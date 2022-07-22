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20 идей по развитию России
Автор Инна Новикова

Германия демонизирует Россию, чтобы избавиться от комплексов Второй мировой войны

Мир

Ситуация на Украине становится всё более серьёзной. Как на Западе оценивают российскую спецоперацию, на что делают ставку MI-6 и ЦРУ, а также почему Владимир Путин ультимативно потребовал от НАТО вернуться к границам до 1997 года, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников.

Германия демонизирует Россию, чтобы избавиться от комплексов Второй мировой войны

— Сергей Васильевич, как вы оцениваете с точки зрения глобальной политики ситуацию на Украине?

— Запад на последнем совещании руководителей G7 одобрил пакеты помощи Украине на 24 миллиарда долларов на этот и следующий год. Они включают целый пакет военной помощи, которой до сих пор не было.

То есть, американцы поставляют в Польшу танки, тяжёлую артиллерию, ракетную артиллерию, зенитные ракеты. Раньше они Украине не передавались.

Война приобретает тотальный характер, такой же, как был в Югославии Милошевича. Запад, в данном случае, — против России. Поразительно, что Германия сейчас очень раскручивает образ России как сосредоточия зла, чтобы избавиться от комплексов Второй мировой войны.

Нас втянули в такую войну, выйти из которой нам Запад не даст. Уже сейчас последние планы MI-6 и ЦРУ — это расчёт на то, что к осени в России резко начнёт ухудшаться внутренняя ситуация, и они сейчас всё делают для того, чтобы подтолкнуть к заговору против Путина.

Поэтому сейчас нам навязывается война на истощение. Арестович сказал: "Воевать будем хоть 10 лет". У них стимул один: они понимают, что иначе Украина исчезнет, а вместо неё возникнет множество государств, как было и с Югославией.

Но России нельзя, чтобы на Украине произошло то же, что и в Югославии. России надо, чтобы всё это пространство было подконтрольное.

Нельзя, чтобы хоть какую-то часть, хотя бы Галицию, захватил Запад. Путин выдвинул чёткий ультиматум: вернуться в границы до 1997 года. То есть, вернуть России не только Украину, но и:

  • Польшу,
  • Словению,
  • Румынию,
  • Венгрию.

Чтобы НАТО ушло до рубежа 1997 года, когда они приняли Германию. Иначе мы не выживем в Третьей мировой войне, которая назревает. Слишком много соблазна ударить по нам ядерным оружием, не получив ответ. Потому что если они приблизят к нашим границам свои ракеты со всех сторон, то у нас не хватит противовоздушной обороны, чтобы их остановить. И они нас уничтожат.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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