Охота на ведьм в Николаеве - это не только зачистка нелояльных, но и военная уловка

В украинском городе Николаев третий день проводится тотальная зачистка инакомыслящих — там путем поквартирных обысков выявляют нелояльных Киеву жителей.

Политолог Николай Стариков, комментируя ноу-хау главы администрации города Виталия Кима, отметил, что ему удалось выделиться "на фоне всего царящего на Украине психоза и сумасшествия":

По мнению Старикова, цель у операции в Николаеве может быть только одна: подготовка плацдарма для контрнаступления:

"Николаев — самый удобный для этого город. Но там нужно разместить войска так, чтобы информация о них не попала к союзным силам России и Донбасса. Чтобы ни один случайный кадр не попал в соцсети. Поэтому же важно проверить телефоны, чтобы посмотреть, что и у кого там сохранено, кто нелоялен киевскому режиму".

И в такой обстановке, считает политолог, "нелояльным" может стать любой человек. Достаточно просто не понравиться "проверяющему с автоматом" или иметь в записной книжке хотя бы один российский номер или "секретный" кадр:

"Николаев сегодня набит военными. И поэтому, где бы вы ни фотографировались, какой-нибудь окоп или военная техника обязательно попадут в кадр. Так что "нелояльным” может стать любой".

Жителей Николаева заперли в домах — СБУ чистят город от "врагов Украины"

На три дня южный украинский город Николаев, где до начала российской СВО проживало почти полмиллиона человек, превратился в строго закрытый режимный объект — власти совместно с СБУ "чистят" его от "коллаборационистов” и "сепаратистов” — людей, с пророссийскими настроениями или просто симпатизирующих Москве.

Началось все в минувшую пятницу, когда глава местной военной администрации Виталий Ким ввел карантин во всем городе, который он назвал "длительным комендантским часом”. Продлятся мероприятия, как минимум, до понедельника.

На три дня (пока на три) жителям Николаева запрещено выходить на улицу и посещать любые общественные места без специальных разрешений. В случае чрезвычайной ситуации людям предоставляется полицейское сопровождение, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

"Правоохранительные органы будут использовать это время для поиска коллаборационистов и сепаратистов, — заявила Анна Замазеева, глава Николаевского областного совета. — Результаты мы узнаем в понедельник".

По словам чиновницы, проверку пройдут все без исключения жители Николаева. Тем, кто планировал покинуть город и заранее купил билеты на поезд или автобус, было разрешено уехать, но их проверяли на постах безопасности.

Замазеева рассказала журналистам, что полиция проводит обыски по квартирам по всему городу:

"Они обыскивают всех: проверяют документы, мобильные телефоны — все”.

Те, кого уличат в коллаборационизме, будут отправлены в тюрьму, "ради их же блага", поведала чиновница:

"Коллаборационистам будет намного безопаснее за решеткой, поскольку местные жители могут линчевать их, если полиция просто раскроет их личность. Для них лучше оставаться в тюрьме, пока мы не победим".