Управление внешней разведки Польши (AW) проанализировало ситуацию на Украине. Сделанные выводы не оставляют возможности для двоякой трактовки:
Выдержки из отчета AW опубликовал портал "Южный фронт":
В отчёте также отмечается, что офицеры, которых направляют для ведения боевых действий в Донбассе, являются неподготовленными, с низким профессиональным уровнем, а функции командиров подразделений, в основном, выполняют бойцы нацбатов.
Согласно отчету AW, начиная с мая месяца, "практически все командные функции взяли на себя советники из США, Великобритании и Канады". Этот факт не афишируется, дабы "уберечь иностранцев от попадания в плен к русским".
Польские разведчики приводят цитату из заявления офиса президента Украины:
"В настоящее время украинские военнослужащие проходят срочную подготовку на западе страны и на территории Великобритании и Германии. К концу лета — началу осени планируется создать дополнительную группировку численностью 30 тыс. человек, а это 4 новые бригады”.
Однако, реализацию этого плана польская разведка ставит под сомнение, не исключая, что всё это говорится с одной целью — "ввести союзников в заблуждение, чтобы получить новое оружие".
В докладе также акцентируется внимание на том, что офис Зеленского поставил задачу любой ценой удержать линию фронта Славянск-Краматорск-Торецк до конца августа этого года.
По данным AW, украинское руководство ожидает ввода двух польских бригад - воздушно-десантной и штурмовой — в западные регионы страны, что, как рассчитывает Генштаб ВСУ, позволит в августе высвободить боеспособные части и соединения украинской армии для отправки на восточный фронт.
В польской разведке также отметили, что поставляемое Киеву оружие используется не по назначению — его применяют для обстрелов городов.
Кроме того, украинские военные не могут — по разным причинам — самостоятельно обслуживать сложные системы вооружения, поставляемые из стран НАТО, поэтому на артиллерийских позициях дислоцируются иностранные инструкторы из числа наёмников.
Польская разведка не случайно озаботилась реальной ситуацией на Украине. Напомню, что с подачи конфедератов (одна из политических партий, входящих в Сейм) в Варшаве всерьёз задумались над тем, что будет после того, как Украина проиграет в конфликте с Россией. И одним из вариантов польские политики видят нападение Киева на Варшаву.
О серьёзности опасений польских политиков свидетельствует тот факт, что, как сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на главу Минобороны, в стране начали формировать подразделения теробороны.
Мариуш Блащак объявил, что новые формирования будут расквартированы в столице и двух городах на границе с Незалежной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.