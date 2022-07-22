Венгерский сепаратизм должен стать не явлением, а тенденцией

Венгры опять отправились в Москву просить больше газа, что гарантирует устойчивость правительству Виктора Орбана и дополнительные доходы в бюджет. России надо выдвинуть новые условия для сделки.

Венгрия хочет купить у "Газпрома" больше газа

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто посетил Москву, где провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сийярто попросил у "Газпрома" поставить дополнительно 700 миллионов кубометров газа. Ранее лично премьер Виктор Орбан выпросил у Владимира Путина миллиард дополнительных кубометров.

Запрошенные Сийярто объёмы составляют примерно 10 процентов от венгерского потребления. Они, по заверениям властей, необходимы для обеспечения теплом и электричеством венгерских домохозяйств в зимний период. Хранилища в Венгрии сейчас заполнены примерно на 27%. Однако, учтём также, что газ Венгрия выгодно перепродаёт Украине и коллегам по ЕС.

РФ нужно, чтобы в ЕС у Венгрии появились последователи

Сийярто сделал в Москве политическое заявление о том, что Венгрия "стоит на стороне мира" в русско-украинском конфликте и настаивает на скорейшем заключении перемирия.

Однако, это не исключает того факта, что Венгрия всегда присоединяется к европейским санкциям, правда не в их экстремальном виде, блокируя газовое эмбарго. Поэтому Лавров сказал, что Москва подумает и примет решение.

Интересным был ответ Сийярто на вопрос венгерского журналиста, консультировалась ли Венгрия со своими союзниками по поводу визита в Москву. Потому что брать газ у России это, по сути, нарушение санкций ЕС.

Сийярто ответил, что обсуждал этот визит с вице-президентом Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

То есть, это признание того, что Венгрия учитывает только санкции ООН, а европейские не считает легитимными. Что же, такая позиция Будапешту зачтётся в Москве. Однако, России надо, чтобы Венгрия в этой позиции была не одинока в ЕС.

В чём заключается особая позиция Венгрии

Венгрия — единственная из стран ЕС, продлившая долгосрочный газовый контракт с "Газпромом", цена на газ по которому, по данным СМИ, на 20 процентов ниже цен на спотовом рынке (где Венгрия покупает меньше газа).

Правительство Венгрии отвергло возможность обсуждения эмбарго на поставку российского газа, поскольку "безопасность энергоснабжения Венгрии не может быть предметом компромисса".

Ранее Венгрия выторговала себе право не участвовать в нефтяном эмбарго ЕС, которое вступит в силу 31 декабря.

Венгрия выиграла стабильность цен для своих граждан

Так как Европа, попав в санкционную ловушку, не уверена в заполнении своих газовых хранилищ, а нефть из-за эмбарго тоже будет дорожать, цены на углеводороды на рынке сейчас зашкаливают.

Это спровоцировало жёсткий энергетический кризис в Европе. По сравнению с прошлым годом цена на природный газ выросла в шесть раз, а цена на сырую нефть — в пять раз.

Согласно исследованию финской газеты mekh.hu, в июне за единицу газа больше всего платили шведы. В Стокгольме — 23,78 евроцента за один киловатт-час газовой энергии. Вторым по дороговизне идёт Амстердам (23,19 евроцента), третьим — Копенгаген (20,27 евроцента).

В Будапеште же за единицу генерирующего газа платили 2,68 евроцента, что в восемь-девять раз ниже, чем в столицах северной Европы.

Бензин в Венгрии, согласно этому же исследованию, по сравнению с Германией, стоил более чем в пять раз дешевле, с Австрией — в 7 раз. В Праге бензин стоил почти в 2,5 раза дороже, в Варшаве и Братиславе — в 2 раза.

"Благоприятная тенденция для Венгрии, с точки зрения внутренних потребителей, продолжается", — пишет финский ресурс.

Только в Сербии киловатт-час электроэнергии в середине лета стоил несколько дешевле.

Венгрия не боится санкций ЕС

"Сепаратистская позиция" Венгрии, как называют её неолибералы, вызвана нахождением у власти национально ориентированного правительства партии ФИДЕС, которое правильно уловило особенность или исключительность позиционирования венгров в Европе и получило карт-бланш на отстаивание этой позиции. ФИДЕС абсолютным большинством выиграла апрельские выборы в парламент.

"Будапешт не зависит от глобалистов так, как другие страны, и проводит национально ориентированную политику. Что ему чиновники ЕС? Они для Венгрии не указ. Там довольно высокий уровень национализма, в рамках которого они принимают прагматичные решения. Они просят больше газа, чтобы стать продавцом этого газа на европейском рынке", — сказал Pravda.Ru генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Премьер Орбан понимает, что только обеспечивая населению уровень жизни лучший, чем в остальной Европе, он сможет оставаться во власти ещё долго. Чего не скажешь про остальную Европу: её ждут бунты и смена правительств, вплоть до прихода лояльных к России политиков.

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