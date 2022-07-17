Украина надеется стать правопреемником СССР

Сегодня Украина отмечает 32-летие принятия Декларации о государственном суверенитете страны. В своем видеообращении президент Владимир Зеленский напомнил гражданам страны о важной дате и заверил их, дескать, наше дело правое и мы всенепременно победим:

"Сегодня, когда наш народ воюет за независимость, мы — в своем праве во всех смыслах этого слова — исторически, политически, культурно и, что важно, юридически".

Что означает последний пункт, отмеченный лидером Незалежной — о праве юридическом — становится понятно из материала, опубликованного газетой "Зеркало недели. ua". Оказывается — если верить журналистам — на Украине мечтают о признании страны правопреемницей СССР. Там уже даже выгоду подсчитали.

Перво-наперво Киев намерен потребовать передаче под его контроль зарубежной собственности, некогда принадлежавшей Советскому Союзу, а после его распада — России. Напомним, именно наша страна признана правопреемницей Союза ССР.

Теперь же, по "данным" издания, Киев планирует через суд предъявить претензии на 18 объектов недвижимости в Великобритании, среди которых

здания представительства военного атташе и торгпредства России,

поместье Сикокс-Хит в графстве Кент, подаренное СССР в 1947 году депутатом британского парламента Джорджем Гошеном; сейчас оно используется дипломатами для отдыха.

"Общую стоимость имущества, на которое претендует Украина, в Британии оценивают 100 млн фунтов", — пишет "Зеркало недели", подчеркивая, что эти здания — не единственные, которые Киев намерен получить "после того, как Международный суд ООН признает Украину правопреемницей СССР, лишив этого статуса Россию".

Кстати, в успехе прожектёры из числа украинской власти не сомневаются. По их мнению, главное — воля к победе. И готовность к тому, что тяжбы затянутся на десятилетия. Но мечта, она на то и мечта…

Ждали долго

"Имперские" амбиции Украины, напомню, появились не сейчас. И не вдруг. В 1991 году жителям тогда ещё УССР внушали, что именно их республика — самая богатая в стране — кормит Россию. И что, стоит ей только "вырваться на свободу" (выйти из состава Союза), как она станет второй Германией, Францией, или Швейцарией.

В марте 1991 года 73% украинцев проголосовали за сохранение СССР, а в декабре уже поверили агиткам и более 90% проголосовали "за независимость".

Публицист Владимир Скачко тогда объяснил это тем, что "СССР под конец своего существования полностью вбил людей в нищету":

"Когда люди лишаются всего, особенно если живут одним днем, то они охотно верят, что всё наладится, если…"

Далее, как говорится, "по списку".

Сегодня, у украинцев опять всё плохо. Правда, по-другому. Вот и вытянули из пыльных шкафов однажды сработавшую идею. Авось, прокатит. Ну или хотя бы от проблем насущных отвлечет.

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