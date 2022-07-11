Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров

Никогда ещё при талибах*, захвативших власть в Кабуле в августе 2021 года, не было в Афганистане столько стрельбы и взрывов, как за минувшие две недели.

Как будто смертельный смерч пронёсся над страной, оставив после себя десятки убитых, раненых и сотни беженцев, потерявших кров и кормильцев. Хотя, такой фон явно не входил в планы талибов*, поскольку уже два-три месяца они только и делали, что тщательно готовились к проведению в Кабуле всеафганского собрания исламских богословов-улемов. На них возлагалась надежда хоть как-то усилить политический статус движения "Талибан"*, приблизить мир в стране и международное признание. Но всё пошло прахом.

Сначала накануне форума улемов, начавшего работу 30 июня, восстал уезд Балхаб, что в населённой хазарейцами провинции Сари-Пуль. Там против талибов* выступил их же соратник — местный командир Махди, несогласный с назначением на руководящие должности в Исламском Эмирате преимущественно талибов*-пуштунов.

Для подавления мятежников были брошены тысячи военных, прибывших в составе механизированных колонн из разных районов Афганистана. Неделю в Балхабе шли ожесточённые бои. Несколько деревень были разрушены. А их жители, спасаясь от преследований талибов*, ринулись в соседние провинции. Кабульские власти были вынуждены оправдываться: предатели пытаются расколоть движение изнутри.

Но такое объяснение — курам на смех.

Факт остаётся фактом: государственный механизм талибов* не настроен учитывать интересы многочисленных этносов Афганистана. Вопреки тому, что страна трещит по швам межнациональных конфликтов. Дежурные призывы к миру со стороны лидеров движения "Талибан"* никак не согласуются с реальной жизнью.

В конце мая усилились бои в населённой таджиками Панджшерской долине, где действует Фронт национального сопротивления (ФНС) во главе с Ахмадом Масудом. Ему одному ещё в августе 2021 года талибы* предложили войти в новое правительство, но он отказался и объяснил впоследствии почему: необходимо учитывать интересы всех народностей, иначе перспективы нет.

Тем не менее, было принято решение провести собрание лояльных улемов. Их собирали по всей стране — приехали 3500 человек. Абсолютное большинство составили представители пуштунского этноса. Логично, что их миссия свелась к тому, чтобы подтвердить правильность политического курса движения "Талибан"*.

По сути дела, собрание санкционировало агрессивную внутреннюю политику талибов*. Оно также одобрило их решение закрыть доступ в школы для девочек старше шести лет, что моментально вызвало бурю негодования не только в Афганистане, но и за рубежом. Но самое гнетущее впечатление произвёл шейх Ансари, который заявил: всем врагам Исламского Эмирата следует немедля отрезать голову.

Год назад этой участи с трудом избежал многолетний губернатор провинции Герат таджик Исмаил Хан во время победоносного наступления талибов*. Его спасло только то, что он в восьмидесятых годах прошлого столетия входил в авангард моджахедов, воевавших против советских войск. Его ближайшим соратником был Ахмад Шах Масуд — отец нынешнего лидера ФНС Ахмада Масуда.

После захвата Герата талибы* заковали бывшего губернатора в наручники, отвезли на границу Ирана и, угрожая расправой, вынудили попросить убежища в соседней стране. Но месяц назад Исмаил Хан нелегально вернулся в Афганистан. И, спустя несколько дней после кабульского форума улемов, устроил в Герате нападение на штаб национальной гвардии Исламского Эмирата, в результате чего десятки военнослужащих режима были убиты и ранены.

Кроме того, Исмаил Хан заявил, что готов обьединить силы с лидером ФНС Ахмадом Масудом, контролирующим панджшерскую долину. К последнему уже присоединились узбекский маршал Дустум и Ато Мухаммад Нур — бывший губернатор северной провинции Балх. Таким образом, география оппозиционного альянса расширяется, равно как и усиливается его военный потенциал.

Западный фронт может стать для талибов* новым серьёзным испытанием. Ведь сюда придётся перебрасывать дополнительные воинские контингенты. Откуда? Рациональнее всего — из северного Балха или из Панджшера. Но в реальности из этого ничего не выйдет: в обоих регионах вооружённые столкновения с оппозиционными силами становятся всё более масштабными. Только в Панджшере постоянно дислоцируются до 20 тысяч талибов.

Если бы не материальная и моральная помощь панджшерским таджикам из соседнего Таджикистана, они бы не смогли эффективно противостоять движению "Талибан"*. Штаб-квартира ФНС находится в Душанбе.

В начале июля фронт и его союзники выступили с инициативой проведения в таджикской столице мирных переговоров по Афганистану, пригласив сюда представителей кабульской власти.

Скорее всего, ставка делается на её умеренное крыло, которое ассоциируется с политическим лидером движения Мухаммадом Абассом Станикзаем. Обращает на себя внимание тот факт, что эта инициатива прозвучала спустя несколько дней после визита в Таджикистан российского президента Владимира Путина. Не исключено, что после года кровопролитного противостояния рождается новый вектор урегулирования в Афганистане. Его отличительная черта — непосредственное участие сил, оппозиционных нынешней власти в Кабуле.

*здесь и далее организация, запрещённая в РФ.

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