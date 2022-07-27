Харьков ждёт перемен к лучшему с приходом ВС России

Харьковчане понимают, что киевский режим записал их в коллаборанты. Осознавая неадекватность властей, горожане пристально наблюдают за тем, как живут люди в освобождённом Купянске.

Об этом пишет Телеграм-канал (ТГ) "Харьков наш".

На Украине идёт гражданская война и Харьков записан в коллаборанты

Последняя широко обсуждаемая тема в Харькове — это введение уголовной ответственности за получение российского гражданства на "оккупированных территориях". Авторы канала призывают киевский режим оставить желающих "просто выжить" (т. к. украинская система соцобеспечения не работает) в покое:

"Просто признайтесь, что это лишние для вас люди, вам такие граждане не нужны, все — чужаки, и пусть живут как хотят”.

Далее ТГ-канал, который вовсе не является "ватным", пишет, что это ещё один камень "в фундамент гражданской войны" на Украине. Особенно возмутила автора канала характеристика украинских СМИ "дети коллаборантов" — про мариупольских детей.

"Давайте сразу уже и для них уголовную ответственность. Хотя, к чему полумеры — у вас же теперь есть "хаймарсы". А то, не дай Бог, эти дети вырастут и получат — о ужас — российский паспорт", — пишет "Харьков наш".

Вторая обсуждаемая тема на ТГ канале, который получает сведения от харьковчан, — это поведение ВСУ и СБУ. Первые начали сажать на высотные жилые здания корректировщиков, а вторые рекомендуют собственникам и служащим общепита сообщать о подозрительных посетителях за вознаграждение.

Власти Харькова неадекватны ситуации

Третья тема — это неадекватное поведение городских властей, которые:

в разгар войны приглашают жителей возвращаться и заставляют платить коммуналку, хотя "идёт война";

обещают отправить детей в школу, хотя очевидно, что ситуация к сентябрю не нормализуется;

строят бетонные автобусные остановки, что больше похоже на распил денег;

вырубают заповедный Григоровский бор на Верхней Новосёловке под военные нужды;

выдают плохую "гуманитарку" — стандартный "профессиональный" набор — батон и 300 грамм пшена. А на все жалобы начальство отвечает привычным "не нравится — увольняйтесь".

"Никто не протестует, так как это удобный способ выявлять нелояльных: кто возмутился — тот недостаточно проникся патриотизмом, добро пожаловать на переплавку-перековку к приветливым СБУшникам", — пишет "Харьков наш".

Украина — чужое харьковчанам государство

Очень большой сегмент постов о том, как выехать из Харькова. Выясняется, что на украинскую территорию выезд "крайне затруднен", а на российскую территорию не только выпускают, но ещё и рекомендуют туда эвакуироваться. Авторы затрудняются объяснить такой неожиданный поворот событий. Они указывают, что поборы за выезд — нередкое дело.

"Харьков наш" подчёркивает, что растёт число подписчиков у местных каналов, которые сообщают о том, где вручают повестки. Это говорит о том, что, не такое уж "своё" государство Украина для многих своих граждан.

"Если государству приходится насильно гнать граждан на войну с внешним врагом, значит, это государство гражданам — чужое", — указывает ТГК.

Как живёт освобождённый Купянск

На этом фоне авторы сравнивают свою жизнь с жизнью Купянска (Харьковская область), который находится по контролем РФ.

Ситуация с пенсиями в Купянске понемногу нормализуется, пишет "Харьков наш", формируются новые базы пенсионеров, а пока намерены платить всем одинаково — по 10 тысяч рублей. Всю остальную "социалку", по данным от подписчиков канала, передали Белгородской области — медицину, пожарную охрану.

Далее указывается, что в Купянске:

выезд для граждан Украины в РФ и обратно — свободный;

мобильная связь и интернет — только в конкретных точках;

школы с сентября собираются запускать по российским программам, украинский язык и литература не отменяются. Выпускникам этого года выдали аттестаты, с которыми, как было объявлено, можно поступать в российские вузы.

больницы и поликлиники работают, но есть большие трудности с медикаментами, особенно с редкими и рецептурными препаратами;

"резко прижали" наркоторговлю всех видов и тех, кто может хранить оружие;

бензин есть и "копеечный", рэкет на бензине пресекается тоже жёстко.

"Отношение к происходящему, само собой, определяется идейной позицией: проукраинские горожане говорят об "оккупации и репрессиях", пророссийские — о "наведении порядка". Большинство жителей, впрочем, радикальных идейных позиций не имеет, и реагирует исключительно на изменения в материальных условиях жизни", — анализирует "Харьков наш" данные по Купянску.

Из этого следует, что харьковчане, как и жители Купянска, сразу или потом, но будут приветствовать своё освобождение от киевской антинародной власти.

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