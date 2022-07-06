Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Москва готова помочь Шри-Ланке выжить за лучший чёрный чай в мире

Мир » Азия » Южная Азия

Обанкротившаяся Шри-Ланка напрашивается России в друзья за поставки нефти и нефтепродуктов. Другие покровители потребовали от неё лояльности, почему этого же не сделать РФ?

Москва готова помочь Шри-Ланке выжить за лучший чёрный чай в мире

В Москву едет делегация из Шри-Ланки просить обо всём

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса 6 июня попросил Владимира Путина в телефонном разговоре открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы "Аэрофлота" на остров.

"Я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем", — сообщил Раджапакса в Twitter.

Ранее премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе предупредил, что экономика Шри-Ланки "полностью рухнула", поэтому страна не может позволить себе импорт нефти — нет валюты на закупки.

Островное государство с населением 22 миллиона человек сталкивается с острой нехваткой топлива. С 24 июня экономят на всём, школы закрыты на две недели, а сотрудников государственных учреждений попросили работать из дома.

Перед нами обанкротившаяся страна с острым валютным кризисом, который привёл к дефолту по внешнему долгу на 7 млрд долларов, причитающихся к оплате в этом году, из примерно 25 млрд долларов, которые должны быть погашены до 2026 года.

Из Коломбо сообщают, что 9 июля в Россию приедет делегация, чтобы обсудить вопросы получения:

  • топлива,
  • удобрений,
  • газа,
  • кредитов,
  • гуманитарной помощи.

Член делегации — бывший посол в России Саман Вирасингхе сказал, что российское посольство сообщило, что всё готово для переговоров.

А как же арестованный самолёт "Аэрофлота"?

Надо отметить, что шри-ланкийцы оперативно закрыли дело о запрете на вылет самолёта "Аэрофлота" Airbus A330, которое выдал суд низшей инстанции в ответ на запрос лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. После судебного иска "Аэрофлот" приостановил полёты в Шри-Ланку.

Опомнились быстро и не стали поддерживать санкции не только потому, что находятся в роли просителя, но и потому, что отмена рейсов "Аэрофлота" станет сокрушительным ударом по туризму Шри-Ланки, который только-только оправляется от COVID-19.

США требуют лояльности за помощь

В друзья России набиваются, когда дело плохо. Например, у финансовой системы России нет положений, не позволяющих оказывать финансовую поддержку стране, которая не выполнила своих обязательств по внешнему долгу.

Учтём при этом, что Шри-Ланка всё ещё надеется на кредиты МВФ. Обсуждения прошли в июне, но были сосредоточены исключительно на реформах и увеличении доходов от экспорта и других подобных виртуальных вопросах.

Посол США в Шри-Ланке сказал в начале антиправительственных протестов, что, если протестующие будут задержаны полицией, Шри-Ланке придется выйти из программы МВФ.

США всегда требуют лояльности за помощь, почему Россия — никогда?

На признание Шри-Ланкой ЛДНР нельзя рассчитывать

Как сказал Pravda.Ru доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, Шри-Ланка смотрит на Индию, которой РФ продаёт нефть по субсидированным ценам, примерно, на 30% дешевле рыночной стоимости.

Эксперт не считает, что взамен за помощь Шри-Ланка может, например, признать Донбасские республики. Этого не случится "пока не будет закончена операция по демилитаризации и денацификации того, что останется от Украины".

США могут помочь Коломбо не топливом, а кредитами, но они это делают по политическим причинам, так как главный её кредитор — Китай, указал эксперт.

По словам Бориса Волхонского, Шри-Ланка считается одним из производителей лучшего чёрного чая, и это очень популярное туристическое направление среди россиян.

"Шри-Ланка может предложить России какие-то послабления для российских туристов — льготные программы, виза и так в электронной форме оформляется. Плюс к этому Шри-Ланка — такой пошивочный цех для крупных международных фирм. Нельзя сказать, что Шри-Ланка — это абсолютно нищая и бедная страна", — сказал эксперт.

Читайте по теме: На Шри-Ланке подожгли дома премьер-министра, мэра и депутатов

Какие страны не откажутся от российских туристов, рассказал эксперт

Министра здравоохранения Шри-Ланки отстранили за попытку лечить "ковид" зельями

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Россия подвинет США в Южной Азии
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы нефть аэрофлот шри-ланка
Новости
Немцы предлагают беженцам с Украины жить в бывшем концлагере
Юрий Лоза высказался о покинувших Россию артистах: "Они уже не наши"
Фитнес-тренер Медведева поделилась рецептом протеиновых панкейков с ягодами
Веселовский: истерика Офиса Зеленского вылечится ударом по Банковой
Bloomberg: Россия смогла избежать худшего сценария рецессии
Бузова отреагировала на слухи о своём романе с политиком: "Я была бы и рада"
Сатановский: теперь внешний вид канадских солдат подойдёт для гей-парадов
В Le Figaro сочли рубль "самой успешной валютой планеты"
Жители Сухой Балки опасаются сноса домов: "Как на пороховой бочке"
Эксперт Леонков: для HIMARS у России есть высокоточное оружие
Популярное
Силовые структуры
Арестович заявил, что 50 единиц РСЗО HIMARS из США будут работать по Уралу

Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.

Арестович заявил, что 50 единиц РСЗО HIMARS из США будут работать по Уралу
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Силовые структуры
Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу
Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Игорь Латунский Ветеран КГБ Виктор Черкашин: государство не может существовать без контрразведки Игорь Латунский Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Мир. Новости мира
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Последние материалы
Москва готова помочь Шри-Ланке выжить за лучший чёрный чай в мире
Bloomberg: Россия смогла избежать худшего сценария рецессии
Бузова отреагировала на слухи о своём романе с политиком: "Я была бы и рада"
Сатановский: теперь внешний вид канадских солдат подойдёт для гей-парадов
В Le Figaro сочли рубль "самой успешной валютой планеты"
Жители Сухой Балки опасаются сноса домов: "Как на пороховой бочке"
Эксперт Леонков: для HIMARS у России есть высокоточное оружие
Володин посоветовал США не забывать про Аляску, когда речь идёт про ресурсы РФ
Россиянин получил 2,5 года ограничения свободы за разработку читов
Норин: анонсы ужасов в Приднестровье – лишь попытка подёргать Россию за нервы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников