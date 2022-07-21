Польские спецслужбы о ситуации на Украине: Катастрофа

Управление внешней разведки Польши (AW) проанализировало ситуацию на Украине. Сделанные выводы не оставляют возможности для двоякой трактовки:

в формированиях Вооружённых Сил Украины сложилась катастрофическая ситуация.

Выдержки из отчета AW опубликовал портал "Южный фронт":

Ежедневные потери ВСУ составляют примерно 300 человек, но офис президента значительно занижает эту цифру, чтобы избежать паники.

Постоянные "прилёты" по учебным центрам и командным пунктам ВСУ только за три последних месяца привели к гибели почти пяти тысяч украинских бойцов. В основном, это обученные и опытные солдаты.

В отчёте также отмечается, что офицеры, которых направляют для ведения боевых действий в Донбассе, являются неподготовленными, с низким профессиональным уровнем, а функции командиров подразделений, в основном, выполняют бойцы нацбатов.

Командуют иностранные наёмники

Согласно отчету AW, начиная с мая месяца, "практически все командные функции взяли на себя советники из США, Великобритании и Канады". Этот факт не афишируется, дабы "уберечь иностранцев от попадания в плен к русским".

В планы президентского офиса поляки не верят

Польские разведчики приводят цитату из заявления офиса президента Украины:

"В настоящее время украинские военнослужащие проходят срочную подготовку на западе страны и на территории Великобритании и Германии. К концу лета — началу осени планируется создать дополнительную группировку численностью 30 тыс. человек, а это 4 новые бригады”.

Однако, реализацию этого плана польская разведка ставит под сомнение, не исключая, что всё это говорится с одной целью — "ввести союзников в заблуждение, чтобы получить новое оружие".

В докладе также акцентируется внимание на том, что офис Зеленского поставил задачу любой ценой удержать линию фронта Славянск-Краматорск-Торецк до конца августа этого года.

Очень ждут поляков

По данным AW, украинское руководство ожидает ввода двух польских бригад - воздушно-десантной и штурмовой — в западные регионы страны, что, как рассчитывает Генштаб ВСУ, позволит в августе высвободить боеспособные части и соединения украинской армии для отправки на восточный фронт.

Иностранное оружие — тема отдельная

В польской разведке также отметили, что поставляемое Киеву оружие используется не по назначению — его применяют для обстрелов городов.

Кроме того, украинские военные не могут — по разным причинам — самостоятельно обслуживать сложные системы вооружения, поставляемые из стран НАТО, поэтому на артиллерийских позициях дислоцируются иностранные инструкторы из числа наёмников.

Интерес разведки Польши далеко не праздный

Польская разведка не случайно озаботилась реальной ситуацией на Украине. Напомню, что с подачи конфедератов (одна из политических партий, входящих в Сейм) в Варшаве всерьёз задумались над тем, что будет после того, как Украина проиграет в конфликте с Россией. И одним из вариантов польские политики видят нападение Киева на Варшаву.

О серьёзности опасений польских политиков свидетельствует тот факт, что, как сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на главу Минобороны, в стране начали формировать подразделения теробороны.

Мариуш Блащак объявил, что новые формирования будут расквартированы в столице и двух городах на границе с Незалежной.

По данным издания, 15 бригад теробороны численностью в 32 тысячи человек уже сформированы.

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