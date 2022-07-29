Налицо множество причин удара ВСУ по колонии в Еленовке и лишь одна версия о причастности РФ

Россиянам не всё равно кто ударил по "азовцам"* в Еленовке. Это не история о жалости к нацистам, а история о сути нацистского киевского режима.

В колонии в Еленовке убиты десятки "азовцев"

Около двух часов ночи украинские вооружённые формирования ударили ракетами по Волновахской исправительной колонии №120 в поселке Еленовка Волновахского района Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов"*.

По последним данным, погибли 53 и ранены 130 военнопленных украинцев, ранены также 8 сотрудников изолятора, сообщает Минобороны России.

Версия о сокрытии пыток россиянами выглядит неубедительной

В Генштабе ВСУ после ударов заявили, что Россия пытается скрыть пытки и убийства украинских заключённых. Эта версия выглядит нереалистичной на фоне недавней зрады на украинском ТВ. Женщина рассказала, как она тайно приехала в Донецк встретиться со своим пленным мужем, и каким он выглядел здоровым и бодрым.

Нет никаких данных от той же Human Rights Watch, что РФ не обеспечивает военнопленным достойное обращение, а вот к Украине такие претензии есть.

Устрашение украинцев и возбуждение ненависти к русским

Украинский канал "Легитимный" рассматривает версию о том, что это приказ офиса президента Зеленского, чтобы получить "отличные козыри в дальнейшей игре":

остановить распространяемый тезис в ВСУ, что можно сдаваться, что в плену безопасно, жизнь сохранишь;

подогреть ненависть в тылу, прокачав месседж, что россияне убили пленных, значит надо мстить и убивать всех;

попытаться таким образом усилить желание украинцев идти на войну и умирать.

Добавим, мобилизованным украинцам вбивают мысль: ни за что не сдавайтесь, потому что вас казнят или взорвут.

Запугать тех, кто может наговорить "лишнего"

Военкор Александр Коц пишет в своём Телеграм-канале, что в последнее время в СМИ появились интервью пленных "азовцев"*. Боевики много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках и о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство Украины.

Коц делает вывод, что "удары — это попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил".

"Азовцы"* надоели Киеву, лучше иметь их "светлые образы"

Имеет право на существование и версия о том, что в Киеве хотят сделать из "азовцев"* "светлые образы", а не утруждаться обменами на российских военнопленных, да и не на кого. Теперь их жёны перестанут донимать администрацию Зеленского своими требованиями.

Россиянам важна правда, а не жалость к нацистам

Телеграм-канал Brief пишет, что обстрел — это крайне плохой знак, фактически свидетельствующий о дегуманизации конфликта.

"Неважно, кто был его исполнителем, переход к негуманному содержанию пленных, нарушение конвенционного права и, в прямом смысле, убийство военнопленных грозит прямой гуманитарной катастрофой. Каждая из сторон будет позволять себя вымещать злость на пленных, что приведёт к приостановке обмена и многочисленным жертвам с двух сторон. Правых тут не будет. Страдание будет для всех".

Не согласимся с последним мнением. Кто был исполнителем — крайне важно, и правых надо найти.

Вспомним, что все предшествующие провокации — в Буче и удар ракетой по Краматорску по ж/д в момент сбора людей для эвакуации — были разоблачены в Сети и не переросли в долгую пропагандистскую информационную кампанию на Западе. Подождём, что скажет СК РФ — остались не только обломки ракеты, но и свидетели.

*члены организации, запрещённой в РФ

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