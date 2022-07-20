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Автор Любовь Степушова

Бандеровцы "закрывают" Николаев, чтобы заняться бандитизмом и репрессиями

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти закрывают город Николаев, чтобы заняться рейдерскими захватами и устранением инакомыслящих под видом борьбы с "коллаборантами".

Бандеровцы "закрывают" Николаев, чтобы заняться бандитизмом и репрессиями

В Николаеве есть подполье

Глава Николаевской области Виталий Ким анонсировал "закрытие" Николаева для проведения операции по обнаружению коллаборантов.

Он пояснил в своём Телеграм-канале, что к нему поступило 18 писем "о возможной деятельности предателей", и их адреса надо "отработать". По словам Кима, военные закроют въезд и выезд из Николаева "всего лишь на день или два", и надо будет заранее "запастись продуктами".

Как пишет издание "Страна", такая необходимость могла возникнуть "только из-за ударов по военным объектам, на которые наводят местные жители, выступая информаторами россиян". Причём, судя по беспрецедентности акции, проблема ударов по расположению украинских военных в городе стоит остро, указывает газета.

"Кимушка хотя бы проблему признал. Хотя, маловероятно, что вся эта суета поможет", — отреагировал анонимный украинский военнослужащий в своём Телеграм-канале.

Ранее Ким пообещал выплачивать по сто долларов за каждого сданного бандеровцам корректировщика огня. Видимо, в кассе губернатора денег нет, потому такие "смешные" цены.

Акция устрашения и передел собственности

Есть другая версия. Журналист, блогер Игорь Гомольский указывает, что это "обыкновенная акция устрашения пополам с коррупционной схемой устранения неугодных бизнесменов".

"Одних закошмарят, а другим предложат "решить вопросы". Кого-то, безусловно, закроют, чтобы очередной паркетный шаркун получил "звёздочки" на этих "палочках". Террор продолжается девятый год, и только поэтому украинская нация "едина как никогда", — пишет блогер.

Действительно, для власть имущих на Украине сейчас настало "золотое время" для зачистки всех конкурентов, изъятия у них активов и вывода за рубеж. На высоком уровне это выглядит как сегодняшнее предъявление обвинений в госизмене лидеру партии "Наши" Евгению Мураеву и главе Всеукраинского еврейского конгресса Вадиму Рабиновичу.

О том, как кошмарят жителей украинских городов описал для RT пленный нацист из харьковского батальона "Кракен" (запрещён в РФ) .

Он рассказал, что из Харькова их отправили на фронт, потому что один из бойцов "начудил… у него нашли семь трупов на заднем дворе". Это были гражданские люди, а убил он их "просто так".

Именно боевики "Кракена" сняли на камеру, как простреливают колени пленным российским солдатам, выкалывают им глаза и убивают, улыбаясь и смеясь. У себя, как выясняется, они занимались тем же самым.

Население ждут тотальные репрессии

Как сказал Pravda.Ru депутат Рады 4, 5, 6, 7 созывов, политик Олег Царёв, Николаев — русский город. Судя по всему, "там будут развернуты какие-то тотальные репрессии".

По словам эксперта, украинский режим "всё дальше сваливается" в фашизм, диктатуру, терроризм по отношению к своим гражданам. И чем дольше будет идти война, тем больше он будет двигаться в этом направлении.

Олег Царёв уточнил, что в стране закрыты все независимые СМИ и оппозиционные партии, идут внесудебные расправы над противниками Владимира Зеленского, который следующим шагом будет ликвидировать местное управление и назначать своим указом военные и гражданские администрации.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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