История с происхождением коронавируса, чьё разрушительное шествие по планете, если верить вирусологам, не закончилось, приобрела ещё более зловещий оттенок после заявления профессора Джеффри Сакса о том, что COVID-19 произошёл от "биотехнологии лаборатории США".
Теперь все попытки заинтересованных лиц "герметично закрыть и задушить правду" представляются по меньшей мере бесперспективными.
Наверное, это имел в виду спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, когда заявил, что США придётся выплатить миру колоссальную компенсацию, если предположение Сакса окажется верным:
"США должны возместить ущерб всем пострадавшим странам", — потребовал он.
Прагматичные американцы уже начали высчитывать сумму компенсаций пострадавшим странам. Получившиеся цифры впечатляют.
Политолог Кевин Баррет, к примеру, предлагает в расчётах отталкиваться от пока единственного в истории прецедента:
"Это было значительно меньше того, что он просил, и даже значительно меньше того, что поставлено на карту в различных сценариях, при которых США будут выплачивать репарации за преступления своего государства против национальной безопасности других стран.
Счёт за репарации за уничтожение Афганистана, Ирака, Сомали, Судана, Ливии и Сирии, а также за сдерживание Ирана санкциями и терроризмом будет значительным. Но даже такая сумма, несомненно, достигающая двузначных триллионов, была бы мелочью по сравнению с тем, что США будут должны миру, когда, наконец, выяснится правда о том, откуда на самом деле взялся COVID-19", — написал публицист в своем блоге.
Барретт подчеркивает, что "все пострадавшие страны” — это очень длинный список, и, учитывая, что мир ежегодно теряет более $4 трлн экономического производства из-за COVID-19 — "и это без учёта компенсаций за гибель от 15 до 20 миллионов человек и страдания бесчисленных миллионов других" — расходы "за эксперимент с пандемией" выльются в "двузначные триллионы".
Впрочем публицист уверен, что власти США, если их всё же "припрут к стенке" неопровержимыми доказательствами авторства их лабораторий при производстве "ковида", пойдут привычным для себя путём:
"Двузначные триллионы здесь, двузначные триллионы там … А между тем реальные деньги могут оказаться совсем ни при чём. Хорошо, что у США есть "непомерная привилегия” печатать столько денег, сколько они хотят, и заставлять остальной мир брать их, иначе у нас были бы настоящие проблемы", — иронизирует Барретт, "рекомендуя" уже сейчас "запустить эти печатные станки и запастись зелёными чернилами".
По мнению Кевина Барретта, у Соединённых Штатов, помимо коронавирусных, есть и ещё долги перед миром:
"Одному Афганистану принадлежат триллионы долларов в виде репараций США за военные преступления, однако Правительство США удерживает $3,5 млрд из собственных денег Афганистана и якобы планирует передать жертвам трагедии 11 сентября".
Кроме того, публицист напоминает о "многих десятках стран, ставших мишенью для военных атак ЦРУ и США и операций по смене режима, в результате которых в период с 1948 по 2001 год погибло около 60 миллионов невинных людей".
"И последнее, но не менее важное: если вакцины с МРНК COVID-19, разработанные вместе с самим биологическим оружием COVID-19, окажутся снижающими рождаемость и убивающими здоровых молодых людей, законопроект о возмещении ущерба от COVID-19, и без того зашкаливающий, может взлететь до небес", — подводит черту под своими расчётами Барретт.
Вывод: если вы считаете, что инфляция сейчас плохая, просто подождите, пока они не попытаются напечатать достаточно долларов, чтобы покрыть счёт за репарации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.