Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор

По запросу Украины Турция задержала сухогруз под российским флагом, перевозивший зерно из порта Бердянск. Проблема обострится с уходом из политики Реджепа Эрдогана. РФ надо срочно строить альтернативные коридоры доставки грузов на юг.

Турция выполняет все требования Киева

Казахстанское судно "Жибек жолы", арендованное Россией, с 7 тыс. тонн зерна должно было выгрузить товар в порту Карасу и направить его в провинцию Конья. Однако, с 1 июля сухогруз находится на якоре у входа в порт. Причиной этому стала просьба Киева задержать и арестовать сухогруз. По утверждениям украинской стороны, зерно якобы принадлежит Украине.

По сообщению Reuters, посол в Анкаре Василий Боднар указал на "полное сотрудничество" с Турцией.

"Судно, которое сейчас находится на входе в порт, задержано турецкими таможенными органами", — сказал он.

Турецкая пресса несколько по-другому объясняет суть дела. Politikyol. com пишет, что, поскольку судно не могло войти в порт Карасу из-за отсутствия необходимых разрешений, Украина потребовала от Турции задержать судно.

Согласно полученной газетой информации, судно сможет зайти в порт Карасу и выгрузить зерно, если МИД, Минторг и Минтранс дадут разрешение.

Если необходимые разрешения не будут получены, то судно отправится из Карасу в другой порт.

Однако, проблема с Украиной и Турцией у неё на подхвате будет постоянной. Сейчас проходит сбор урожая зерновых на освобождённых территориях, и зерно будет уже российским, но Киев не успокоится в своих претензиях на него.

Надо договариваться с Анкарой

Как сказал Pravda.Ru директор Института политических исследований Сергей Марков, зерно принадлежит не России или Украине, а конкретным фермерам, которые выращивают урожай. Они его продают покупателям в виде торговых компаний. Торговые компании вывозят его и продают, соответственно, на мировом рынке.

Действия Киева эксперт оценивает как попытку "уморить фермеров голодом". Сергей Марков считает, что лучше договариваться с Турцией.

"Я думаю, что такие возможности есть, и турки будут готовы это сделать. Наиболее естественный компромиссный вариант — когда это зерно будет вывозиться, предположим, зерновозами под турецким флагом", — сказал политолог. "Мы должны бороться за то, чтобы зерновозы под нашим флагом тоже спокойно могли ездить по всему миру. Но сделать это сейчас затруднительно, поскольку США и Евросоюз ведут войну против России", — добавил он.

Босфор могут закрыть для РФ, поэтому надо строить другие маршруты

Добавим, что вывоз не только зерна, но и углеводородов и т. д, через Босфор становится делом проблематичным с потерей Киевом территорий. Поэтому главной и перспективной задачей стоит создание альтернативных маршрутов в Азию, куда переориентируются российские товарные потоки. Не случайно Владимир Путин предпринял свой первый визит за границу после начала СВО на Каспийский саммит в Ашхабад.

Именно там обсуждался маршрут в Индию через так называемый коридор Север-Юг — через Среднюю Азию и Иран. Последний раз он был очень важным во времена Великой Отечественной войны — тогда через Иран в СССР шёл ленд-лиз.

Сама идея обсуждалась в российском правительстве с 2000 года, и даже было подписано соглашение в 2002 году между Россией, Ираном и Индией о строительстве железной и автомобильной дорог. Но только теперь проект материализуется из-за санкций. Россия получит возможность через Каспий и через Иран оказаться в Персидском заливе и в Индийском океане и оттуда добраться до ОАЭ и Саудовской Аравии.

Добавим, что в Турции через год состоятся президентские и парламентские выборы. Из-за резко падающей экономики, Реджеп Эрдоган теряет шансы переизбраться, а все его соперники в случае победы будут гораздо более нетерпимы к России.

Поэтому перекрытие Босфора России грозит, и надо торопиться с альтернативными маршрутами. Тем более, что все Среднеазиатские страны уже тестируют локальные дороги на юг до Индии.

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