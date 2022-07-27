Харьковчане понимают, что киевский режим записал их в коллаборанты. Осознавая неадекватность властей, горожане пристально наблюдают за тем, как живут люди в освобождённом Купянске.
Об этом пишет Телеграм-канал (ТГ) "Харьков наш".
Последняя широко обсуждаемая тема в Харькове — это введение уголовной ответственности за получение российского гражданства на "оккупированных территориях". Авторы канала призывают киевский режим оставить желающих "просто выжить" (т. к. украинская система соцобеспечения не работает) в покое:
"Просто признайтесь, что это лишние для вас люди, вам такие граждане не нужны, все — чужаки, и пусть живут как хотят”.
Далее ТГ-канал, который вовсе не является "ватным", пишет, что это ещё один камень "в фундамент гражданской войны" на Украине. Особенно возмутила автора канала характеристика украинских СМИ "дети коллаборантов" — про мариупольских детей.
"Давайте сразу уже и для них уголовную ответственность. Хотя, к чему полумеры — у вас же теперь есть "хаймарсы". А то, не дай Бог, эти дети вырастут и получат — о ужас — российский паспорт", — пишет "Харьков наш".
Вторая обсуждаемая тема на ТГ канале, который получает сведения от харьковчан, — это поведение ВСУ и СБУ. Первые начали сажать на высотные жилые здания корректировщиков, а вторые рекомендуют собственникам и служащим общепита сообщать о подозрительных посетителях за вознаграждение.
Третья тема — это неадекватное поведение городских властей, которые:
"Никто не протестует, так как это удобный способ выявлять нелояльных: кто возмутился — тот недостаточно проникся патриотизмом, добро пожаловать на переплавку-перековку к приветливым СБУшникам", — пишет "Харьков наш".
Очень большой сегмент постов о том, как выехать из Харькова. Выясняется, что на украинскую территорию выезд "крайне затруднен", а на российскую территорию не только выпускают, но ещё и рекомендуют туда эвакуироваться. Авторы затрудняются объяснить такой неожиданный поворот событий. Они указывают, что поборы за выезд — нередкое дело.
"Харьков наш" подчёркивает, что растёт число подписчиков у местных каналов, которые сообщают о том, где вручают повестки. Это говорит о том, что, не такое уж "своё" государство Украина для многих своих граждан.
"Если государству приходится насильно гнать граждан на войну с внешним врагом, значит, это государство гражданам — чужое", — указывает ТГК.
На этом фоне авторы сравнивают свою жизнь с жизнью Купянска (Харьковская область), который находится по контролем РФ.
Ситуация с пенсиями в Купянске понемногу нормализуется, пишет "Харьков наш", формируются новые базы пенсионеров, а пока намерены платить всем одинаково — по 10 тысяч рублей. Всю остальную "социалку", по данным от подписчиков канала, передали Белгородской области — медицину, пожарную охрану.
Далее указывается, что в Купянске:
"Отношение к происходящему, само собой, определяется идейной позицией: проукраинские горожане говорят об "оккупации и репрессиях", пророссийские — о "наведении порядка". Большинство жителей, впрочем, радикальных идейных позиций не имеет, и реагирует исключительно на изменения в материальных условиях жизни", — анализирует "Харьков наш" данные по Купянску.
Из этого следует, что харьковчане, как и жители Купянска, сразу или потом, но будут приветствовать своё освобождение от киевской антинародной власти.
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