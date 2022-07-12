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Автор Ольга Лебедева

Киев: Москва соблазняет украинцев своим гражданством, чтобы разрушить Украину

Мир

Предоставление всем украинцам права подавать заявления на получение российского гражданства по упрощенной процедуре является не чем иным, как посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Москвы, заявил МИД Незалежной.

Киев: Москва соблазняет украинцев своим гражданством, чтобы разрушить Украину

Согласно тексту заявления, размещенного на официальном сайте ведомства, Киев "решительно осуждает” решение президента России, подписавшего соответствующий указ. По оценке украинских дипломатов, решение Москвы "несовместимо с нормами и принципами международного права”.

Да и вообще, в МИД Незалежной считают, что предложение украинцам ускоренного получения российского гражданства предполагает, что Кремль якобы всё ещё стремится "захватить украинские земли, уничтожить украинское государство” и "насильственно ассимилировать” украинскую нацию.

"Делайте, что хотите, мы всё равно не признаем"

Киев также предупредил, что будет считать предоставление российского гражданства украинцам в рамках этой процедуры "недействительным”, добавив, что это не будет иметь "никаких юридических последствий” для Украины.

Ну и "до кучи" обвинил Москву в попытках использовать процедуру "раздачи гражданства", чтобы "заставить” украинцев, проживающих на территориях, контролируемых российскими войсками, "участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций”.

"Украину спасёт только оружие"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог не воспользоваться случаем, чтобы запросить у Запада больше оружия:

"Сейчас критически важно предоставить больше помощи нашей стране”, — сказал он, призвав "партнёров” Украины "срочно предоставить Украине больше тяжёлого вооружения и ввести новые экономические санкции против России”.

Впрочем, не совсем понятна бурная реакция украинского МИДа на указ российского президента, если всё тот же Кулеба назвал его "бесполезным”, добавив, что он лишь демонстрирует "агрессивные аппетиты Путина”.

Из-за чего дипломатический шум

Напомню, что указ президента России, подписанный и опубликованный в понедельник, изменяет процедуры, ранее предусмотренные для граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также жителей двух южных регионов Украины, которые находятся под контролем российских войск почти с начала конфликта между Москвой и Киевом.

Теперь все украинцы могут подать запрос на получение российского гражданства без прежних требований о необходимости проживать в России в течение пяти лет, иметь источник дохода или сдать тест по русскому языку.

  • Люди, которые жили на территориях двух республик Донбасса, получили такое право в 2019 году.
  • По состоянию на февраль, 950 тысяч человек подали заявления, и 770 тысяч из них стали гражданами России.

Еще в 2019 году, когда эта упрощённая процедура была впервые введена, Путин заявил, что она направлена не на "создание проблем” для Украины, а на то, чтобы помочь защитить основные права жителей Донбасса, которые были "полностью лишены” их в течение длительного времени. В мае другим указом жители Запорожской и Херсонской областей на юге Украины были включены в список лиц, имеющих право на получение гражданства.

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Для жителей Украины упростили получение паспорта РФ
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин
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