Талибы* требуют международного признания и невмешательства в дела Афганистана

В Афганистане впервые после прихода к власти талибов* прошла большая встреча представителей — Лоха Джирга¹, ("Великое собрание", "Большая встреча улемов" — перев. с пуштунского), для участия в которой в Кабуле собралось более трёх тысяч клириков, сановников и представителей других общественных слоев.

Как сообщают государственные СМИ, обсуждались "важные вопросы будущего страны", главными из которых были

пути вывода афганской экономики из кризиса, спровоцированного жесткими санкциями западных правительств в адрес Кабула, введённые под предлогом того, что талибы* должны изменить свой курс в отношении прав человека, а также "заморозкой" (а по сути, конфискацией) США миллиардных сумм государственных активов Афганистана; непризнание властями мировых держав правительства Талибана*.

Важность "Большой встречи улемов" подтверждает тот факт, что в ней принял участие лидер талибов* Хайбатулла Ахундзада, который вообще-то предпочитает держаться вне публичного поля. Говорят, это был первый его визит в столицу страны с момента захвата власти талибами* в августе прошлого года.

Речь Ахундзады транслировалась по государственному радио, телевизионной трансляции не велось, и никаких видеозаписей до сих пор не появилось. В своем выступлении глава государства сказал:

"Успех афганского джихада является источником гордости не только для афганцев, но и для мусульман всего мира, который должен перестать предписывать талибам*, как управлять страной. Почему мир вмешивается в наши дела?"

В итоговой декларации талибы* ещё раз подчеркнули, что они не будут вмешиваться во внутренние дела соседних стран, и, соответственно, в дела Афганистана тоже вмешиваться никому не позволено.

Взаимоотношения с ИГИЛ** — тема отдельная

В ходе Лоха Джирга были расставлены точки над I в вопросе о взаимодействии и связях Талибана* с ИГИЛ**:

"Мы говорим народу, что мятежное явление под названием ИГИЛ** — это ложная секта, распространяющая коррупцию в нашей исламской стране. Запрещается иметь с ними какие-либо отношения", — говорится в итоговом документе с уточнением, что её (ИГИЛ**) "вооружённое противостояние Исламскому Эмирату Афганистан является бунтом, который должен быть подавлен государством и нацией".

Таким образом, правительство талибов* официально провозгласило конфронтацию с террористической группировкой, как одну из своих обязанностей.

Ответственность за мир в регионе

Ещё один важный для международных отношений пункт резолюции Лоха Джирга гласит, что власти Афганистана "не позволят нападать на соседние государства с территории страны". То есть, по сути, талибы* готовы предпринимать определённые шаги к установлению мира в регионе и борьбе с террористическими группировками.

¹Лоха Джирга или Лойя Герга (персидский لويه جرهه; пуштунский لويه جرګه Лойя Джирга(h)) — это большое собрание, которое по сей день проводится в Афганистане, Узбекистане, Туркменистане и Монголии для решения основных национальных и этнических/племенных вопросов.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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