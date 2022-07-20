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Автор Ольга Лебедева

В Америке подсчитали, сколько денег должны США миру "за ковид": двузначные триллионы

Мир

История с происхождением коронавируса, чьё разрушительное шествие по планете, если верить вирусологам, не закончилось, приобрела ещё более зловещий оттенок после заявления профессора Джеффри Сакса о том, что COVID-19 произошёл от "биотехнологии лаборатории США".

В Америке подсчитали, сколько денег должны США миру "за ковид": двузначные триллионы

Теперь все попытки заинтересованных лиц "герметично закрыть и задушить правду" представляются по меньшей мере бесперспективными.

Наверное, это имел в виду спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, когда заявил, что США придётся выплатить миру колоссальную компенсацию, если предположение Сакса окажется верным:

"США должны возместить ущерб всем пострадавшим странам", — потребовал он.

Насколько велик окажется долг Америки

Прагматичные американцы уже начали высчитывать сумму компенсаций пострадавшим странам. Получившиеся цифры впечатляют.

Политолог Кевин Баррет, к примеру, предлагает в расчётах отталкиваться от пока единственного в истории прецедента:

  • Ларри Сильверстайн, владелец башен-близнецов, разрушенных 11 сентября в результате теракта, получил страховое возмещение примерно в $5 млрд.

"Это было значительно меньше того, что он просил, и даже значительно меньше того, что поставлено на карту в различных сценариях, при которых США будут выплачивать репарации за преступления своего государства против национальной безопасности других стран.

Счёт за репарации за уничтожение Афганистана, Ирака, Сомали, Судана, Ливии и Сирии, а также за сдерживание Ирана санкциями и терроризмом будет значительным. Но даже такая сумма, несомненно, достигающая двузначных триллионов, была бы мелочью по сравнению с тем, что США будут должны миру, когда, наконец, выяснится правда о том, откуда на самом деле взялся COVID-19", — написал публицист в своем блоге.

Барретт подчеркивает, что "все пострадавшие страны” — это очень длинный список, и, учитывая, что мир ежегодно теряет более $4 трлн экономического производства из-за COVID-19 — "и это без учёта компенсаций за гибель от 15 до 20 миллионов человек и страдания бесчисленных миллионов других" — расходы "за эксперимент с пандемией" выльются в "двузначные триллионы".

Впрочем публицист уверен, что власти США, если их всё же "припрут к стенке" неопровержимыми доказательствами авторства их лабораторий при производстве "ковида", пойдут привычным для себя путём:

"Двузначные триллионы здесь, двузначные триллионы там … А между тем реальные деньги могут оказаться совсем ни при чём. Хорошо, что у США есть "непомерная привилегия” печатать столько денег, сколько они хотят, и заставлять остальной мир брать их, иначе у нас были бы настоящие проблемы", — иронизирует Барретт, "рекомендуя" уже сейчас "запустить эти печатные станки и запастись зелёными чернилами".

Задолжали не за один только "ковид"

По мнению Кевина Барретта, у Соединённых Штатов, помимо коронавирусных, есть и ещё долги перед миром:

  • Тысячи невинных мусульман были случайно арестованы и подверглись жестокому обращению после 11 сентября.
  • 779 одинаково случайно выбранных и одинаково невинных заключённых Гуантанамо, каждый из которых заслуживает десятков миллионов, если не миллиардов.
  • Ещё тысячи, по некоторым данным, более 100 тысяч человек, которые прошли через глобальный пыточный гулаг ЦРУ.

"Одному Афганистану принадлежат триллионы долларов в виде репараций США за военные преступления, однако Правительство США удерживает $3,5 млрд из собственных денег Афганистана и якобы планирует передать жертвам трагедии 11 сентября".

Кроме того, публицист напоминает о "многих десятках стран, ставших мишенью для военных атак ЦРУ и США и операций по смене режима, в результате которых в период с 1948 по 2001 год погибло около 60 миллионов невинных людей".

"И последнее, но не менее важное: если вакцины с МРНК COVID-19, разработанные вместе с самим биологическим оружием COVID-19, окажутся снижающими рождаемость и убивающими здоровых молодых людей, законопроект о возмещении ущерба от COVID-19, и без того зашкаливающий, может взлететь до небес", — подводит черту под своими расчётами Барретт.

Вывод: если вы считаете, что инфляция сейчас плохая, просто подождите, пока они не попытаются напечатать достаточно долларов, чтобы покрыть счёт за репарации.

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Правда ли, что "ковид" был создан в лаборатории? Отвечает вирусолог Альтштейн
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы коронавирус
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