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Автор Любовь Степушова

Си Цзиньпин предупредил Байдена, что 1,4 миллиарда китайцев не отдадут Тайвань

Мир

Телефонный разговор между Си Цзиньпином и Джо Байденом не был дружеским. Китайский лидер предупредил коллегу, что своими опрометчивыми действиями он может "поджечь себя".

Си Цзиньпин предупредил Байдена, что 1,4 миллиарда китайцев не отдадут Тайвань

Между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Джозефом Байденом в четверг в состоялся пятый телефонный разговор с тех пор, как Байден стал президентом. Он длился два часа и 17 минут.

Белый дом не рассказал, о чём был разговор

В связи с анонсированным визитом спикера палаты представителей конгресса Ненси Пелоси на Тайвань ожидалось, что этот вопрос будет главной темой разговора.

Белый Дом выпустил по его итогам короткое резюме, в котором указывается, что политика Соединенных Штатов не изменилась и что США "решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в районе Тайваньского пролива".

Однако ранее американский президент заявлял, что США взяли на себя обязательство защищать Тайвань, в том числе военным путём. Это с учетом того, что на Тайване у власти находится правительство Демократической прогрессивной партии, у которой в программе записано отделение от Китая.

Си Цзиньпин потребовал учитывать мнение 1,4 млрд китайцев

В заявлении государственного агентства "Синьхуа" по итогам разговора говорится, что Си Цзиньпин напомнил Байдену о принципе одного Китая, который является политической основой китайско-американских отношений.

"Мы решительно выступаем против "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил и никогда не оставим места силам "независимости Тайваня" в любой форме. Позиция китайского правительства и китайского народа по тайваньскому вопросу была последовательной, и более 1,4 миллиарда китайцев твёрдо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая", — цитирует агентство президента КНР.

"Общественное мнение нельзя игнорировать, играя с огнём, вы подожжёте себя. Я надеюсь, что американская сторона ясно это понимает. Американская сторона должна придерживаться принципа одного Китая и выполнять три совместных китайско-американских коммюнике", — добавил Си Цзиньпин.

Он далее раскритиковал позицию США, которая определяет китайско-американские отношения с точки зрения стратегического соперничества, что "может нанести вред народам двух стран и миру".

Си Цзиньпин подтвердил принципиальную позицию Китая по Украине, которая выражается в том, чтобы способствовать установлению мира. По мнению президента КНР, разъединение и разрыв связей не поможет поднять экономику США, но сделает всю мировую экономику более уязвимой.

США попытаются раскачать Китай

"Отношения между Китаем и США довольно плохи во всех отношениях", — сказал Financial Times профессор международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине Ши Иньхун. Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая, вероятно, примет "необходимые контрмеры", если Пелоси осуществит свою поездку, но Китай по-прежнему будет стремиться "избегать полной и прямой военной конфронтации с США".

Как рассказал ранее Pravda.Ru заведующий Сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Сергей Луконин, США выгодно втянуть Китай в горячее противостояние.

И особенно эта выгода обусловлена тем, что к осени предполагается проведение XX съезда КПК, на котором нынешний председатель КНР Си Цзиньпин должен будет переизбраться на третий срок.

По словам эксперта, для Китая сейчас очень важно, чтобы была стабильность в социальной, экономической и внешнеполитической сферах. А Соединённые Штаты Америки начинают раскачивать ситуацию для того, чтобы, если не добиться коллапса Китая, то максимально затруднить его развитие, создать дополнительные проблемы в социальной и политической сферах.

В американских СМИ утверждается, что Пелоси собирается отправиться в Индо-Тихоокеанский регион в эти выходные, и первой остановкой может стать ударная группа авианосца "Рональд Рейган".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань и с тех пор Пекин не контролирует Тайвань, надеясь на мирную реинтеграцию.

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Куратор: Любовь Степушова
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