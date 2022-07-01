Дипотношения России и Болгарии на грани разрыва

"Англичанка" приказала уходящему болгарскому премьеру Кирилу Петкову "нагадить" России, что он в ущерб своей репутации и выполняет. Назревает разрыв дипотношений с Болгарией, что означает переход в состояние войны.

Петков: "Решение не моё"

В 12 часов истёк срок предъявленного Россией ультиматума об отмене решения правительства Болгарии о высылке 70 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила в интервью БНТ, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за скандала.

Сомнительно, что Болгария отзовёт решение. Наоборот, уже ушедший в отставку (!) премьер-министр Кирил Петков призвал российскую сторону отозвать ноту с ультиматумом.

Он сослался на давние отношения между двумя странами, которые "будут продолжать развиваться и в будущем", и пояснил, что в России находятся 12 болгарских дипломатов, а за вычетом 70 российских сотрудников в посольстве в Софии останутся работать ещё 43 российских сотрудника.

Свои действия по высылке он мотивировал докладами спецслужб, МИД и Совбеза, которые датируются мартом, маем и июнем.

"Решение, которое произошло вчера, не моё", — категорично заявил Петков.

Митева: Петков негласно распорядился искать причину выдворения дипломатов

Однако депутат от партии "Есть такой народ" Ива Митева заявила, что это его "индивидуальное решение".

По её данным, 10 июня Петков устно приказал главе Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) искать способ выдворения этих 70 человек.

В МИД были направлены два списка этих лиц — 10 и 13 июня, поручения тоже дал глава кабинета, указала Митева.

Отсюда вывод, что либо Болгарией прямо руководят спецслужбы, которые находятся под контролем одной из англосаксонских разведок, либо Петков является агентом влияния Лондона, неслучайно он заканчивал Гарвардский университет.

Экс-премьер получил на прошлой неделе вотум недоверия в парламенте, и у него и его партии "Продолжаем перемены" была возможность сделать вторую попытку сформировать правительство, но в связи с объявленным решением о высылке 70 российских дипломатов Болгарская социалистическая партия (БСП) заявила о прекращении переговоров.

"Англичанка" приказала "нагадить" России, что Петков услужливо делает в ущерб своей политической карьере и интересам болгарского народа.

Болгарский истеблишмент неисправим, поэтому получит состояние войны с РФ

Между тем если будут досрочные выборы, то победу предсказывают Бойко Борисову с антироссийской партией ГЕРБ, который уже поддержал высылку дипломатов.

"Правительство не должно делать ни шагу назад. Его мы полностью поддерживаем, потому что это будет означать капитуляцию, это будет означать отказ от суверенитета", — категорично заявил Борисов.

Поэтому надо не ждать, что София исправится, а реализовывать план разрыва дипотношений с Болгарией. Это состояние войны, но Болгария давно в нём находится, поставляя негласно оружие Украине. Если этого не сделать, то это сигнал другим наглеть.

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