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Автор Ольга Лебедева

Focus: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина

Мир

У России есть три рычага давления на страны Запада, которые делают ее тактически сильной. Даже если кому-то это не нравится.

Focus: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина

Об этом пишет издание Focus.

По версии редакции, Москва может оказывать влияние на стратегических противников при помощи "своего газа, мирных переговоров с Украиной и взаимоотношений с другими странами".

Издание утверждает, что на текущий момент очевидно, что дипломатическая и экономическая изоляция России провалилась. И саммит G-20 это наглядно показал:

"Министр иностранных дел России Лавров не был осужден своим индонезийским коллегой, который возглавлял заседание. Да и вообще, не все страны рассматривают Россию как единственного агрессора. Запад считает, что это однозначно. Но тут все просто: Запад есть Запад, и Запад — это не мир. А страны Брикс (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в настоящее время пытаются зарекомендовать себя как противовес западному G 7.

Итог: Запад не сможет изолировать Путина дипломатически, а значит, и экономически, так, как он планировал".

Газовая ловушка Путина

Авторы материала напомнили своим читателям, что с понедельника газопровод Северный поток-1 остановится на "техническое обслуживание". Вопрос в том, закончатся ли эти работы, как планировалось, через две недели? Или появятся "осложнения"? Или Россия выставит Западу, "который так же зависим от российского газа, как наркоман от следующего выстрела", какое-то условие?

"Итог: Запад находится в газовой ловушке, страх перед зимой свирепствует и среди населения, и среди политиков. Если Россия начнет выдвигать условия, они окажутся перед дилеммой, разрешение которой, вероятно, обойдется очень дорого".

Мирные переговоры с Киевом

"Переговоры, как их понимает Путин, — это отравленная приманка", — пишет Focus, цитируя сказанное российским президентом вовремя недавнего выступления":

"Москва ни в коем случае не отказывается от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше они идут, тем труднее им договориться с нами".

То есть, ответственность за этот пункт, во всяком случае, в глазах общественности, переложена на коллективный Запад.

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