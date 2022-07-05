Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор

Мир

По запросу Украины Турция задержала сухогруз под российским флагом, перевозивший зерно из порта Бердянск. Проблема обострится с уходом из политики Реджепа Эрдогана. РФ надо срочно строить альтернативные коридоры доставки грузов на юг.

Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор

Турция выполняет все требования Киева

Казахстанское судно "Жибек жолы", арендованное Россией, с 7 тыс. тонн зерна должно было выгрузить товар в порту Карасу и направить его в провинцию Конья. Однако, с 1 июля сухогруз находится на якоре у входа в порт. Причиной этому стала просьба Киева задержать и арестовать сухогруз. По утверждениям украинской стороны, зерно якобы принадлежит Украине.

По сообщению Reuters, посол в Анкаре Василий Боднар указал на "полное сотрудничество" с Турцией.

"Судно, которое сейчас находится на входе в порт, задержано турецкими таможенными органами", — сказал он.

Турецкая пресса несколько по-другому объясняет суть дела. Politikyol. com пишет, что, поскольку судно не могло войти в порт Карасу из-за отсутствия необходимых разрешений, Украина потребовала от Турции задержать судно.

Согласно полученной газетой информации, судно сможет зайти в порт Карасу и выгрузить зерно, если МИД, Минторг и Минтранс дадут разрешение.

Если необходимые разрешения не будут получены, то судно отправится из Карасу в другой порт.

Однако, проблема с Украиной и Турцией у неё на подхвате будет постоянной. Сейчас проходит сбор урожая зерновых на освобождённых территориях, и зерно будет уже российским, но Киев не успокоится в своих претензиях на него.

Надо договариваться с Анкарой

Как сказал Pravda.Ru директор Института политических исследований Сергей Марков, зерно принадлежит не России или Украине, а конкретным фермерам, которые выращивают урожай. Они его продают покупателям в виде торговых компаний. Торговые компании вывозят его и продают, соответственно, на мировом рынке.

Действия Киева эксперт оценивает как попытку "уморить фермеров голодом". Сергей Марков считает, что лучше договариваться с Турцией.

"Я думаю, что такие возможности есть, и турки будут готовы это сделать. Наиболее естественный компромиссный вариант — когда это зерно будет вывозиться, предположим, зерновозами под турецким флагом", — сказал политолог.

"Мы должны бороться за то, чтобы зерновозы под нашим флагом тоже спокойно могли ездить по всему миру. Но сделать это сейчас затруднительно, поскольку США и Евросоюз ведут войну против России", — добавил он.

Босфор могут закрыть для РФ, поэтому надо строить другие маршруты

Добавим, что вывоз не только зерна, но и углеводородов и т. д, через Босфор становится делом проблематичным с потерей Киевом территорий. Поэтому главной и перспективной задачей стоит создание альтернативных маршрутов в Азию, куда переориентируются российские товарные потоки. Не случайно Владимир Путин предпринял свой первый визит за границу после начала СВО на Каспийский саммит в Ашхабад.

Именно там обсуждался маршрут в Индию через так называемый коридор Север-Юг — через Среднюю Азию и Иран. Последний раз он был очень важным во времена Великой Отечественной войны — тогда через Иран в СССР шёл ленд-лиз.

Сама идея обсуждалась в российском правительстве с 2000 года, и даже было подписано соглашение в 2002 году между Россией, Ираном и Индией о строительстве железной и автомобильной дорог. Но только теперь проект материализуется из-за санкций. Россия получит возможность через Каспий и через Иран оказаться в Персидском заливе и в Индийском океане и оттуда добраться до ОАЭ и Саудовской Аравии.

Добавим, что в Турции через год состоятся президентские и парламентские выборы. Из-за резко падающей экономики, Реджеп Эрдоган теряет шансы переизбраться, а все его соперники в случае победы будут гораздо более нетерпимы к России.

Поэтому перекрытие Босфора России грозит, и надо торопиться с альтернативными маршрутами. Тем более, что все Среднеазиатские страны уже тестируют локальные дороги на юг до Индии.

Читайте по теме: За СВО на Украине не проглядеть бы Таджикистан

Зона, свободная от НАТО: Каспий "сдался" России

France 24: Эрдоган бросил вызов Западу, чтобы вернуть голоса избирателей

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украина хочет "закрыть" Чёрное море для России
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция украина реджеп эрдоган
Новости
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Казаков: после освобождения Донбасса Киев отрежут от Черного моря
Баскова в Турции призвала к ответу украинка: "Вам нормально веселиться?"
Эвакуироваться жителей Славянска просят и украинская, и российская стороны
Российские ЗРК "Тор-М2" активно уничтожают перехваленные "Байрактары" на Украине
Брянскую воинскую часть около Украины атаковали вооружённые люди
Сатановский: удары по центрам принятия решений будут неожиданными и тяжёлыми
В упаковке пряников житель Сургута нашёл зажигалку
Востоковед Долгов: Турция не станет жёстко противостоять расширению НАТО
В китайском МИД назвали заявление Столтенберга о характере НАТО "шуткой века"
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS

Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.

Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS
ВЗГЛЯД: население Прибалтики и Польши готовится к борьбе с ВС РФ
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: население Прибалтики и Польши готовится к борьбе с ВС РФ
Мир. Новости мира
Немецкие гаубицы PzH 2000 захвачены российскими военными на Украине
Силовые структуры
The Independent: в ВСУ назвали службу на восточном фронте СВО "адом на земле"
Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова Людмила Черткова Каждый следующий День независимости США может стать последним Людмила Черткова Конрад Ренкас Польша готова забыть о Волынской резне, чтобы вернуть себе Львов Конрад Ренкас
Силовые структуры
На уничтожение 40 бандеровцев Киев ответил постановочным роликом
Силовые структуры
ВС РФ могут нанести удары, пока Киев анонсирует "контрнаступление ВСУ" в августе
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Последние материалы
В упаковке пряников житель Сургута нашёл зажигалку
Востоковед Долгов: Турция не станет жёстко противостоять расширению НАТО
В китайском МИД назвали заявление Столтенберга о характере НАТО "шуткой века"
Министр Камчатки сравнил бюджетных туристов с саранчой и разозлил россиян
Российские учёные исследуют причины появления теорий заговоров
Жителей Запорожской области решили освободить от мобилизации на пять лет
Газа нет: Норвегия не будет солидарна с ЕС и Украиной
Подрядчика "Газпрома" нашли мёртвым с простреленной головой
Колонна снабжения ВС РФ под прикрытием "Торнадо-У" движется к передовой СВО
Кухни: Актуальный дизайн 2022 с использованием плитки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников