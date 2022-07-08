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Автор Ольга Лебедева

Норвегия и Россия урегулировали спор о транзите на Шпицберген

Мир

Москва и Осло урегулировали спор о поставках грузов российским шахтёрским поселениям на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген.

Норвегия и Россия урегулировали спор о транзите на Шпицберген

Об этом сообщил МИД Норвегии.

В чём проблема

Заявление было сделано после недели напряжённости в отношениях между двумя странами, после того, как Норвегия 15 июня остановила два грузовых контейнера, предназначенных для российских шахтёров, проживающих на архипелаге, сославшись на санкции, введённые против Москвы из-за СВО на Украине.

Россия настаивала на том, что "неприемлемый” запрет Норвегии на поставки товаров лишает российских шахтёров "критически важных” товаров, включая продукты питания, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части. Москва пригрозила "соответствующими ответными мерами”, если вопрос не будет решён.

Так, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил норвежские власти о том, что Россия может в ответ на "такой недружественный шаг" расторгнуть договор о сотрудничестве и разграничении морских пространств в Арктике, подписанный в 2010 году, по которому Норвегия получила 175 тысяч кв. км морской территории.

Новая версия Осло

Министерство иностранных дел Норвегии теперь утверждает, что контейнеры были заблокированы, потому что они перевозились на российских транспортных средствах, которым было запрещено перевозить грузы через российско-норвежскую границу. Однако, по словам дипведомства, проблема бы "даже не возникла", если бы эти контейнеры были доставлены шахтёрам на норвежских транспортных средствах.

"После хорошего диалога с российской стороной конфликт исчерпан, два контейнера с припасами уже находятся на пути к Шпицбергену на борту норвежского судна", — уточнили в МИД северной страны.

Теперь грузы для российских шахтёров, работающих на арктическом архипелаге, будут доставляться раз в десять дней из Тромсе норвежской транспортной компанией. Ранее российские грузы доставлялись грузовиками из Мурманска и загружались на паром.

Сергей Гушкин, российский консул на Шпицбергене, также подтвердил, что обе страны нашли обходной путь в сложившейся ситуации, и заявил, что поставки, как ожидается, достигнут российского шахтёрского посёлка Баренцбург уже сегодня.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Архипелаг Шпицберген, на котором проживает менее 3 тыс. человек, расположен примерно на полпути между Полярным кругом и Северным полюсом и принадлежит Норвегии.

Одним из крупнейших поселений на нем является Баренцбург — шахтёрский город, населённый преимущественно гражданами России.

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Арктика - новое яблоко раздора России и НАТО
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия норвегия
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