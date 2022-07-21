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20 идей по развитию России
Автор Инна Новикова

Политолог: Польша хочет получить пять областей России

Мир » Европа » Евросоюз

Как Польша планирует вернуть Речь Посполитую, какие страны (по замыслу поляков) войдут в этот проект, на какую часть России претендует Варшава, а также о том, как НАТО руками СБУ проводит прокси-теракты на территории России, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог: Польша хочет получить пять областей России

— Сергей Александрович, сейчас Польша интересуется украинскими западными территориями. Зеленский рассказал о новом законе, по которому поляки могут быть полноправными гражданами Украины. Неужели забыты 300 лет, до 1940-х годов, страшной ненависти между Украиной и Польшей?

— На уровне населения останется многовековая ненависть друг к другу. Бандера резал поляков, сидел в польской тюрьме. Но поляки закрывают на это глаза, поскольку сейчас изощрённая пропаганда, с тонкими психологическими технологиями, НЛП (нейролингвистическое программирование) плюс огромный массив информации. Поэтому власти считают, что смогут сознание населения изменить за 5-7 лет, как они изменили пророссийские настроения за 8 лет бандеровской диктатуры.

Элиты действительно хотят объединиться. У польской элиты задача не отобрать у Украины её западную часть. У них задача — реинкарнация Речи Посполитой. Проект называется Intermarium (по латыни — "междуморье"). Он должен включать в себя:

  • Польшу как лидера,
  • Украину,
  • Литву,
  • Латвию,
  • Эстонию,
  • Белоруссию,

у России хотят отобрать и включить в проект:

  • Кубань,
  • Ростовскую,
  • Белгородскую,
  • Курскую,
  • Воронежскую области.

Должно быть образовано государство с населением 100 миллионов человек, за счёт этого поляки хотят стать №1 в Евросоюзе. Но это как "Сказка о золотой рыбке": "И чтобы две золотые рыбки — Франция и Германия — были у меня на посылках". Идея поляков согласована с США и Британией, поскольку США и Британия таким образом лишают независимости Европу и строят огромный геополитический вал между Европой и Азией, тем самым ужесточая свой контроль.

Это называется "перестройка мира", что на несколько порядков больше и слаще, нежели Львов и Ужгород.

Естественно, для этого нужно Россию победить. Поэтому поляки так сильно закусили удила. На Украину 65% оружия идёт из Штатов, 20% идёт из Польши, 15% — из остальных стран НАТО.

— У поляков бешеная историческая ненависть к России. Они не могут простить, что были в составе Российской империи, не могут простить Лжедмитрия и события начала XVII века.

— Да, абсолютно верно. Они помнят, что были великой державой Восточной Европы. Мы их обломали. Они нас не могут простить. И немцев, кстати, тоже. Сейчас поляки хотят опять стать великой державой.

Дальше будет серия терактов прокси-типа. Она уже началась. НИИ космонавтики, несколько военных НИИ, имеющих отношений к новейшему вооружению, сгорели после начала спецоперации. Это не случайность, а теракты.

Мы хотели закрыть YouTube и сделать Rutube, у нас грохнулся Rutube — это была мощнейшая кибератака. Крейсер "Москва" был потоплен не Вооружёнными силами Украины, а натовцами. Была норвежская ракета, наводили её норвежские офицеры, американская и британская разведки давали данные наведения. Американские и британские службы осуществляли радиоподавление, чтобы не работала наша система противоракетной обороны. И серия прокси-терактов будет официально приписана Службе безопасности Украины, а разрабатываться будет западными спецслужбами. Это то, чему мы должны противостоять.

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