Несмотря на то, что Польша демонстрирует сейчас полную солидарность с Украиной, а Киев, в свою очередь, готов чуть ли не территории, которые Варшава давно надеется "получить обратно", отдать, среди польских политиков есть сомнения в прочности "дружбы" двух стран.
Польский политик, один из лидеров партии "Конфедерация" (входит в Сейм), Януш Корвин-Микке считает, что Украина является угрозой для Польши.
В частности, он заявил, что в случае поражения в конфликте с Россией, "Владимир Зеленский будет должен сделать что-то, чтобы не потерять поддержку украинского общества". И этим "чем-то" станет война с Польшей.
"Выиграть маленькую войну с извечным врагом, ляхами, будет для Зеленского находкой. Запад не будет противодействовать своему любимцу, а Белоруссия и Россия с радостью поддержат Украину", — написал Корвин-Микке в соцсети, заблокированной в России (цитата TVNInfo).
Аналитики польского портала "ЗУНР" считают, что утверждения лидера "Конфедерации" "не так уж безосновательны".
"Со стороны ультранационалистических сил Украины постоянно звучит реваншистская риторика по Закерзонью¹. И то, что они сейчас успокоились — вовсе не означает, что они оказались от идеи вернуть эти земли. Нельзя не учитывать также известный военным психологам характерный для комбатантов синдром "выиграть хоть какую-нибудь битву или войну".
Так что нет никакой гарантии, например, что те же вытянутые рано или поздно из российского плена "азовцы" не захотят отыграться на Закерзонье", — предупреждает портал.
В 2020 году польские украинцы потребовали от Варшавы компенсацию за депортацию этнических украинцев из Закерзонья и возвращения потомкам "вынужденных переселенцев" земли, с которой "выгнали их предков".
Ну, и заодно потребовали "защиты памяти безвинных жертв операции "Висла" и солдат украинского вооруженного подполья" (т.е. нацистов УПА*).
Вопрос, кстати, до сих пор не закрыт. И в свете этого опасения, высказанные Янушем Корвин-Микке, выглядят очень даже обоснованными.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
¹Закерзо́нье - название земель, отошедших после 8 декабря 1919 года по решению Верховного совета Антанты Польше.
Термин "Закерзонский край" использовался ОУН* и УПА*, а теперь украинскими националистическими политиками, по мнению которых эта область принадлежит к украинским этническим землям.
По условиям советско-польского договора от 16 августа 1945 года (незначительно изменены советско-польским договором 1951 года) эти земли отошли к Польше.
В 1947 году силами Войска Польского была проведена операция "Висла", в рамках которой из Закерзонья были депортированы этнические украинцы. После этого юго-восточные районы страны были очищены от украинских националистов УПА* и ОУН*.
*признаны решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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