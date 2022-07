На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран"

Встреча 19 июля в Тегеране в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию лидеров России, Ирана и Турции вызвала бурную реакцию западного политического бомонда и общественности.

"Владимир Путин показал всему миру, что спецоперация на Украине вовсе не изолировала его страну от других государств. Россия, Иран и Турция договариваются между собой. Чем больше стран мы санкционируем, тем большее число из них может объединить свои интересы и создать союз", — высказался в передаче популярного американского канала CBS профессор Марк Кац, внештатный сотрудник аналитического центра "Атлантический Совет" и преподаватель университета Джорджа Мейсона (округ Ферфакс, штат Вирджиния).

Закат однополярного мира

Интересно, что именно Марк Кац почти год назад, 7 августа 2021-го, выступил на страницах издания "The National Interest" с предупреждением о грядущем крушении однополярной системы, под которую, по его словам, обязательно подведут подкоп страны-конкуренты.

Конец однополярного мира Кац, в частности, связывает с тем, что "Америка уступила России, Ирану и Турции инициативу в урегулировании конфликтов в Сирии, Ливане и Йемене".

Профессор полагает, что так называемые "страны-изгои" легко нашли поле для приложения совместных усилий — в частности, Западу следует опасаться передачи технологий. Так, Иран может вполне поделиться с Россией секретом производства своих весьма эффективных дронов. Скорее всего, речь идёт о БПЛА класса камикадзе дальнего радиуса действия. По некоторым сведениям, именно такого типа летательные аппараты были применены 25 марта, во время атаки йеменскими хуситами нефтенакопителей Saudi Aramco в городах Джизан и Янбу-эль-Бахр, на территории Саудовской Аравии. Причём, хвалёная американская система ПРО Aegis не смогла сбить эти беспилотники.

Обмен технологиями уже начался

Следует отметить, что, в действительности, обмен оборонными технологиями между Москвой и Тегераном уже начался: буквально в текущем месяце стало известно, что наша страна поставила Ирану необходимые ему радиолокационные маловысотные дециметровые станции кругового обзора дежурного режима 39Н6Е "Каста 2Е2". Также этой стране была поставлена и станция "Резонанс-НЭ", способная засечь стелс-аппараты и даже гиперзвуковые цели. Насколько известно, РЛС устойчиво находила и американский истребитель пятого поколения F-35.

Теперь ничто не препятствует Москве и Тегерану создать зону тотального запрета доступа — A2AD, то есть сделать эту часть мира недостижимой для американского контроля с воздуха и из космоса.

К примеру, такой непреодолимый барьер уже стоит в Калининградской области или в районе Крымского полуострова: плавсредства Североатлантического альянса не рискуют приближаться к полностью пристреленному квадрату акватории, находящемуся под неусыпным контролем береговых батарей 3К60 "Бал" и К-300П "Бастион-П", вооружённых противокорабельными ракетами "Уран" и "Оникс".

Следует отметить, что Каспийское море действительно сближает наши страны, так как Россия и Иран уже не раз устраивали совместные манёвры своих флотилий. Вместе с тем, хорошо известно, что именно в эту акваторию упорно стремятся США, пытаясь использовать в своих целях прилегающие к Каспию государства.

В будущем Тегеран готов брать у нас новейшие истребители и ударные вертолёты. Получается, теперь у России развязаны руки — она может действовать без оглядки на запад, что обязательно приведёт к ускорению и развитию военно-технического сотрудничества. Речь может идти о приобретении противотанковых ракет и артиллерийских боеприпасов для проведения спецоперации на Украине.

Такого же мнения придерживается и британец Марк Алмонд, директор Института исследований кризисных ситуаций. Вот, что он написал 19 июля на страницах британского издания "Daily Mail":

"Сегодня существуют опасения, что Путин уже играет по-крупному и, с точки зрения Запада, намерен превратить свою страну — с имеющимся у неё огромным ядерным арсеналом — в ещё один мега-Иран. Его встреча с жёсткими иранскими лидерами, состоявшаяся на этой неделе в Тегеране вместе с другим гостем, президентом Турции Эрдоганом, якобы была посвящена обсуждению ситуации в Сирии. Но этот саммит является демонстрацией зарождающегося антизападного антидемократического альянса, границы которого простираются от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре".

