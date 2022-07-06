Москва готова помочь Шри-Ланке выжить за лучший чёрный чай в мире

Обанкротившаяся Шри-Ланка напрашивается России в друзья за поставки нефти и нефтепродуктов. Другие покровители потребовали от неё лояльности, почему этого же не сделать РФ?

В Москву едет делегация из Шри-Ланки просить обо всём

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса 6 июня попросил Владимира Путина в телефонном разговоре открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров.

"Я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем", — сообщил Раджапакса в Twitter.

Ранее премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе предупредил, что экономика Шри-Ланки "полностью рухнула", поэтому страна не может позволить себе импорт нефти — нет валюты на закупки.

Островное государство с населением 22 миллиона человек сталкивается с острой нехваткой топлива. С 24 июня экономят на всём, школы закрыты на две недели, а сотрудников государственных учреждений попросили работать из дома.

Перед нами обанкротившаяся страна с острым валютным кризисом, который привёл к дефолту по внешнему долгу на 7 млрд долларов, причитающихся к оплате в этом году, из примерно 25 млрд долларов, которые должны быть погашены до 2026 года.

Из Коломбо сообщают, что 9 июля в Россию приедет делегация, чтобы обсудить вопросы получения:

топлива,

удобрений,

газа,

кредитов,

гуманитарной помощи.

Член делегации — бывший посол в России Саман Вирасингхе сказал, что российское посольство сообщило, что всё готово для переговоров.

А как же арестованный самолёт "Аэрофлота"?

Надо отметить, что шри-ланкийцы оперативно закрыли дело о запрете на вылет самолёта "Аэрофлота" Airbus A330, которое выдал суд низшей инстанции в ответ на запрос лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. После судебного иска "Аэрофлот" приостановил полёты в Шри-Ланку.

Опомнились быстро и не стали поддерживать санкции не только потому, что находятся в роли просителя, но и потому, что отмена рейсов "Аэрофлота" станет сокрушительным ударом по туризму Шри-Ланки, который только-только оправляется от COVID-19.

США требуют лояльности за помощь

В друзья России набиваются, когда дело плохо. Например, у финансовой системы России нет положений, не позволяющих оказывать финансовую поддержку стране, которая не выполнила своих обязательств по внешнему долгу.

Учтём при этом, что Шри-Ланка всё ещё надеется на кредиты МВФ. Обсуждения прошли в июне, но были сосредоточены исключительно на реформах и увеличении доходов от экспорта и других подобных виртуальных вопросах.

Посол США в Шри-Ланке сказал в начале антиправительственных протестов, что, если протестующие будут задержаны полицией, Шри-Ланке придется выйти из программы МВФ.

США всегда требуют лояльности за помощь, почему Россия — никогда?

На признание Шри-Ланкой ЛДНР нельзя рассчитывать

Как сказал Pravda.Ru доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, Шри-Ланка смотрит на Индию, которой РФ продаёт нефть по субсидированным ценам, примерно, на 30% дешевле рыночной стоимости.

Эксперт не считает, что взамен за помощь Шри-Ланка может, например, признать Донбасские республики. Этого не случится "пока не будет закончена операция по демилитаризации и денацификации того, что останется от Украины".

США могут помочь Коломбо не топливом, а кредитами, но они это делают по политическим причинам, так как главный её кредитор — Китай, указал эксперт.

По словам Бориса Волхонского, Шри-Ланка считается одним из производителей лучшего чёрного чая, и это очень популярное туристическое направление среди россиян.

"Шри-Ланка может предложить России какие-то послабления для российских туристов — льготные программы, виза и так в электронной форме оформляется. Плюс к этому Шри-Ланка — такой пошивочный цех для крупных международных фирм. Нельзя сказать, что Шри-Ланка — это абсолютно нищая и бедная страна", — сказал эксперт.

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