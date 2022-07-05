В Афганистане впервые после прихода к власти талибов* прошла большая встреча представителей — Лоха Джирга¹, ("Великое собрание", "Большая встреча улемов" — перев. с пуштунского), для участия в которой в Кабуле собралось более трёх тысяч клириков, сановников и представителей других общественных слоев.
Как сообщают государственные СМИ, обсуждались "важные вопросы будущего страны", главными из которых были
Важность "Большой встречи улемов" подтверждает тот факт, что в ней принял участие лидер талибов* Хайбатулла Ахундзада, который вообще-то предпочитает держаться вне публичного поля. Говорят, это был первый его визит в столицу страны с момента захвата власти талибами* в августе прошлого года.
Речь Ахундзады транслировалась по государственному радио, телевизионной трансляции не велось, и никаких видеозаписей до сих пор не появилось. В своем выступлении глава государства сказал:
"Успех афганского джихада является источником гордости не только для афганцев, но и для мусульман всего мира, который должен перестать предписывать талибам*, как управлять страной. Почему мир вмешивается в наши дела?"
В итоговой декларации талибы* ещё раз подчеркнули, что они не будут вмешиваться во внутренние дела соседних стран, и, соответственно, в дела Афганистана тоже вмешиваться никому не позволено.
В ходе Лоха Джирга были расставлены точки над I в вопросе о взаимодействии и связях Талибана* с ИГИЛ**:
"Мы говорим народу, что мятежное явление под названием ИГИЛ** — это ложная секта, распространяющая коррупцию в нашей исламской стране. Запрещается иметь с ними какие-либо отношения", — говорится в итоговом документе с уточнением, что её (ИГИЛ**) "вооружённое противостояние Исламскому Эмирату Афганистан является бунтом, который должен быть подавлен государством и нацией".
Таким образом, правительство талибов* официально провозгласило конфронтацию с террористической группировкой, как одну из своих обязанностей.
Ещё один важный для международных отношений пункт резолюции Лоха Джирга гласит, что власти Афганистана "не позволят нападать на соседние государства с территории страны". То есть, по сути, талибы* готовы предпринимать определённые шаги к установлению мира в регионе и борьбе с террористическими группировками.
¹Лоха Джирга или Лойя Герга (персидский لويه جرهه; пуштунский لويه جرګه Лойя Джирга(h)) — это большое собрание, которое по сей день проводится в Афганистане, Узбекистане, Туркменистане и Монголии для решения основных национальных и этнических/племенных вопросов.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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