В том же ключе высказались и обозреватели ряда крупнейших западных СМИ — "The Guardian", "The New York Times", "Military Watch Magazine" и информационное агентство "Associated Press".

А старший советник президента аналитического центра "Международная Кризисная Группа" (International Crisis Group) директор проекта по Ирану Али Ваез подтвердил 20 июля, что для США существует реальная опасность обмена технологиями жду Россией и Ираном в области атомной энергетики. Хотя Али Ваез и считает, что потенциал сотрудничества в области внешней торговли России и Ирана "достаточно ограничен и быстро достигнет точки насыщения", всё же он не видит причин, почему бы Ирану не поставить России свои боевые дроны, которых так боится Вашингтон.

Запад изжил сам себя

А вообще, тех, кто под санкциями США, уже гораздо больше, чем граждан самих США и их сателлитов. И именно этого больше всего и боится так называемый развитый мир. Выступая 20 июля на форуме "Сильные идеи для нового времени", президент России сказал по этому поводу следующее:

"Модель тотального доминирования "золотого миллиарда" несправедлива! Почему он должен доминировать? Основанная на иллюзии исключительность делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной. А её глобалистская идеология всё больше приобретает черты тоталитаризма. Такое впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Этот миллиард неслучайно стал "золотым", но свои позиции он занял, во многом, и за счёт грабежа других народов. Поэтому и сегодня элиты этого миллиарда панически боятся, что другие центры могут представить свои варианты развития".

Любопытно, что уже сейчас у стран, объявленных Коллективным Западом "изгоями" или находящимися под теми или иными санкциями, население вполне сопоставимо с США и его союзниками. У России — 145 миллионов, у Ирана — 86 миллионов, у Венесуэлы — 28 миллионов, у Сирии — порядка 20 миллионов, у КНДР — 26 миллионов, у Сербии — более 8 с половиной миллионов…

Наконец, Китай, Индия и подавляющее большинство африканских государств, а также большая часть стран Латинской Америки относятся к России, как к дружественной им державе, с которой они хотят развивать экономические и культурные отношения. Получается, желая изолировать нашу страну, страны НАТО изолировали самих себя.

Бескровная победа президента России

Помимо политической составляющей и военного сотрудничества следует отметить и столь важный вопрос, как создание нового транзитного коридора — от Санкт-Петербурга до Индийского океана.

Дело в том, что в течение последнего месяца без единого выстрела верховный главнокомандующий решил в пользу России вопрос, по которому Великобритания противодействовала нашей стране едва ли не 200 лет — буквально с эпохи Наполеона!

Теперь российские товары могут беспрепятственно проходить транзитом через иранскую территорию. Около 10 дней назад первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер лично встречал совместно с министрами транспорта, нефти, промышленности и сельского хозяйства первый российский контейнерный поезд, направлявшийся в Индию.

По словам управляющего директора компании "Хорасанские железные дороги", коридор "Россия-Индия" позволит нарастить объёмы транзита до рекордных 300 миллионов тонн в год. Логистика этого маршрута такова: контейнеры направляются через всю Россиию в Астрахань, переправляются морским путём в иранский порт Энзели, а потом прибывают в южный порт Бендер-Аббас в Персидском заливе. Там сухогрузы доставят контейнеры в конечный пункт назначения — индийский порт Нхава-Шева.

Причём, и Тегеран, и Нью-Дели уже ясно высказались, что не намерены считаться ни с какими угрозами из Вашингтона.

Так создаётся новый мир на обломках американского величия. Так проходит слава ушедшей эпохи pax americana. Sic transit gloria mundi.

