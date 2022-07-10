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Автор Ольга Лебедева

МО РФ: на украинских военных США ставили медицинские эксперименты

Мир

Образцы крови украинских военнопленных указывают на их участие в биологических программах США.

МО РФ: на украинских военных США ставили медицинские эксперименты

Об этом рассказал журналистам начальник вооруженных сил России по радиационной, химической и биологической защите Игорь Кириллов.

"Результаты таковы: 33 процентов опрошенных солдат были больны гепатитом А, более четырех процентов — лихорадкой почечного синдрома и 20 процентов — лихорадкой Западного Нила. Поскольку эти заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины участвовали в экспериментах по оценке летальности опасных инфекционных заболеваний в качестве добровольцев", — сказал Кириллов.

Кроме того, руководитель службы ВС сил по борьбе с радиацией, химическими веществами и биологическими опасностями отметил, что с 2005 года Пентагон потратил более 250 миллионов долларов на биоисследования на Украине. По словам Кириллова, США "захватили" украинскую национальную коллекцию микроорганизмов.

"Отдельный проект по иксодидным клещам, переносчикам ряда очень опасных инфекций, таких как туляремия, лихорадка Западного Нила и лихорадка Конго-Крыма, был проведен Техасским университетом. Клещи были собраны в юго-восточных регионах Украины".

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В России создана специальная следственная комиссия, которая изучает и анализирует документы о работе биологических лабораторий США на Украине.

"Мы рассматриваем Украину как одно из мест реализации крупной военно-биологической программы по производству бактериологического оружия, осуществляемой Соединенными Штатами Америки", — заявляла ранее сопредседатель комиссии Ирина Яровая.

По ее словам, согласно документам, полученным в ходе специальной военной операции на Украине, США полностью контролируют эпидемиологическую ситуацию в Незалежной.

"На Украине при поддержке Министерства обороны США была внедрена система онлайн-оценки, то есть система постоянного контроля за сбором и обработкой данных. Все данные были переданы в Национальный центр медицинской разведки Министерства обороны США".

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США признали разработку смертельного оружия в биолабах на Украине
Куратор: Любовь Степушова
Темы ирина яровая
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