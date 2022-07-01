Матвиенко дала повод усомниться в реальности Союзного государства

По словам Александра Лукашенко, РФ и Белоруссия утвердили 15 инвестиционных проектов, однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила в пятницу, что в бюджете Союзного государства "нет реально работающих проектов".

Матвиенко предложила не визировать бюджет Союзного государства

На форуме регионов России и Белоруссии Валентина Матвиенко предложила не визировать бюджет Союзного государства на следующий год, пока в него не будут включены реально работающие проекты.

Она подчеркнула, что включаемые в бюджет предложения — это "проекты, которые потом не реализуются, и никто ни с кого не спрашивает".

"Давайте в этом году не завизируем (бюджет), пока не внесут изменения реальные, в том виде, который нам подсунут", — сказала Матвиенко, обращаясь к белорусской коллеге Наталье Кочановой.

Та заметила, что с каждым годом реализуется всё меньше совместных проектов между РФ и Белоруссией, в настоящее время их всего три.

По словам Лукашенко, есть 15 инвестиционных проектов

Между тем, президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Форума подчеркнул, что беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы".

На встрече неделю назад с Александром Лукашенко, президент указал, что Россия проинвестировала в экономику Белоруссии четыре миллиарда долларов за предыдущие годы. Президент Белоруссии отметил, что Путин одобрил проект строительства порта Бронка по перевалке белорусских товаров на Балтийском море.

"Мы предложили 15 крупных проектов. Российская сторона одобрила их, Вы нас поддержали в плане совместного финансирования этих проектов", — сказал Лукашенко.

Глава РФ объявил на этой встрече, что в вопросах, связанных со строительством Союзного государства, "у нас между профильными ведомствами практически всё согласовано, вопрос только в реализации всех намеченных целей".

То есть, риторика лидеров не предполагает упадничества, сквозящего в словах Валентины Матвиенко.

Россия датирует экономику Белоруссии без выгоды для себя

В комментарии для Pravda.Ru эксперт по Белоруссии Андрей Суздальцев пояснил, что бюджет Союзного государства небольшой, но сейчас усилился контроль Отчётной палаты, и он не выполняется.

По его словам, те 15 проектов, о которых говорил Лукашенко, это модернизация старых заводов, с технологиями 80-х или 70-х годов для поставки продукции на рынок РФ. Есть также проект по перевалке белорусских удобрений в порту Бронка в городе Ломоносове на Финском заливе.

"Владимир Владимирович поддержал эти проекты. Но это ещё не значит, что они утверждены, что пойдут под них деньги", — отметил Андрей Суздальцев.

По его словам, Белоруссия из своего бюджета на эти проекты почти не тратится, а "торопится получить российские деньги", что "является скрытой формой дотирования белорусской государственной экономики".

"Россия не против строить терминал в Бронке, чтобы использовать его и для перевалки российских удобрений, когда необходимо. То есть — универсальный формат. Но в белорусской пропаганде это подается как-то, что Россия отрезала кусок своей портовой территории и подарила Белоруссии, и ещё построит порт. На самом деле, у Лукашенко денег на порт нет. Он действительно хотел бы, чтобы Россия за свой счёт построила для него морской порт", — сказал эксперт.

По мнению Андрея Суздальцева, Матвиенко говорит о том, что инвестиционные проекты получаются дотационные и "просто обеспечивают власть Лукашенко". А надо, чтобы они действительно приносили пользу двум сторонам — белорусской и российской.

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