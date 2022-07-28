Си Цзиньпин предупредил Байдена, что 1,4 миллиарда китайцев не отдадут Тайвань

Телефонный разговор между Си Цзиньпином и Джо Байденом не был дружеским. Китайский лидер предупредил коллегу, что своими опрометчивыми действиями он может "поджечь себя".

Между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Джозефом Байденом в четверг в состоялся пятый телефонный разговор с тех пор, как Байден стал президентом. Он длился два часа и 17 минут.

Белый дом не рассказал, о чём был разговор

В связи с анонсированным визитом спикера палаты представителей конгресса Ненси Пелоси на Тайвань ожидалось, что этот вопрос будет главной темой разговора.

Белый Дом выпустил по его итогам короткое резюме, в котором указывается, что политика Соединенных Штатов не изменилась и что США "решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в районе Тайваньского пролива".

Однако ранее американский президент заявлял, что США взяли на себя обязательство защищать Тайвань, в том числе военным путём. Это с учетом того, что на Тайване у власти находится правительство Демократической прогрессивной партии, у которой в программе записано отделение от Китая.

Си Цзиньпин потребовал учитывать мнение 1,4 млрд китайцев

В заявлении государственного агентства "Синьхуа" по итогам разговора говорится, что Си Цзиньпин напомнил Байдену о принципе одного Китая, который является политической основой китайско-американских отношений.

"Мы решительно выступаем против "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил и никогда не оставим места силам "независимости Тайваня" в любой форме. Позиция китайского правительства и китайского народа по тайваньскому вопросу была последовательной, и более 1,4 миллиарда китайцев твёрдо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая", — цитирует агентство президента КНР. "Общественное мнение нельзя игнорировать, играя с огнём, вы подожжёте себя. Я надеюсь, что американская сторона ясно это понимает. Американская сторона должна придерживаться принципа одного Китая и выполнять три совместных китайско-американских коммюнике", — добавил Си Цзиньпин.

Он далее раскритиковал позицию США, которая определяет китайско-американские отношения с точки зрения стратегического соперничества, что "может нанести вред народам двух стран и миру".

Си Цзиньпин подтвердил принципиальную позицию Китая по Украине, которая выражается в том, чтобы способствовать установлению мира. По мнению президента КНР, разъединение и разрыв связей не поможет поднять экономику США, но сделает всю мировую экономику более уязвимой.

США попытаются раскачать Китай

"Отношения между Китаем и США довольно плохи во всех отношениях", — сказал Financial Times профессор международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине Ши Иньхун. Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая, вероятно, примет "необходимые контрмеры", если Пелоси осуществит свою поездку, но Китай по-прежнему будет стремиться "избегать полной и прямой военной конфронтации с США".

Как рассказал ранее Pravda.Ru заведующий Сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Сергей Луконин, США выгодно втянуть Китай в горячее противостояние.

И особенно эта выгода обусловлена тем, что к осени предполагается проведение XX съезда КПК, на котором нынешний председатель КНР Си Цзиньпин должен будет переизбраться на третий срок.

По словам эксперта, для Китая сейчас очень важно, чтобы была стабильность в социальной, экономической и внешнеполитической сферах. А Соединённые Штаты Америки начинают раскачивать ситуацию для того, чтобы, если не добиться коллапса Китая, то максимально затруднить его развитие, создать дополнительные проблемы в социальной и политической сферах.

В американских СМИ утверждается, что Пелоси собирается отправиться в Индо-Тихоокеанский регион в эти выходные, и первой остановкой может стать ударная группа авианосца "Рональд Рейган".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань и с тех пор Пекин не контролирует Тайвань, надеясь на мирную реинтеграцию.

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