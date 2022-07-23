Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Зеленский не хочет говорить о мире, считая Россию "ненасытным кашалотом"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский, объясняя причины отказа своей страны вести переговоры с Россией, сравнил Москву с ненасытным "кашалотом”, который не понимает языка дипломатии.

Зеленский не хочет говорить о мире, считая Россию "ненасытным кашалотом"

В пятничном интервью The Wall Street Journal Зеленский ответил на слова российского президента Владимира Путина о том, что две страны могли бы прекратить конфликт ещё в марте, если бы Киев не отказался от переговоров.

Напомню, тогда, по словам российского лидера, Москва и Киев "фактически достигли мирного соглашения, единственное, что осталось сделать, это подписать его”:

"Чтобы создать эти условия, наши войска были выведены из центральной Украины, из Киева, но киевские власти отказались выполнять соглашения”.

Зеленский обижен на Путина и пугает украинцев "продолжением"

Назвав заявление российского коллеги "полным бредом”, украинский лидер сказал, что "до наступления Москвы" он долгое время пытался поговорить с Путиным, но тот "не удосужился ответить на телефонный звонок".

По его словам, сейчас, спустя пять месяцев после начала российской спецоперации, украинцы считают, что все территории страны должны быть "освобождены”, прежде чем возобновятся какие-либо переговоры. Зеленский подчеркнул, что предпочел бы провести "деоккупацию" невоенным способом, но, по его мнению, Россия ничего не поймет, пока ей "не разобьют лицо”.

Более того, он считает, что есть еще одна причина, по которой вести переговоры больше не имеет смысла:

"Россия никогда не прекратит захват украинских территорий, — заявил Зеленский. — Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: заморозьте конфликт. Затем он успокоится, а через два или три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозьте конфликт. И это будет продолжаться все дальше и дальше. На сто процентов”.

В Москве считают Киев недоговороспособным

Пока украинский президент и его команда упражняются в воинственной риторике и подключают к процессу выпрашивания новых поставок оружия первую леди Елену Зеленскую, в Москве не видят смысла вообще вести какие бы то ни было переговоры с Незалежной.

Об этом в большом интервью RT и РИА Новости на прошлой неделе говорил глава российского МИД.

Сергей Лавров напомнил, что западные "друзья" Украины настойчиво рекомендуют Киеву "не идти пока на переговоры", настаивая, что "Москву надо победить на поле боя". Он добавил, что западные политики "удерживают Киев от любых конструктивных шагов, накачивают оружием и заставляют его использовать всё более рискованно". И всё это ради того, чтобы "столкнуть Россию и страны Европы в настоящей войне, которая выгодна США и Великобритании".

"Киеву не дадут вести переговоры, пока такое решение не примут в США", — считает Сергей Лавров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«ЦРУ готовит свержение Путина» - эксперт о будущем спецоперации на Украине
Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей лавров владимир зеленский
Новости
Рогов: мощные взрывы прогремели по позициям тяжёлой артиллерии ВСУ в Запорожье
РСЗО HIMARS нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области
Денисенко: в России нужно развивать немонетарные меры поддержки семей
Байден: потолок цен на нефть РФ снизит стоимость бензина в США
В Совфеде предрекли возврат курса рубля к прежним значениям до конца 2022 года
Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов: мост через Днепр обстреляли американцы
Крючков: Крым преодолел последнюю блокаду киевского режима
Укрупнение регионов ЦФО может начаться сразу после выборов: опора на агломерации
В Словении сожалеют о внесении страны в список недружественных государств РФ
В США опровергли информацию о поставках истребителей Киеву
Популярное
Силовые структуры
В ВСУ начались бунты из-за больших потерь на СВО

Наблюдается массовое бегство военных Украины со своих позиций.

В ВСУ начались бунты из-за больших потерь на СВО
Кнутов: атаку на Антоновский мост не удалось отбить из-за массированного удара
Силовые структуры
Кнутов: атаку на Антоновский мост не удалось отбить из-за массированного удара
Общество
В Госдуме призвали закрыть "Поле чудес" после слов Якубовича о шоу Урганта
Силовые структуры
Yeni Safak: у западных стран закончилось оружие для Киева
Игорь Латунский Генерал КГБ: наша разведка говорила правду, а представители ЦК КПСС всем врали Игорь Латунский Любовь Степушова Венгерский сепаратизм должен стать не явлением, а тенденцией Любовь Степушова Александр Артамонов Сверхсовременный "Ступор": Россия готовит достойный ответ украинским дронам Александр Артамонов
Силовые структуры
Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва": дело не в ПВО
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ захватила огневую позицию батареи американских гаубиц М777
NBC: иностранные наёмники назвали адом бои в ходе СВО ВС РФ на Украине
Мир. Новости мира
NBC: иностранные наёмники назвали адом бои в ходе СВО ВС РФ на Украине
Последние материалы
Байден: потолок цен на нефть РФ снизит стоимость бензина в США
В Совфеде предрекли возврат курса рубля к прежним значениям до конца 2022 года
Замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов: мост через Днепр обстреляли американцы
Крючков: Крым преодолел последнюю блокаду киевского режима
Укрупнение регионов ЦФО может начаться сразу после выборов: опора на агломерации
В Словении сожалеют о внесении страны в список недружественных государств РФ
В США опровергли информацию о поставках истребителей Киеву
Штайнхофф: Польшу ждут проблемы с отоплением из-за эмбарго на уголь РФ
ABC News: в Донбассе погибли два американских наёмника
Слова Путина о газовом кризисе в ЕС спровоцировали истерику в Европе вокруг СП-2
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников