Foreign Policy: "троянский конь" Путина сбивает Евросоюз с толку

"Троянским конём" американское издание Foreign Policy, которое специализируется на освещении вопросов международной политики, именует Венгрию. В статье, опубликованной этим изданием, подчёркивается, что власти этой страны доставляют серьёзные неудобства чиновникам в Брюсселе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно уже раздражает многих своих коллег из стран Евросоюза. Недавно он в очередной раз выразил несогласие с единой политикой Евросоюза в отношении мигрантов и меньшинств. Но если бы только это, в нынешних условиях это только малая часть проблем, подчёркивается в материале Foreign Policy.

"Более насущным вопросом в последние дни было продолжающееся давление Венгрии (на европейские страны) из-за Москвы. На прошлой неделе 27 членов ЕС согласились сократить потребление газа на 15 процентов. Единственным несогласным, конечно, был Орбан, который назвал это ещё одним шагом к военной экономике", — говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

Отметим, что насчёт несогласных с планом Еврокомиссии о сокращении потребления газа явное преувеличение. На самом деле, возражали и другие государства ЕС — например, Испания, Португалия, Греция.

Но вернёмся к статье. На фоне обсуждения сокращения потребления газа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто "неожиданно для всех посетил Москву", отмечает Foreign Policy.

"Эта поездка прочно закрепила за Венгрией положение единственного союзника России в Европейском союзе. Позируя для фотографий вместе со своим коллегой Сергеем Лавровым, Сийярто приехал в город, чтобы попросить больше российского газа", — подчёркивается в материале.

Петер Сийярто обсуждал вопрос об увеличении поставок российского газа на 700 млн кубометров. Позднее венгерский министр пояснил, что его стране попросту больше негде взять газ, дабы подготовиться к зиме. Солидарность солидарностью, но ей зимой жильё не обогреешь.

В Foreign Policy отмечается, политика Будапешта подчёркивает отсутствие единства в Евросоюзе. Политика венгерского премьер-министра сбивает с толку лидеров ЕС.

"Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю", — говорится в статье.

То есть очевидное навешивание ярлыков, ничего нового. Хотя стоит отметить, что власти Венгрии стараются руководствоваться интересами своей страны. И безусловно, среди этих интересов — снабжение населения и промышленности дешёвыми (ну или по ценам ниже рыночных, скажем так) энергоресурсами.

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