Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Стариков: Киеву очень надо, чтоб Лукашенко повёлся на провокации и двинул войска

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед общественностью накануне Дня Независимости страны, рассказал о том, что Украина фактически провоцирует его на вступление в войну:

Стариков: Киеву очень надо, чтоб Лукашенко повёлся на провокации и двинул войска

"Нас (Белоруссию) пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Белоруссией. Они якобы переживают из-за того, что белорусские войска могут вторгнуться на Украину”, — сказал Лукашенко, призвав не слушать заявлений западных и киевских политиков, которые будут только рады, если такое на самом деле произойдёт.

"Батька” подчеркнул, что "им” (Западу) "плевать на гибель мирных жителей” и что "чем больше погибнет украинцев, тем громче они смогут кричать про "зверства фашистов” Москвы и Минска. А на деле, по словам Лукашенко, с территории Украины уже начались провокации, которые не привели к трагедии только благодаря хорошей работе систем ПВО.

Возникает резонный вопрос: зачем, находясь в сложном военном положении, киевские власти вместо того, чтобы сосредоточить все имеющиеся у них силы для борьбы с союзными армиями России и ЛДНР, провоцируют вступление в войну Белоруссии?

Ни с точки зрения военного искусства, ни с позиций здравого смысла ответа здесь нет. Ибо, находясь в здравом уме, вряд ли кто-то ещё, кроме Незалежной, будет так упорно стараться получить ещё одного военного противника.

"Ищи, кому выгодно”

Российский политолог Николай Стариков считает, что дело всё в том, что "антинародное и нелегитимное” правительство Украины действует, исходя не из военной логики, а исключительно из "пожеланий своих хозяев” — США и стран ЕС, которым нужно "расширение военной воронки”, в которую можно будет втянуть части бывшего Советского Союза:

"… перемолоть в этой мясорубке судьбы людей, промышленность, жилые кварталы, чтобы как можно дольше давать американцам возможность всё больше и больше оружия поставлять зону конфликта”.

За примером, подтверждающим версию Старикова, даже не надо далеко ходить.

Недавно было обострение вокруг Приднестровья. И в это время Кишинёв, вместо того, чтобы решать проблему с отколовшимся регионом, арестовывает экс-президента, запрещает использование Георгиевской ленточки и латинского алфавита, идя на ухудшение отношений с Москвой. Дальше — больше. Молдавия, у которой нет денег на нормальное функционирование своего собственного государства, вдруг решает закупиться оружием. Зачем?

"Санду по заказу США провоцирует войну в Молдавии, стараясь расширить зону конфликта, обострить затихший было нерешённый конфликт на собственной территории?” — говорит политолог в очередном выпуске на своем Ютуб-канале.

А что с Белоруссией?

Что же касается громких заявлений и неудавшейся провокации в адрес Минска, то здесь мотивация, по мнению Старикова, прослеживается чётко:

"ответка” в виде вступления Белоруссии в СВО даст киевскому режиму не только ещё один фронт и дополнительную кучу проблем, но и возможность выставлять себя в качестве жертвы: дескать, ещё один агрессор атаковал беззащитную молодую демократию”.

Получается, что всё просто: усложнение положения собственной армии в Киеве вообще никого не волнует. Что, по словам общественного деятеля, означает только одно:

  • у каждого из тех, кто принимает сегодня решения в Киеве, уже есть иностранный паспорт — американский или британский, в крайнем случае, какой-нибудь немецкий — а вкупе с ним и обязательства западных спецслужб прикрыть их, вывезти вместе с семьями в Канаду, в Лондон, в Европу — куда угодно.

Но, чтобы всё это получить "в реале”, надо отработать. Вот и отрабатывают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему Белоруссия и Украина такие разные?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина белоруссия александр лукашенко
Новости
Во Владивостоке массовая драка с участием женщины попала на видео
Леонков: спецоперация на Украине выявила проблемы в разведке ВС РФ
Политолог Перенджиев: Украинская система власти строится на вранье
Жители ХМАО возмутились ведущим в стену поручнем для инвалидов
Жители Сургута требуют наказать мэра за игнорирование межнационального конфликта
Анпилогов: поставки вооружения Киеву отстают от потерь на два порядка
Друг Пугачёвой о её роскошном особняке в Юрмале: "Хорошее место для релакса"
Визажист Гринов о летнем макияже: "Всё должно быть в меру!"
Кедми: НАТО не является угрозой России без участия США
Врач Аплетаева призвала не пить разливное пиво из-за риска отравления
Популярное
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине

Взламывание линий обороны может занять несколько недель.

ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Мир. Новости мира
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Силовые структуры
Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Игорь Латунский Ветеран КГБ Виктор Черкашин: государство не может существовать без контрразведки Игорь Латунский Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова Людмила Черткова Каждый следующий День независимости США может стать последним Людмила Черткова
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины
Мир. Новости мира
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Карасёв: Запад недостаточно сильно демонизирует Владимира Путина
Силовые структуры
Карасёв: Запад недостаточно сильно демонизирует Владимира Путина
Последние материалы
Политолог Перенджиев: Украинская система власти строится на вранье
Жители ХМАО возмутились ведущим в стену поручнем для инвалидов
Жители Сургута требуют наказать мэра за игнорирование межнационального конфликта
Анпилогов: поставки вооружения Киеву отстают от потерь на два порядка
Зарплаты петербуржцев не успевают за ростом инфляции
Друг Пугачёвой о её роскошном особняке в Юрмале: "Хорошее место для релакса"
Визажист Гринов о летнем макияже: "Всё должно быть в меру!"
Кедми: НАТО не является угрозой России без участия США
Врач Аплетаева призвала не пить разливное пиво из-за риска отравления
Курорт "Роза Хутор" и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников