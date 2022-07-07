Ситуация со Шпицбергеном — сигнал об открытии арктического фронта

Украинский конфликт "аукнулся" миру далеко от своего эпицентра — в районе Полярного круга. События последних дней ясно говорят о том, что Арктическая международная система, сформировавшаяся в 90-х годах прошлого века, прекратила своё существование.

И блокада Норвегией транзитов для российского поселения на Шпицбергене — только верхушка айсберга. Или первый звонок, возвестивший о том, что Арктика теперь — часть арены глобального противостояния.

Что такое система Арктического взаимодействия?

В 1996 году восемь стран, у которых есть территории за Полярным кругом — Россия, США, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Канада и Дания — подписали Декларацию о создании Арктического совета. Все остальные государства, согласно документу, могут быть лишь наблюдателями, без права голоса при принятии решений "по Арктике". Даже в рамках заседаний международных организаций по вопросам безопасности.

Проще говоря, члены Арктического совета получили все права на управление недрами Арктики и её морскими путями. Например, за Россией были закреплены контроль за Северным морским путём и добыча полезных ископаемых в районе Ледовитого океана.

Но эта справедливая с точки зрения географии система дала трещину, когда началось таяние ледников, вызванное начавшимся глобальным потеплением, и увеличились возможности северного транзита.

Появились желающие присоединиться к Совету. Причём география их не смущала. Например, Китай вдруг объявил себя "приполярным" государством и начал строить собственный северный флот, чтобы возить грузы в Европу. Его примеру последовала Великобритания, возжелавшая получать арктические дивиденды.

На какое-то время "арктическая восьмёрка" стала союзниками, выступающими против интернационализации арктических территорий.

Всё изменилось в 2022 году

Военные разногласия между Россией и НАТО затронули и Арктическую систему. Регион начали милитаризировать: обе стороны проводят в Арктике военные учения, а научные экспедиции часто решают ещё и разведывательные задачи.

Шпицберген и суверенитет Норвегии

В 1920 году Норвегия получила суверенитет над архипелагом Шпицберген. Однако, согласно Декларации об Арктическом взаимодействии, всем восьми странам-участницам было дано право вести там разработку полезных ископаемых. Сейчас им пользуется одна лишь Россия — у неё на архипелаге располагаются три посёлка возле угольных шахт. Самый большой из них — Баренцбург, в котором живут примерно 500 человек. И именно он оказался заблокирован Норвегией. Осло объяснил своё решение санкциями, предписывающими не осуществлять по территории страны, к ним присоединившейся, транзит российских грузов.

Данную проблему, по словам специалистов, решить проще, чем аналогичную с Калининградом (напомню, там транзит грузов в российский регион перекрыла Литва). Снабжение Баренцбурга можно осуществлять, минуя территорию Норвегии, — по морю. Правда, это будет дольше и накладнее.

Для Норвегии же это может аукнуться тем, что она лишится 175 тыс. кв. км морских территорий, которые получила в 2010 году по договору о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане — его Россия уже пригрозила расторгнуть.

И это далеко не всё. Данный прецедент скажется на работе (или жизнеспособности?) всего Арктического совета.

Север будет "раздербанен". Процесс уже запущен

8 июня 2022 года семь из восьми членов Арктического совета заявили о фактической приостановке его деятельности. Угадайте, кто восьмой?

На данный момент, согласно этому заявлению, работу продолжат на межгосударственном уровне только те арктические проекты, в которых не участвует Россия.

В ответ на это Дмитрий Журавлёв, директор Института региональных проблем, в одном из интервью рассказал о вероятной возможности создания нового Арктического совета, в который, помимо России, могут войти Китай и другие "дружественные" Москве страны.

Если прибавить сюда отчаянное желание Великобритании вновь стать "хозяйкой морей", то вырисовывается перспектива разделения Полярного круга на две части, враждебные друг другу. И арктический шельф, богатый полезными ископаемыми, освобождающийся из-за глобального потепления от вечной мерзлоты, станет новой "горячей точкой" планеты.

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