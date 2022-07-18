Вильнюс отказался демонтировать железную дорогу на Калининград

В понедельник премьер Литвы Ингрида Шимоните отказалась рассматривать предложение "горячих голов" о демонтаже российских железнодорожных путей, которые ведут в Калининградскую область.

Литва победила Россию, отменив блокаду Калининграда

Литовские власти вдруг перестали слышать, что говорит Америка, и стали прислушиваться к голосу здравого смысла, который подсказывает, что Литва находится в ЕС на позициях реципиента, а не донора.

Иногда "переобувание" выглядит анекдотично. После того, как Литва, вняв разъяснению Европейской комиссии (ЕК), сняла блокаду Калининграда, в Вильнюсе это выдали за поражение Кремля.

"Самоизоляция Литвы (то есть, сохранение санкции в одностороннем порядке — Ред.) была бы большой победой Кремля, особенно в контексте войны против Украины, потому что Литва является одним из самых активных защитников интересов Украины в ЕС и НАТО, инициатором санкций против России", — сказал председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

"Интерпретация ЕС действительно является коллективной и компромиссной, как и сама санкционная политика ЕС", — добавил он.

Изменениям в менталитете литовских властей способствовали не только "пинок" из Брюсселя, но и обещание ответа из России. Так, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил правительству РФ полностью запретить перемещение товаров между странами Прибалтики и Россией.

Несмотря на то, что мера несла Литве и её соседям огромные убытки, бывший командующий литовской военной разведкой Гинтарас Багдонас заявил новостному порталу "15min", что Литва станет безопаснее, если демонтировать пути российской железнодорожной колеи, проходящие через её территорию.

Литва отказалась демонтировать российскую колею

В понедельник премьер Ингрида Шимоните отказалась рассматривать предложение "горячих голов" о демонтаже железнодорожных путей.

"Я понимаю, что у горячих голов сейчас есть всевозможные предложения. Кто трубы предлагает перекрывать, кто рельсы резать, кто ещё что-то сделать. Но это точно не тот вопрос, который сегодня будет рассматривать правительство", — заявила премьер.

Она предложила "не забывать, что между Литовской Республикой, Европейским союзом и Российской Федерацией до сих пор существует соглашение об упрощенном порядке транзита".

А ведь совсем недавно она убеждала, что запрет на транзит стали и чёрных металлов через территорию ЕС предусмотрен санкциями ЕС.

Ранее президент Гитанас Науседа призвал не превращать ситуацию с калининградским транзитом во внутреннюю политику.

"По мнению президента, вопрос калининградского транзита не должен превращаться в вопрос внутренней политики Литвы", — говорится в комментарии главы государства, направленном BNS в пятницу.

По словам главы страны, "важно сохранять единство как на уровне Литвы, так и на уровне европейского и трансатлантического сообщества".

А ведь совсем недавно Науседа убеждал, что Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо "коридорах".

Пусть Украина сама себя защищает

Даже ярый русофоб, глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис, попытался уйти от позиции "защитим, во что бы то ни стало, Украину".

Он полагает теперь, что Украина сама может обеспечить безопасную доставку зерна, раз Запад ей поставляет оружие.

"Поскольку Киев уже получает серьёзное вооружение, они (украинцы) могут защитить Одессу, и они смогут, так или иначе, экспортировать зерно", — сказал Ландсбергис.

Литва с 18 июня ввела запрет на транзит товаров, которые якобы попали под антироссийские санкции Евросоюза, из основной части России в Калининградскую область. Это сталь, цемент, и др. товары. Россия пригрозила контрмерами. ЕК выдала разъяснение Вильнюсу, что это не экспорт, а транзит между территориями РФ, в результате чего движение товаров по железной дороге было восстановлено.

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