Россиянам не всё равно кто ударил по "азовцам"* в Еленовке. Это не история о жалости к нацистам, а история о сути нацистского киевского режима.
Около двух часов ночи украинские вооружённые формирования ударили ракетами по Волновахской исправительной колонии №120 в поселке Еленовка Волновахского района Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов"*.
По последним данным, погибли 53 и ранены 130 военнопленных украинцев, ранены также 8 сотрудников изолятора, сообщает Минобороны России.
В Генштабе ВСУ после ударов заявили, что Россия пытается скрыть пытки и убийства украинских заключённых. Эта версия выглядит нереалистичной на фоне недавней зрады на украинском ТВ. Женщина рассказала, как она тайно приехала в Донецк встретиться со своим пленным мужем, и каким он выглядел здоровым и бодрым.
Нет никаких данных от той же Human Rights Watch, что РФ не обеспечивает военнопленным достойное обращение, а вот к Украине такие претензии есть.
Украинский канал "Легитимный" рассматривает версию о том, что это приказ офиса президента Зеленского, чтобы получить "отличные козыри в дальнейшей игре":
Добавим, мобилизованным украинцам вбивают мысль: ни за что не сдавайтесь, потому что вас казнят или взорвут.
Военкор Александр Коц пишет в своём Телеграм-канале, что в последнее время в СМИ появились интервью пленных "азовцев"*. Боевики много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках и о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство Украины.
Коц делает вывод, что "удары — это попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил".
Имеет право на существование и версия о том, что в Киеве хотят сделать из "азовцев"* "светлые образы", а не утруждаться обменами на российских военнопленных, да и не на кого. Теперь их жёны перестанут донимать администрацию Зеленского своими требованиями.
Телеграм-канал Brief пишет, что обстрел — это крайне плохой знак, фактически свидетельствующий о дегуманизации конфликта.
"Неважно, кто был его исполнителем, переход к негуманному содержанию пленных, нарушение конвенционного права и, в прямом смысле, убийство военнопленных грозит прямой гуманитарной катастрофой. Каждая из сторон будет позволять себя вымещать злость на пленных, что приведёт к приостановке обмена и многочисленным жертвам с двух сторон. Правых тут не будет. Страдание будет для всех".
Не согласимся с последним мнением. Кто был исполнителем — крайне важно, и правых надо найти.
Вспомним, что все предшествующие провокации — в Буче и удар ракетой по Краматорску по ж/д в момент сбора людей для эвакуации — были разоблачены в Сети и не переросли в долгую пропагандистскую информационную кампанию на Западе. Подождём, что скажет СК РФ — остались не только обломки ракеты, но и свидетели.
*члены организации, запрещённой в РФ
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