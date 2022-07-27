Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом

Украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" использует масштабную схему хищений, чтобы получить миллиарды долларов от правительства за предполагаемые закупки газа, хотя Украине не нужен дополнительный газ на зиму, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По её словам, речь идёт о 150 миллиардах гривен (4,08 млрд долларов) для закупки дополнительных 6 миллиардов кубометров природного газа "за рубежом".

"Правительство планировало использовать международную финансовую помощь, предоставленную Украине западными странами для этой "компенсации", хотя в каких бы ни было дополнительных закупках газа на предстоящий отопительный сезон вообще нет необходимости. Украина уже производит и запасает достаточно газа на зиму и может даже получить до семи миллиардов избыточных кубометров газа в течение предстоящего отопительного сезона", — написано на официальной странице партии Тимошенко в соцсети, заблокированной в России.

Учитывая прошлое Юлии Тимошенко, сомневаться в её компетентности в том, что касается газа и газовых контрактов, не приходится. Она, напомню, в бытность свою премьером на этом не только "собаку съела", но и в тюрьме посидеть ей довелось.

И уж, коли Юлия Владимировна заявляет, что "Нафтогаз” планирует "аферу века” — присвоение до 264 миллиардов гривен ($7,18 млрд) с последующей переправкой их в офшоры, то это повод для президентского Офиса, как минимум, присмотреться к деятельности Нафтогаза повнимательнее.

"Нафтогаз" является крупнейшей государственной нефтегазовой компанией Украины и основным источником дохода, на долю которого в прошлом году пришлось почти 17% от общего объёма доходов государственного бюджета страны.

А что действительно интересно в этом неожиданном разоблачении, так это то, с чего вдруг Тимошенко активизировалась? С февраля помалкивала, если не считать пары видеосюжетов, где она воронки от снарядов (якобы, наших) рассматривает, да про какую-то колбасу "бандеровскую", которая ей дюже по вкусу пришлась, рассуждает, а тут вдруг гневом воспылала…

Об этом своим мнением с Pravda.Ru поделился крымский политолог Владимир Джаралла.

По его словам, главная цель "выступления" Тимошенко — желание напомнить о себе:

"Политик не может находиться в тени слишком долго. И поэтому он всегда пользуется моментом, чтобы напомнить о себе", — пояснил эксперт.

Вор у вора дубинку украл

Что касается темы, которую подняла экс-премьер Украины, то, отметил Джаралла, "ситуация даже несколько комичная":

"Госпожа Тимошенко комментирует газовые коррупционные схемы. И можно не сомневаться, что она в этом знает толк. Дело в том, что, будучи на посту премьера, она именно их и создавала. Некоторые говорят о том, что созданные ею элементы коррупционной схемы используются уже другими, кто пришёл на её место. Но сама схема продолжает работать безошибочно".

Нафтогаз фактически банкрот

— В отношении же самой ситуации: как известно, вчера "Нафтогаз" фактически вошёл в ситуацию банкротства, так как не выполнил свои обязательства по долгам. Более того, перспективы выхода из этой ситуации являются более мрачными просто потому, что Украина сейчас существует в режиме финансовой пирамиды:

ей выделяют деньги для того, чтобы поддерживать оплату долгов, а также для того, чтобы выдерживать платежный баланс внутри страны.

Без этого экономики Украины просто бы не существовало уже несколько месяцев. Таким образом это позитивный сигнал для всех тех, кто говорит о том, что Украина — "чёрная дыра", поддержка которой бесполезна, — сказал политэксперт.

Почва для скандала

В то же время, Джаралла не исключает того, что своим заявлением Тимошенко готовит почву для очередного скандала, причём, с совершенно неожиданными перспективами:

— Дело в том, что президент Зеленский за последнее время фактически превратился в маленького диктатора, ликвидировал всех своих политических противников, а также изрядно ограничил олигархические группы. Но не для того, чтобы исправить ситуацию, а для того, чтобы лично у себя в руках сосредоточить больше власти.

Поэтому любопытно, как он отреагирует на появление персонажей из прошлого, каким является госпожа Тимошенко.

При этом, нельзя не брать в расчёт и эмоциональные моменты: среди окружения Зеленского идёт борьба за власть и влияние. А в таких случаях всегда широко применяются манипуляции. Например, когда вовремя подсовывают новость о том, что о человеке кто-то плохо отозвался, чтобы спровоцировать его на некоторые действия в отношении конкретного персонажа. Так что, будет любопытно смотреть, как в этой банке с пауками разыгрывается очередной фарс.

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