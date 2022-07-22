Германия демонизирует Россию, чтобы избавиться от комплексов Второй мировой войны

Ситуация на Украине становится всё более серьёзной. Как на Западе оценивают российскую спецоперацию, на что делают ставку MI-6 и ЦРУ, а также почему Владимир Путин ультимативно потребовал от НАТО вернуться к границам до 1997 года, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников.

— Сергей Васильевич, как вы оцениваете с точки зрения глобальной политики ситуацию на Украине?

— Запад на последнем совещании руководителей G7 одобрил пакеты помощи Украине на 24 миллиарда долларов на этот и следующий год. Они включают целый пакет военной помощи, которой до сих пор не было.

То есть, американцы поставляют в Польшу танки, тяжёлую артиллерию, ракетную артиллерию, зенитные ракеты. Раньше они Украине не передавались.

Война приобретает тотальный характер, такой же, как был в Югославии Милошевича. Запад, в данном случае, — против России. Поразительно, что Германия сейчас очень раскручивает образ России как сосредоточия зла, чтобы избавиться от комплексов Второй мировой войны.

Нас втянули в такую войну, выйти из которой нам Запад не даст. Уже сейчас последние планы MI-6 и ЦРУ — это расчёт на то, что к осени в России резко начнёт ухудшаться внутренняя ситуация, и они сейчас всё делают для того, чтобы подтолкнуть к заговору против Путина.

Поэтому сейчас нам навязывается война на истощение. Арестович сказал: "Воевать будем хоть 10 лет". У них стимул один: они понимают, что иначе Украина исчезнет, а вместо неё возникнет множество государств, как было и с Югославией.

Но России нельзя, чтобы на Украине произошло то же, что и в Югославии. России надо, чтобы всё это пространство было подконтрольное.

Нельзя, чтобы хоть какую-то часть, хотя бы Галицию, захватил Запад. Путин выдвинул чёткий ультиматум: вернуться в границы до 1997 года. То есть, вернуть России не только Украину, но и:

Польшу,

Словению,

Румынию,

Венгрию.

Чтобы НАТО ушло до рубежа 1997 года, когда они приняли Германию. Иначе мы не выживем в Третьей мировой войне, которая назревает. Слишком много соблазна ударить по нам ядерным оружием, не получив ответ. Потому что если они приблизят к нашим границам свои ракеты со всех сторон, то у нас не хватит противовоздушной обороны, чтобы их остановить. И они нас уничтожат.

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