Американист Васильев: День независимости США стал "праздником для галочки"

День независимости США перестал быть праздником всех американцев. И всё идёт к тому, что скоро он перестанет быть праздником вообще.

Что-то пошло не так

4 июля в США отмечают День независимости. Это один из трёх главных праздников в Соединённых Штатах, наряду с Рождеством и Днём благодарения. Его история берёт начало в далёком 1776 году, когда в Филадельфии была подписана Декларация независимости от Великобритании. И с тех пор на протяжении 245 лет День независимости был одной из главных духовных скреп американского "плавильного котла". Но в 246-й раз что-то пошло не так.

В 2022 году с празднованием как-то не задалось, да так, что в некоторых городах традиционные массовые гуляния и фейерверки решили отменить вовсе.

Например, в Акроне, штат Огайо, никакого праздника не будет. В этом городе неделю назад, 27 июня, полицейские буквально изрешетили 25-летнего чернокожего парня. Получив около 60 пуль, тот скончался на месте. Теперь власти опасаются массовых протестов.

Ассоциация пиротехников отказалась проводить праздничный фейерверк, сославшись на инфляцию, нехватку персонала и логистические проблемы. Так впервые Америка оказалась без привычного салюта на День независимости.

Ну ладно, карнавалов, ярмарок и салютов не будет, но, может быть, хотя бы собраться с друзьями на традиционное барбекю? Однако и здесь американцев ждут неутешительные новости.

"За последние четыре недели цена упаковки хот-догов подскочила примерно на 17%. Другие блюда для гриля также подорожали. Замороженное мясо, не включая птицу, подорожало на 16%, замороженные сосиски подорожали почти на 27%, а цены на салат-латук выросли примерно на 13%. Горчица также подорожала примерно на 13%. Цены на кетчуп выросли на 21%, говяжий фарш — на 11%, а булочки для гамбургеров и хот-догов подскочили почти на 13%", — сообщает CNN.

С другой стороны, пиво подорожало всего на 4%, пытаются утешить американцев. Но выглядит это как намёк, что сейчас самое время "напиться и забыться".

Не время для демократии

Обычно День независимости проходит в США с большим размахом. Ещё бы, ведь этот праздник — про торжество демократии, равенства и прочие составляющие "американской мечты". Но теперь, похоже, эта самая мечта разбилась где-то у подножия статуи Свободы.

И, как бы обидно это ни звучало, виноваты в том, что общенациональный праздник "потускнел", сами американцы.

Кто затеял войну с собственной историей, подвергнув отцов-основателей США нещадной критике за то, что те, оказывается, являлись "рабовладельцами и расистами"? Кто сносил "идеологически некорректные" памятники? Кто раскручивал BLM? То-то же. Что и зачем теперь праздновать — решительно не понятно.

Во время президентства Дональда Трампа республиканцы делали особый упор на этот праздник, пытаясь подчеркнуть духовные скрепы американского общества. Но за последние полтора года демократы сделали всё, от них зависящее, чтобы дезавуировать значение этого праздника и эти скрепы разрушить. Пришедшая вместе с демократами культура отмены распространилась и на 4 июля. Теперь День независимости стал символом ушедшей эпохи, когда в США доминировало белое население. Получается, что на цветную Америку этот праздник не распространяется, рассказал в беседе с Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Но, помимо этого, здесь наложилась и вторая ситуация: сегодня, какую проблему в Америке ни возьми, администрации Байдена просто нечем отчитываться. Более того, страна оказалась опять вовлечена в очередную заморскую авантюру — на сей раз в украинский конфликт. И в преддверии 4 июля опять смонтировали какой-то пакет помощи Украине на $820 млн. Вашингтон больше думает о заморских авантюрах, нежели о собственном населении. Нынешняя администрация абсолютно индифферентна к нуждам и страны, и простых американцев. Этакая монархия, которая правит, но не управляет", — добавил американист.

В целом эта ситуация отражает цивилизационный кризис американского общества, "закат Америки", считает эксперт. Если раньше говорили, что Америка живёт настоящим и будущим, то сейчас её настоящее — весьма проблемно, а будущее — весьма туманно. По мнению учёного, День независимости США остался как ностальгия по доброму славному прошлому, которое уже никогда не вернётся.

Да уж, пожалуй, в таких обстоятельствах лучше действительно помалкивать и про праздник, и про независимость. Кстати, всего пару недель назад штат Техас объявил о проведении референдума по вопросу отделения от США. С учётом всё углубляющегося раскола в американском обществе и маниакального стремления администрации Байдена управлять миром, игнорируя проблемы под собственным носом, не исключено, что каждый следующий День независимости для США может оказаться последним.

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