белая книга" КНР очертила красные линии для США

Мир » Азия » Дальний Восток

Китайская армия продолжает учения в Тайваньском проливе, а Пекин выпустил 10 августа "Белую книгу", в которой описал будущее Тайваня. Статус-кво полностью изменился в пользу Пекина после визита Нэнси Пелоси, за что Тайвань "может "благодарить" её до окончания времён".

"Белая книга" КНР очертила красные линии для США

Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится, говорится в опубликованной КНР "Белой книге". В подробном объяснении сообщается, что "Пекин готов создать широкое пространство для мирного воссоединения", но "никогда не смирится с различными формами сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня".

"Никто не должен недооценивать твёрдую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы продолжать искренне стремиться и прикладывать усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер", — предупредили власти Китая.

Власти КНР также сообщили, что жёсткие меры "ни в коем случае не направлены против тайваньских соотечественников", а "немирные средства будут приниматься в качестве крайней меры в ситуации, когда не будет другого выбора".

Сейчас же Народно-освободительная армия Китая (НОАК) своими действиями фактически прервала поставки на остров. Изменились и настроения тайваньского населения, которое теперь исключает компромиссы с Пекином и сомневается в собственных возможностях оборонять остров — теперь он прямо надеется на помощь Вашингтона.

Стоит отметить, что во время военных манёвров имитировались удары по острову. "НГ" цитирует декана Института международных исследований У Синьбо, так моделировалась ситуация реальных боевых действий, подобных тем, что идут на Украине.

Его коллега Мэн Сянцин, профессор Университета национальной обороны Китая, утверждает, что учения аннулировали так называемую срединную линию в Тайваньском проливе и доказали способность Китая удерживать США от вмешательства в конфликт.

Пекин при председателе КНР Си Цзиньпине стал вести себя жёстче при решении споров с соседями:

  • занял гористые острова и отмели в Южно-Китайском море,
  • посылал корабли к цепи островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые контролирует Япония,
  • забирал себе землю у спорной границы с Индией в Гималаях.

Тайвань не исключение, и Китай меняет статус-кво в свою пользу в Тайваньском проливе. Тайвань, конечно, этому не рад.

В материале South China Morning Post говорится, что на острове выросла поддержка антипекинских настроений. Китай же хочет, чтобы США просто выполняли договорённости, не ссылаясь на то, что "в США есть разные ветви власти, одни говорят и делают одно, а другие — другое".

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Пуски ракет в сторону Тайваня. Начало маневров армии Китая: видео очевидцев
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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