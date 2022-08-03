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Автор Любовь Степушова

Китайский эксперт Бао Чэнкэ прогнозирует ответ КНР Тайваню: полная блокада

Мир » Азия » Южная Азия

Китайский эксперт Бао Чэнкэ прогнозирует, что Китай будет "сопротивляться США" через санкции в отношении Тайваня, которые могут вылиться в его полную блокаду.

Китайский эксперт Бао Чэнкэ прогнозирует ответ КНР Тайваню: полная блокада

Нельзя, чтобы прецедент стал тенденцией

В заявлении министерства иностранных дел Китая по итогам визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань подчёркивается, что Китай примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности, а США и сепаратистские силы "независимости Тайваня" должны нести ответственность за все последствия.

Тайваньские СМИ публикуют прогноз заместителя директора Шанхайского института восточноазиатских исследований Бао Чэнкэ.

Эксперт заявил, что правительство КНР обязано прибегнуть к жёстким мерам, так как оно не может позволить Пелоси создать прецедент, который приведёт к последующим визитам высокопоставленных лиц из Соединённых Штатов и других стран на Тайвань в различных формах.

"Эта тенденция должна быть остановлена", — считает Бао Ченкэ.

Пекин организует полную блокаду Тайваня

По его словам, Пекин будет "сопротивляться" "тремя основными путями":

  1. военными мерами;
  2. остановив экономическую и торговую деятельность с Тайванем;
  3. прервав институциональные обмены.

"Тайваньские власти должны пожалеть о приглашении Пелоси", — считает Бао Ченкэ.

По первому пункту, по его мнению, Пекин может стремиться к "экономической блокаде" или даже полной блокаде Тайваня "посредством военных учений". Эксперт не исключает, что "долгосрочное и неоднократное" проведение таких учений "окажет большее давление на Тайвань". Китай уже начал учения с боевыми стрельбами, полностью блокировав подходы к Тайваню.

По второму пункту Китай уже предпринял шаги. Посреди ночи 1 августа Главное таможенное управление КНР объявило о запрете на ввоз более 100 наименований продуктов питания из Тайваня. Это

  • мёд,
  • чай,
  • фрукты,
  • продукты морского промысла

и так далее.

Запрещён также экспорт строительного песка.

По третьему пункту управление по делам Тайваня госсовета объявило об административных мерах в отношении "Тайваньского фонда демократии" и "Фонда международного сотрудничества и развития", связанных со сторонниками "независимости Тайваня". Им запрещено вести деятельность в Китае, на руководителей наложены санкции.

Бао Ченкэ отмечает, что инцидент с Пелоси выдвинут на первое место в приоритетах принятия Пекином решений в экономике и политике. В будущем конфронтация между Китаем и Тайванем будет увеличиваться, нельзя исключать даже "мелкомасштабных конфликтов", подчеркнул эксперт.

Готов ли Тайвань к санкциям Китая?

Тайваньское СМИ Freedom Times заявило, что более 3000 продуктов из Тайваня могут быть запрещены к ввозу в Китай, что нанесёт ущерб экономике острова, которая на 100% зависит от торговли.

Тайвань — это не Украина, потому что Тайвань — это остров, которому не хватает природных ресурсов, и иностранную помощь будет трудно получить, если Китай будет препятствовать. За исключением микрочипов, большинство продуктов могут быть заменены в Китае поставками производителей других стран.

По оценкам, более миллиона тайваньцев в настоящее время работают и живут в Китае, а тайваньские инвестиции в Китай и двусторонняя торговля с Китаем превысили 130 миллиардов долларов.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что США впадут в "глубокую и немедленную" рецессию, если американские фирмы будут резко отрезаны от поставок микрочипов TSMC.

Никогда мир на станет прежним

США перешли "красную черту" в отношениях с Китаем, чтобы подправить рейтинг Джозефу Байдену к ноябрьским выборам. Однако до них ещё далеко, а содеянное может аукнуться в негативной плоскости.

Конечно, Китай не будет воевать с США, но он задавит Тайвань, который вымрет до последнего тайваньца. США будут помогать Тайваню, как помогают Украине. Но есть ли у Тайваня решимость воевать и умирать?

У Китая больше нет иллюзий по поводу "стратегической двусмысленности" Вашингтона. Принцип одного Китая уже не является политической основой в отношениях двух стран. Также Пекин потерял свои иллюзии относительно тайваньских Демократической прогрессивной партии (ДПП) и Гоминьдана. Первая (у власти) не могла противостоять напору Пелоси, хотя хотела дать заднюю с приглашением, а Гоминьдан (в оппозиции) "консенсус 1992 года" (принцип одного Китая) определил как "консенсус без консенсуса".

Китаю и США отныне предстоит жить в новых реалиях. Что это принесёт миру, покажет время.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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