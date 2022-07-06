Стариков: Киеву очень надо, чтоб Лукашенко повёлся на провокации и двинул войска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед общественностью накануне Дня Независимости страны, рассказал о том, что Украина фактически провоцирует его на вступление в войну:

"Нас (Белоруссию) пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Белоруссией. Они якобы переживают из-за того, что белорусские войска могут вторгнуться на Украину”, — сказал Лукашенко, призвав не слушать заявлений западных и киевских политиков, которые будут только рады, если такое на самом деле произойдёт.

"Батька” подчеркнул, что "им” (Западу) "плевать на гибель мирных жителей” и что "чем больше погибнет украинцев, тем громче они смогут кричать про "зверства фашистов” Москвы и Минска. А на деле, по словам Лукашенко, с территории Украины уже начались провокации, которые не привели к трагедии только благодаря хорошей работе систем ПВО.

Возникает резонный вопрос: зачем, находясь в сложном военном положении, киевские власти вместо того, чтобы сосредоточить все имеющиеся у них силы для борьбы с союзными армиями России и ЛДНР, провоцируют вступление в войну Белоруссии?

Ни с точки зрения военного искусства, ни с позиций здравого смысла ответа здесь нет. Ибо, находясь в здравом уме, вряд ли кто-то ещё, кроме Незалежной, будет так упорно стараться получить ещё одного военного противника.

"Ищи, кому выгодно”

Российский политолог Николай Стариков считает, что дело всё в том, что "антинародное и нелегитимное” правительство Украины действует, исходя не из военной логики, а исключительно из "пожеланий своих хозяев” — США и стран ЕС, которым нужно "расширение военной воронки”, в которую можно будет втянуть части бывшего Советского Союза:

"… перемолоть в этой мясорубке судьбы людей, промышленность, жилые кварталы, чтобы как можно дольше давать американцам возможность всё больше и больше оружия поставлять зону конфликта”.

За примером, подтверждающим версию Старикова, даже не надо далеко ходить.

Недавно было обострение вокруг Приднестровья. И в это время Кишинёв, вместо того, чтобы решать проблему с отколовшимся регионом, арестовывает экс-президента, запрещает использование Георгиевской ленточки и латинского алфавита, идя на ухудшение отношений с Москвой. Дальше — больше. Молдавия, у которой нет денег на нормальное функционирование своего собственного государства, вдруг решает закупиться оружием. Зачем?

"Санду по заказу США провоцирует войну в Молдавии, стараясь расширить зону конфликта, обострить затихший было нерешённый конфликт на собственной территории?” — говорит политолог в очередном выпуске на своем Ютуб-канале.

А что с Белоруссией?

Что же касается громких заявлений и неудавшейся провокации в адрес Минска, то здесь мотивация, по мнению Старикова, прослеживается чётко:

"ответка” в виде вступления Белоруссии в СВО даст киевскому режиму не только ещё один фронт и дополнительную кучу проблем, но и возможность выставлять себя в качестве жертвы: дескать, ещё один агрессор атаковал беззащитную молодую демократию”.

Получается, что всё просто: усложнение положения собственной армии в Киеве вообще никого не волнует. Что, по словам общественного деятеля, означает только одно:

у каждого из тех, кто принимает сегодня решения в Киеве, уже есть иностранный паспорт — американский или британский, в крайнем случае, какой-нибудь немецкий — а вкупе с ним и обязательства западных спецслужб прикрыть их, вывезти вместе с семьями в Канаду, в Лондон, в Европу — куда угодно.

Но, чтобы всё это получить "в реале”, надо отработать. Вот и отрабатывают.

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