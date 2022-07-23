Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Ситуация вокруг Приднестровья накаляется, приближаясь к кризисной

Мир

Министерство иностранных дел Молдавии в пятницу призвало к выводу российских миротворческих войск из Приднестровья. Таким образом в Кишинёве отреагировали на опасения, высказанные главой МИД ПМР.

Ситуация вокруг Приднестровья накаляется, приближаясь к кризисной

Напомню, Виталий Игнатьев заявил, что регион обеспокоен вероятностью "деструктивных демаршей” со стороны Молдавии, власти которой он обвинил во вмешательстве в ротацию российских миротворцев и попытками втянуть республику в украинский конфликт.

"Вмешательством" дипломат назвал недавнее задержание российских миротворцев в аэропорту Кишинева, которое Москва расценила, как  "недружественное” действие.

"В этом контексте Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает позицию молдавских властей относительно необходимости безусловного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из нашей страны”, — говорится в заявлении МИД Молдавии.

Москва предостерегает от необдуманных шагов

Владимир Джабаров, заместитель главы комитета по международным делам верхней палаты российского парламента, ранее заявил, что Россия не допустит вывода российских миротворческих сил из Приднестровья.

"Любые попытки безответственных политиков в Кишиневе поставить под сомнение эту роль миротворцев, протолкнуть изменение формата миротворческой операции с выводом российских войск из региона приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития”, — сказал он.

Приднестровье настроено решительно

По словам министра иностранных дел Приднестровья, непризнанная республика "будет стремиться к независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года, на котором жители региона поддержали независимое развитие Приднестровья и последующее вхождение в Российскую Федерацию".

Обострения в Приднестровье не избежать

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, окончательный разрыв Приднестровья с Молдавией вполне вероятен. И более того, именно Кишинёв подталкивает к этому Тирасполь.

"Молдавия сейчас сближается с Румынией, становясь, по факту, все более квазирумынской территорией", — говорит сенатор, напоминая, что многие руководители страны имеют гражданство Румынии.

Пушков считает, с такой Молдавией Приднестровью совсем не по пути.

Впрочем, по словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, спокойная жизнь ПМР, которая в течение 30 лет обеспечивалась российскими миротворцами, дислоцирующимися в регионе, скоро может закончиться, поскольку Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии, ведь не просто же так армию Кишинёва намерены начать перевооружать по стандартам НАТО.

Да и Киев уже неоднократно предлагал свои услуги по усмирению отколовшегося от страны региона. В настоящее же время, как сообщил первый замначальника Главного штаба российских Сухопутных войск Игорь Сокоренко, выступая на круглом столе в Совете Федерации, на украино-приднестровской границе ВСУ проводят учения под руководством иностранных инструкторов.

  • Приднестровье отделилось от Молдавии в начале 1990-х годов, вскоре после распада Советского Союза. Регион поддерживает тесные отношения с Москвой, там размещены российские миротворцы, а большинство местного населения имеет российское гражданство. Сейчас в ПМР живёт около 220 тысяч граждан России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Молдавия и Украина не пустят Россию в Приднестровье?
Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия приднестровье
Новости
В Британии сообщили, что фрегат отследил две подлодки РФ у берегов Норвегии
Sankei: Токио намерен запретить Путину посещение государственных похорон Абэ
Баранец рассказал, почему РФ побеждает в СВО: "У нас очень достойное оружие"
Генштаб ВСУ не подтвердил заявление Арестовича об окружении ВС РФ
Рогов: Украина тратит дефицитные боеприпасы на уничтожение посевов в Запорожье
Буданов: Украина готова помочь Молдавии избавиться от солдат РФ в Приднестровье
Рогов: мощные взрывы прогремели по позициям тяжёлой артиллерии ВСУ в Запорожье
РСЗО HIMARS нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области
Денисенко: в России нужно развивать немонетарные меры поддержки семей
Байден: потолок цен на нефть РФ снизит стоимость бензина в США
Популярное
Силовые структуры
В ВСУ начались бунты из-за больших потерь на СВО

Наблюдается массовое бегство военных Украины со своих позиций.

В ВСУ начались бунты из-за больших потерь на СВО
Кнутов: атаку на Антоновский мост не удалось отбить из-за массированного удара
Силовые структуры
Кнутов: атаку на Антоновский мост не удалось отбить из-за массированного удара
Общество
В Госдуме призвали закрыть "Поле чудес" после слов Якубовича о шоу Урганта
Силовые структуры
Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва": дело не в ПВО
Игорь Латунский Генерал КГБ: наша разведка говорила правду, а представители ЦК КПСС всем врали Игорь Латунский Любовь Степушова Венгерский сепаратизм должен стать не явлением, а тенденцией Любовь Степушова Александр Артамонов Сверхсовременный "Ступор": Россия готовит достойный ответ украинским дронам Александр Артамонов
Силовые структуры
Yeni Safak: у западных стран закончилось оружие для Киева
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ захватила огневую позицию батареи американских гаубиц М777
NBC: иностранные наёмники назвали адом бои в ходе СВО ВС РФ на Украине
Мир. Новости мира
NBC: иностранные наёмники назвали адом бои в ходе СВО ВС РФ на Украине
Последние материалы
В Британии сообщили, что фрегат отследил две подлодки РФ у берегов Норвегии
Ситуация вокруг Приднестровья накаляется, приближаясь к кризисной
Sankei: Токио намерен запретить Путину посещение государственных похорон Абэ
Баранец рассказал, почему РФ побеждает в СВО: "У нас очень достойное оружие"
Генштаб ВСУ не подтвердил заявление Арестовича об окружении ВС РФ
Рогов: Украина тратит дефицитные боеприпасы на уничтожение посевов в Запорожье
Буданов: Украина готова помочь Молдавии избавиться от солдат РФ в Приднестровье
Рогов: мощные взрывы прогремели по позициям тяжёлой артиллерии ВСУ в Запорожье
РСЗО HIMARS нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области
Зеленский не хочет говорить о мире, считая Россию "ненасытным кашалотом"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников