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Автор Ольга Лебедева

Sohu: Польша опять идёт по пути, который ранее лишал её государственности

Мир

Энергетический кризис, разразившийся в Европе, Польша пытается использовать для того, чтобы сместить ФРГ с позиции лидера ЕС и самой занять это место.

Sohu: Польша опять идёт по пути, который ранее лишал её государственности

К такому выводу пришли аналитики издания Sohu (Китай).

По версии авторов опубликованного материала, Варшава активно пытается дискредитировать Берлин: то требуя от него компенсаций за потери во Второй мировой, то обвиняя в потакании Кремлю "ради газа".

Уверенности в том, что Польша может диктовать условия другим членам блока, властям страны, утверждает Sohu, придает тот факт, что сейчас у Варшавы самые большие запасы природного газа в хранилищах и она — теоретически — может им поделиться в случае необходимости.

"Наполнение ПХГ Португалии достигло 100%, Польши — 98,21%, Дании — 84,1%, Чехии — 76,31%, Франции — 72,99%, Бельгии — 68,98%, Италии — 68,86%, ФРГ — 65,22%", — сообщила компания Gas Infrastructure Europe.

Видя такую возможность, власти Польши, как считают аналитики, попросту решили начать шантажировать Германию для получения различных преференций, ведь, в случае согласия немецкого правительства на условия Варшавы, тот же "Северный поток" окажется заблокированным, что лишь усилит зависимость Берлина от польского транзита газа из РФ.

Более того, сама Польша уверена, что сможет обеспечить себя и даже торговать излишками газа, благодаря строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который, по предварительной информации, будет запущен 1 октября 2022 года.

Мощностей маловато будет

При этом власти Польши словно забыли, что проект Baltic Pipe еще в прошлом году был признан неэффективным, поскольку, согласно расчетам энергетиков — поставщиков-то почти нет.

Для сравнения

  • российский газопровод "Ямал — Европа" имеет пропускную способность в 33 млрд кубометра в год и был задействован в среднем на 80-85%,
  • Baltic Pipe с его пропускной способностью в 10 млрд кубов максимально смогут заполнить на 38%.

Исходя из этих цифр, китайские эксперты делают вывод:

  • внешняя политика Польши — обычная авантюра, наподобие тех, которые "несколько раз приводили ее к потере суверенитета".

"Первые два уничтожения Польши были вызваны провокациями и повсеместной экспансией. Она по очереди оскорбляла соседние страны и, в конечном итоге, была разделена. После восстановления Польши память об этом вообще не поднималась, и они продолжали провоцировать остальные страны", — напомнили в Sohu.

Вера в силу покровителей

По мнению авторов Sohu, "наглое поведение" Варшавы по отношению к соседям, которые априори сильнее, проистекает из того, что на территории страны расположен американский военный контингент:

"Однако в прошлом страны подобное уже было: Варшава надеялась на поддержку Парижа и Лондона, и это всегда приводило к плачевным для нее последствиям".

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Куратор: Любовь Степушова
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