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Автор Ольга Лебедева

"Конфетный период ухаживаний" закончился — европейцы отказывают беженцам в гостеприимстве

Мир

Пока европейские политики разглагольствуют о поддержке Украины и отказывают в выдаче очередного кредита из-за опасений "его невозврата", рядовые граждане перестают изображать гостеприимство и всё чаще указывают на дверь беженцам, которых недавно радушно селили в своих домах. Причём, даже не считают нужным объяснять причины такого решения.

"Конфетный период ухаживаний" закончился — европейцы отказывают беженцам в гостеприимстве

Так, британская The Daily Mail рассказала историю многодетной семьи из Киева, которую, буквально, выставил на улицу житель городка Фэрхем.

Вероятно, эта история заинтересовала журналистов потому, что "жестокосердным" хозяином дома оказался офицер Королевского Военно-морского флота, ветеран Афганистана, Бахрейна, Карибского кризиса, который даже участвовал в обеспечении безопасности зарубежных поездок королевской семьи.

Как рассказал изданию глава семьи из девяти человек, среди которых пятеро детей и две пожилые дамы, до того, как переехать в Британию, они два месяца жили в Польше. Но там условия были "не очень" — их поселили в отель, а хотелось иметь "собственный" дом.

Сразу после переезда у семейства Хирик (фамилия беженцев) всё было отлично: гостеприимная хозяйка встретила их в аэропорту и поселила в вожделенном отдельном доме. Приютившие их супруги Мальстер были гостеприимны и относились к постояльцам "с теплотой".

Что произошло дальше, ни Максим, ни его супруга Ольга не понимают. Сначала хозяева свели общение к минимуму, а потом их адвокат принёс уведомление, согласно которому они должны "очистить помещение" в срок до 15 июля.

Вот так. Без объяснения причин и возможности договориться. Кстати, помочь беженцам с новым жильём — а они хотят остаться именно в Фэрхеме — "все отказываются":

"Власти предлагают места в отеле, но очень далеко. А в агентствах недвижимости бросают трубку или просто говорят "нет", — рассказал журналистам Максим Хирик.

Общеевропейская тенденция

Вообще, очень похоже на то, что европейцы в массе своей устали от украинских беженцев. И не желают тащить их на себе. Например, власти Польши отменили для гостей из Незалежной выплаты и бесплатный проезд. А рядовые поляки уже на митинги против засилья украинских беженцев выходят, обещая "вышвырнуть их из страны голыми руками".

"Бедные девушки и дети? Такие несчастные? Так почему они не занимаются своими детьми, а только нам бордели устраивают? Это их задание — приехать к нам и делать тут агитацию. Нормальные люди остались там", — гневно говорит полячка в видео, разлетевшемся по интернету.

Впрочем, справедливости ради, стоит сказать, что и украинцы не особо рвутся оставаться в Польше, стараясь при малейшей возможности двинуться дальше.

Однако, в других странах их тоже не ждут. Многие европейские страны жалуются на действия беженцев, которые требуют к себе повышенного внимания. Конфликты между украинцами и гражданами ЕС зачастую переходят в порчу имущества, погромы и драки.

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Запад вынужден признать: от Украины уже устали все!
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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