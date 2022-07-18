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Автор Александр Трубин

Россия и Иран в Сирии: окопы разные, цель одна

Мир » Азия » Ближний Восток

19 июля российский президент Владимир Путин прибывает в Иран с официальным визитом. Такие визиты стали в последние годы регулярными.

Россия и Иран в Сирии: окопы разные, цель одна

По словам президента Ирана Ибрахима Раиси, всесторонние отношения между двумя странами превратились в важный фактор позитивного развития ситуации на Ближнем Востоке. Неслучайно в Тегеране запланирован саммит, в котором примет участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В центре внимания будут вопросы усиления миротворческих региональных трендов.

Россия и Иран сокрушили террористическую армию, десять лет державшую в напряжении Сирию и Ирак. Однако, покидать боевые позиции пока рано. Слишком глубоки корни у "Исламского государства"*.

Когда в 2011 году сирийские оппозиционеры попытались свергнуть режим Башара Асада, ему на помощь пришли иранские спецподразделения. Защищающий интересы мусульман-шиитов Иран давно держал здесь руку на пульсе, резонно полагая, что за противниками асадовского клана алавитов стоят куда более опасные люди — исламские ортодоксы, экстремисты-сунниты. И, как в воду глядел.

Уже в 2012–2013 гг. до зубов вооружённые отряды боевиков, разгромив правительственные войска в соседнем Ираке, массированно вторглись в Сирию. Их братание с вооружёнными отрядами сирийской оппозиции подлило масла в огонь войны. Для Башара Асада баланс сил изменился в худшую сторону. Но он опять выстоял, хотя однажды даже пришлось отступить из Дамаска.

Всё было скроено на тоненького, но так, что шансы всё-таки оставались. Этим и воспользовался иранский генерал-лейтенант Касем Сулеймани. В 2012 году он привлёк к сирийским событиям вооружённые формирования партии "Хезболла", базирующиеся в Ливане.

Касем Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции, назначение которого — секретные операции за рубежом, направленные на защиту иранских интересов. Причём, ставка делалась как раз на потенциальных шиитских сторонников в разных районах Ближнего Востока. Среди них выделяются бойцы "Хезболлы", имеющие многолетний военный опыт участия в региональных конфликтах.

В 2014 году К. Сулеймани создал хазарейский батальон "Фатемийон", объединивший до 15 тысяч выходцев из центрального Афганистана, исповедующих шиизм. Именно такой шиитский интернационал сыграл ключевую роль в сдерживании "Исламского государства"*.

Во многом иранский фактор повлиял и на решение России вмешаться в события в Сирии. Незадолго до этого генерал-лейтенант Касем Сулеймани побывал в Москве и на встречах разного уровня говорил о том, что только прямая военная помощь Сирии со стороны России похоронит смертоносный план международных террористов создать "Исламский халифат".

30 сентября 2015 года российская авиация нанесла первый удар по позициям террористов в Сирии. Российские войска прибыли в страну по просьбе президента Башара Асада. А рано утром 7 октября 2015 года случилось то, чего вообще мало кто ожидал. Группа из нескольких кораблей ВМФ России из акватории Каспийского моря выпустила 26 крылатых ракет "Калибр" по объектам боевиков в Сирии.

Пролетев почти две тысячи километров через территорию трёх стран (Иран, Ирак, Сирия), все ракеты поразили заданные цели.

По данным Министерства обороны РФ, за пять лет российский военный контингент уничтожил в Сирии более 130 тысяч исламских боевиков, было освобождено 80% территории страны. До этого не дожил Касем Сулеймани, который был убит ЦРУ США в январе 2020 года в окрестностях Багдада.

Военное партнёрство России и Ирана в Сирии привело к тому, что на Ближнем Востоке радикально изменилась политическая атмосфера. Теперь поверженное "Исламское государство"* — это действительно кровавое чудовище, без экивоков и кривотолков.

Ближневосточные монархии поступательно развивают отношения как с Россией, так и с Ираном. И Реджеп Тайип Эрдоган едет на саммит в Тегеран, понимая, что в ближайшее время предстоит финальная зачистка от недобитых террористов сирийских территорий, прилегающих к Турции.

*Запрещенная в РФ организация

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Россия и Иран выступают за возобновление ядерной сделки
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Саид Гафуров
Темы иран сирия россия терроризм ибрахим раиси владимир путин реджеп эрдоган
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