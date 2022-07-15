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Автор Ольга Лебедева

В Польше всерьёз опасаются,что Киев может пойти на них войной

Мир

Несмотря на то, что Польша демонстрирует сейчас полную солидарность с Украиной, а Киев, в свою очередь, готов чуть ли не территории, которые Варшава давно надеется "получить обратно", отдать, среди польских политиков есть сомнения в прочности "дружбы" двух стран.

В Польше всерьёз опасаются,что Киев может пойти на них войной

Польский политик, один из лидеров партии "Конфедерация" (входит в Сейм), Януш Корвин-Микке считает, что Украина является угрозой для Польши.

В частности, он заявил, что в случае поражения в конфликте с Россией, "Владимир Зеленский будет должен сделать что-то, чтобы не потерять поддержку украинского общества". И этим "чем-то" станет война с Польшей.

"Выиграть маленькую войну с извечным врагом, ляхами, будет для Зеленского находкой. Запад не будет противодействовать своему любимцу, а Белоруссия и Россия с радостью поддержат Украину", — написал Корвин-Микке в соцсети, заблокированной в России (цитата TVNInfo).

"Предположение не лишено здравого смысла"

Аналитики польского портала "ЗУНР" считают, что утверждения лидера "Конфедерации" "не так уж безосновательны".

"Со стороны ультранационалистических сил Украины постоянно звучит реваншистская риторика по Закерзонью¹. И то, что они сейчас успокоились — вовсе не означает, что они оказались от идеи вернуть эти земли. Нельзя не учитывать также известный военным психологам характерный для комбатантов синдром "выиграть хоть какую-нибудь битву или войну".

Так что нет никакой гарантии, например, что те же вытянутые рано или поздно из российского плена "азовцы" не захотят отыграться на Закерзонье", — предупреждает портал.

"Вислу" Польше не простили

В 2020 году польские украинцы потребовали от Варшавы компенсацию за депортацию этнических украинцев из Закерзонья и возвращения потомкам "вынужденных переселенцев" земли, с которой "выгнали их предков".

Ну, и заодно потребовали "защиты памяти безвинных жертв операции "Висла" и солдат украинского вооруженного подполья" (т.е. нацистов УПА*).

Вопрос, кстати, до сих пор не закрыт. И в свете этого опасения, высказанные Янушем Корвин-Микке, выглядят очень даже обоснованными.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

¹Закерзо́нье - название земель, отошедших после 8 декабря 1919 года по решению Верховного совета Антанты Польше.

границы Закерзонья, © tvp.info
границы Закерзонья, © tvp. info

Термин "Закерзонский край" использовался ОУН* и УПА*, а теперь украинскими националистическими политиками, по мнению которых эта область принадлежит к украинским этническим землям.

По условиям советско-польского договора от 16 августа 1945 года (незначительно изменены советско-польским договором 1951 года) эти земли отошли к Польше.

В 1947 году силами Войска Польского была проведена операция "Висла", в рамках которой из Закерзонья были депортированы этнические украинцы. После этого юго-восточные районы страны были очищены от украинских националистов УПА* и ОУН*.

*признаны решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Украина: Лабиринты истории. Несправедливо изгнанные
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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