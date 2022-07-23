Зеленский не хочет говорить о мире, считая Россию "ненасытным кашалотом"

Президент Украины Владимир Зеленский, объясняя причины отказа своей страны вести переговоры с Россией, сравнил Москву с ненасытным "кашалотом”, который не понимает языка дипломатии.

В пятничном интервью The Wall Street Journal Зеленский ответил на слова российского президента Владимира Путина о том, что две страны могли бы прекратить конфликт ещё в марте, если бы Киев не отказался от переговоров.

Напомню, тогда, по словам российского лидера, Москва и Киев "фактически достигли мирного соглашения, единственное, что осталось сделать, это подписать его”:

"Чтобы создать эти условия, наши войска были выведены из центральной Украины, из Киева, но киевские власти отказались выполнять соглашения”.

Зеленский обижен на Путина и пугает украинцев "продолжением"

Назвав заявление российского коллеги "полным бредом”, украинский лидер сказал, что "до наступления Москвы" он долгое время пытался поговорить с Путиным, но тот "не удосужился ответить на телефонный звонок".

По его словам, сейчас, спустя пять месяцев после начала российской спецоперации, украинцы считают, что все территории страны должны быть "освобождены”, прежде чем возобновятся какие-либо переговоры. Зеленский подчеркнул, что предпочел бы провести "деоккупацию" невоенным способом, но, по его мнению, Россия ничего не поймет, пока ей "не разобьют лицо”.

Более того, он считает, что есть еще одна причина, по которой вести переговоры больше не имеет смысла:

"Россия никогда не прекратит захват украинских территорий, — заявил Зеленский. — Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: заморозьте конфликт. Затем он успокоится, а через два или три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозьте конфликт. И это будет продолжаться все дальше и дальше. На сто процентов”.

В Москве считают Киев недоговороспособным

Пока украинский президент и его команда упражняются в воинственной риторике и подключают к процессу выпрашивания новых поставок оружия первую леди Елену Зеленскую, в Москве не видят смысла вообще вести какие бы то ни было переговоры с Незалежной.

Об этом в большом интервью RT и РИА Новости на прошлой неделе говорил глава российского МИД.

Сергей Лавров напомнил, что западные "друзья" Украины настойчиво рекомендуют Киеву "не идти пока на переговоры", настаивая, что "Москву надо победить на поле боя". Он добавил, что западные политики "удерживают Киев от любых конструктивных шагов, накачивают оружием и заставляют его использовать всё более рискованно". И всё это ради того, чтобы "столкнуть Россию и страны Европы в настоящей войне, которая выгодна США и Великобритании".

"Киеву не дадут вести переговоры, пока такое решение не примут в США", — считает Сергей Лавров.

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