Сегодня Украина отмечает 32-летие принятия Декларации о государственном суверенитете страны. В своем видеообращении президент Владимир Зеленский напомнил гражданам страны о важной дате и заверил их, дескать, наше дело правое и мы всенепременно победим:
"Сегодня, когда наш народ воюет за независимость, мы — в своем праве во всех смыслах этого слова — исторически, политически, культурно и, что важно, юридически".
Что означает последний пункт, отмеченный лидером Незалежной — о праве юридическом — становится понятно из материала, опубликованного газетой "Зеркало недели. ua". Оказывается — если верить журналистам — на Украине мечтают о признании страны правопреемницей СССР. Там уже даже выгоду подсчитали.
Перво-наперво Киев намерен потребовать передаче под его контроль зарубежной собственности, некогда принадлежавшей Советскому Союзу, а после его распада — России. Напомним, именно наша страна признана правопреемницей Союза ССР.
Теперь же, по "данным" издания, Киев планирует через суд предъявить претензии на 18 объектов недвижимости в Великобритании, среди которых
"Общую стоимость имущества, на которое претендует Украина, в Британии оценивают 100 млн фунтов", — пишет "Зеркало недели", подчеркивая, что эти здания — не единственные, которые Киев намерен получить "после того, как Международный суд ООН признает Украину правопреемницей СССР, лишив этого статуса Россию".
Кстати, в успехе прожектёры из числа украинской власти не сомневаются. По их мнению, главное — воля к победе. И готовность к тому, что тяжбы затянутся на десятилетия. Но мечта, она на то и мечта…
"Имперские" амбиции Украины, напомню, появились не сейчас. И не вдруг. В 1991 году жителям тогда ещё УССР внушали, что именно их республика — самая богатая в стране — кормит Россию. И что, стоит ей только "вырваться на свободу" (выйти из состава Союза), как она станет второй Германией, Францией, или Швейцарией.
Публицист Владимир Скачко тогда объяснил это тем, что "СССР под конец своего существования полностью вбил людей в нищету":
"Когда люди лишаются всего, особенно если живут одним днем, то они охотно верят, что всё наладится, если…"
Далее, как говорится, "по списку".
Сегодня, у украинцев опять всё плохо. Правда, по-другому. Вот и вытянули из пыльных шкафов однажды сработавшую идею. Авось, прокатит. Ну или хотя бы от проблем насущных отвлечет.
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