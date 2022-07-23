Ситуация вокруг Приднестровья накаляется, приближаясь к кризисной

Министерство иностранных дел Молдавии в пятницу призвало к выводу российских миротворческих войск из Приднестровья. Таким образом в Кишинёве отреагировали на опасения, высказанные главой МИД ПМР.

Напомню, Виталий Игнатьев заявил, что регион обеспокоен вероятностью "деструктивных демаршей” со стороны Молдавии, власти которой он обвинил во вмешательстве в ротацию российских миротворцев и попытками втянуть республику в украинский конфликт.

"Вмешательством" дипломат назвал недавнее задержание российских миротворцев в аэропорту Кишинева, которое Москва расценила, как "недружественное” действие.

"В этом контексте Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает позицию молдавских властей относительно необходимости безусловного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из нашей страны”, — говорится в заявлении МИД Молдавии.

Москва предостерегает от необдуманных шагов

Владимир Джабаров, заместитель главы комитета по международным делам верхней палаты российского парламента, ранее заявил, что Россия не допустит вывода российских миротворческих сил из Приднестровья.

"Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, протолкнуть изменение формата миротворческой операции с выводом российских войск из региона приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития”, — сказал он.

Приднестровье настроено решительно

По словам министра иностранных дел Приднестровья, непризнанная республика "будет стремиться к независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года, на котором жители региона поддержали независимое развитие Приднестровья и последующее вхождение в Российскую Федерацию".

Обострения в Приднестровье не избежать

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, окончательный разрыв Приднестровья с Молдавией вполне вероятен. И более того, именно Кишинёв подталкивает к этому Тирасполь.

"Молдавия сейчас сближается с Румынией, становясь, по факту, все более квазирумынской территорией", — говорит сенатор, напоминая, что многие руководители страны имеют гражданство Румынии.

Пушков считает, с такой Молдавией Приднестровью совсем не по пути.

Впрочем, по словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, спокойная жизнь ПМР, которая в течение 30 лет обеспечивалась российскими миротворцами, дислоцирующимися в регионе, скоро может закончиться, поскольку Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии, ведь не просто же так армию Кишинёва намерены начать перевооружать по стандартам НАТО.

Да и Киев уже неоднократно предлагал свои услуги по усмирению отколовшегося от страны региона. В настоящее же время, как сообщил первый замначальника Главного штаба российских Сухопутных войск Игорь Сокоренко, выступая на круглом столе в Совете Федерации, на украино-приднестровской границе ВСУ проводят учения под руководством иностранных инструкторов.

Приднестровье отделилось от Молдавии в начале 1990-х годов, вскоре после распада Советского Союза. Регион поддерживает тесные отношения с Москвой, там размещены российские миротворцы, а большинство местного населения имеет российское гражданство. Сейчас в ПМР живёт около 220 тысяч граждан России.

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