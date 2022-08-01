Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ

Президент США Джозеф Байден сделал РФ неприемлемое предложение о возобновлении переговоров об СНВ.

Предложение Байдена об СНВ-4

В преддверии 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Джозеф Байден выступил с заявлением, опубликованным на сайте Белого дома.

Вначале похвалив себя как зачинателя ДНЯО, Байден предложил работать над конечной целью — "миром без ядерного оружия".

По его словам, даже в разгар холодной войны Соединённые Штаты и Советский Союз смогли работать вместе, чтобы "выполнить нашу общую обязанность по обеспечению стратегической стабильности".

Поэтому лидер США предложил "оперативно провести переговоры" о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3 после 2026 года.

Условия Байдена для России и Китая невыполнимы

Однако он сделал оговорки, которые исключают успех его идеи...

1. Он потребовал от РФ стать "добросовестным партнёром", потому что сегодня она таковой не является, осуществив "жестокую и неспровоцированную агрессию на Украине". Тем самым РФ, по мнению Байдена, "нарушила мир в Европе, что представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка".

"В этом контексте России следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США", — написал президент США.

Этот контекст, который требует Байден, невозможен. Для этого Москве надо повиниться и отойти на позиции, как минимум, 24 февраля.

2. Байден потребовал, чтобы Китай, обладающий ядерным оружием, тоже принял участие в переговорах.

Китай всячески противится подключению к диалогу, и понятно почему — арсеналы несопоставимы. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цу заявил в январе 2022 года, что Китай присоединится к переговорам, когда РФ и США "сократят до нашего уровня" свои арсеналы.

Заметим, что ссылка на период холодной войны также не к месту, так как сегодня отношения между РФ и США гораздо хуже, если измерять их санкциями и участием США в прокси-войне против России на Украине.

Путин выдвинет Байдену свои условия

Как с США можно договариваться, если они вышли из всех предыдущих договоров — о ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кроме того, сейчас РФ опережает США в разработке гиперзвуковых средств доставки:

ракеты "Циркон",

"Сармат",

подводный дрон "Посейдон"

и так далее.

У США не скоро будет такое оружие.

Очевидно, что США договор СНВ необходим, чтобы связать по рукам Россию в программе развития и развёртывания новых систем вооружений, способных нести ядерное оружие, чтобы ликвидировать своё отставание. Обман — излюбленный и проверенный способ во внешней политике США. Поэтому Москва, как видится, представит Байдену свои условия по переговорам по СНВ:

перестать поддерживать преступный киевский режим;

снять санкции, в том числе с руководства РФ;

отвести силы НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года;

гарантировать письменно неразмещение ударных сил НАТО вблизи границы с РФ.

Договор о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-3) был заключён Россией и США в 2010 году на десять лет. Он предусматривает сокращение числа развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 с каждой стороны (у Китая от силы 400 боезарядов), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ) — до 700 единиц. Затем он был продлён президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом сразу после прихода того к власти.

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