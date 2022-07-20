В Америке подсчитали, сколько денег должны США миру "за ковид": двузначные триллионы

История с происхождением коронавируса, чьё разрушительное шествие по планете, если верить вирусологам, не закончилось, приобрела ещё более зловещий оттенок после заявления профессора Джеффри Сакса о том, что COVID-19 произошёл от "биотехнологии лаборатории США".

Теперь все попытки заинтересованных лиц "герметично закрыть и задушить правду" представляются по меньшей мере бесперспективными.

Наверное, это имел в виду спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, когда заявил, что США придётся выплатить миру колоссальную компенсацию, если предположение Сакса окажется верным:

"США должны возместить ущерб всем пострадавшим странам", — потребовал он.

Насколько велик окажется долг Америки

Прагматичные американцы уже начали высчитывать сумму компенсаций пострадавшим странам. Получившиеся цифры впечатляют.

Политолог Кевин Баррет, к примеру, предлагает в расчётах отталкиваться от пока единственного в истории прецедента:

Ларри Сильверстайн, владелец башен-близнецов, разрушенных 11 сентября в результате теракта, получил страховое возмещение примерно в $5 млрд.

"Это было значительно меньше того, что он просил, и даже значительно меньше того, что поставлено на карту в различных сценариях, при которых США будут выплачивать репарации за преступления своего государства против национальной безопасности других стран. Счёт за репарации за уничтожение Афганистана, Ирака, Сомали, Судана, Ливии и Сирии, а также за сдерживание Ирана санкциями и терроризмом будет значительным. Но даже такая сумма, несомненно, достигающая двузначных триллионов, была бы мелочью по сравнению с тем, что США будут должны миру, когда, наконец, выяснится правда о том, откуда на самом деле взялся COVID-19", — написал публицист в своем блоге.

Барретт подчеркивает, что "все пострадавшие страны” — это очень длинный список, и, учитывая, что мир ежегодно теряет более $4 трлн экономического производства из-за COVID-19 — "и это без учёта компенсаций за гибель от 15 до 20 миллионов человек и страдания бесчисленных миллионов других" — расходы "за эксперимент с пандемией" выльются в "двузначные триллионы".

Впрочем публицист уверен, что власти США, если их всё же "припрут к стенке" неопровержимыми доказательствами авторства их лабораторий при производстве "ковида", пойдут привычным для себя путём:

"Двузначные триллионы здесь, двузначные триллионы там … А между тем реальные деньги могут оказаться совсем ни при чём. Хорошо, что у США есть "непомерная привилегия” печатать столько денег, сколько они хотят, и заставлять остальной мир брать их, иначе у нас были бы настоящие проблемы", — иронизирует Барретт, "рекомендуя" уже сейчас "запустить эти печатные станки и запастись зелёными чернилами".

Задолжали не за один только "ковид"

По мнению Кевина Барретта, у Соединённых Штатов, помимо коронавирусных, есть и ещё долги перед миром:

Тысячи невинных мусульман были случайно арестованы и подверглись жестокому обращению после 11 сентября.

779 одинаково случайно выбранных и одинаково невинных заключённых Гуантанамо, каждый из которых заслуживает десятков миллионов, если не миллиардов.

Ещё тысячи, по некоторым данным, более 100 тысяч человек, которые прошли через глобальный пыточный гулаг ЦРУ.

"Одному Афганистану принадлежат триллионы долларов в виде репараций США за военные преступления, однако Правительство США удерживает $3,5 млрд из собственных денег Афганистана и якобы планирует передать жертвам трагедии 11 сентября".

Кроме того, публицист напоминает о "многих десятках стран, ставших мишенью для военных атак ЦРУ и США и операций по смене режима, в результате которых в период с 1948 по 2001 год погибло около 60 миллионов невинных людей".

"И последнее, но не менее важное: если вакцины с МРНК COVID-19, разработанные вместе с самим биологическим оружием COVID-19, окажутся снижающими рождаемость и убивающими здоровых молодых людей, законопроект о возмещении ущерба от COVID-19, и без того зашкаливающий, может взлететь до небес", — подводит черту под своими расчётами Барретт.

Вывод: если вы считаете, что инфляция сейчас плохая, просто подождите, пока они не попытаются напечатать достаточно долларов, чтобы покрыть счёт за репарации.

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