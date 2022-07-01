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Автор Ольга Лебедева

Пол Робертс: происходящее на Украине — следствие просчёта России

Мир

Просчет России на Украине относится к 2014 году, когда Кремль отклонил просьбу русских Донбасса на Востоке Украины о воссоединении.

Пол Робертс: происходящее на Украине — следствие просчёта России

Так считает экс-помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. В статье, опубликованной на портале Института политической экономии ПЦР, замредактора The Wall Street Journal напоминает:

"исторически часть России, регион Донбасса, был присоединен к УССР советскими лидерами, как и Крым. Эти населенные русскими территории отвергли антироссийское правление, посаженное в Киеве Вашингтоном, свергнувшим украинское правительство и установившим марионеточный режим в 2014 году. Если бы Кремль принял просьбу русских Донбасса, не было бы необходимости в теперешней российской спецоперации".

Вашингтон почти добился того, чего хотел

По словам американского политолога, восемь лет США поощряли Киев игнорировать Минские соглашения и, обстреливая гражданское население самопровозглашённых республик, инициировать военный конфликт с Россией, чтобы с его помощью демонизировать и изолировать ее на международной арене.

Народ России "надавил" на власти

"Народ России возражал против убийства россиян украинцами. На Кремль усилилось давление, чтобы он прекратил умиротворять Запад, соглашаясь с жертвами среди гражданского населения русского Донбасса. В феврале этого года Кремль, наконец, махнул рукой на восьмилетнее мертвое Минское соглашение и признал две республики", — пишет Робертс, отмечая, что, если бы не Запад, то это признание "прекратило бы обстрелы и положило конец конфликту".

О мире не было и речи

Вашингтону не нужен был мир на востоке Украины. Ему грезилось о другом. И только поэтому 150-тысячная украинская армия и нацистские боевики, обученные и оснащенные Штатами и Великобританией, были отправлены в Донбасс, чтобы "добить русских":

"Для Кремля это было бы политической катастрофой. Вашингтон, конечно, знал об этом и рассчитывал на терпимость России и на то, что она привычно поверит и пойдёт на переговоры".

Того же, что сделал Кремль, как утверждает бывший сотрудник Белого дома, Штаты не ожидали. Как не ожидали и того, что конфликт выльется в ограниченную операцию по предотвращению вторжения Украины в Донбасс и изгнанию украинских сил, которые обстреливали гражданское население.

Вторжения не случилось

Робертс поясняет: целью России был Донбасс, а не Украина:

"Россия не вторгалась в соседнюю страну. Русские оставили Киев в покое. Они разместили войска вокруг города, чтобы предотвратить отправку подкреплений в Донбасс.

Факты свидетельствуют не о российской агрессии, а об агрессии Запада. Минское соглашение, на реализации которого настаивала Россия, положило бы конец конфликту, сохранив Донбасс в составе Украины, но предоставив ему некоторую автономию, например, собственную полицию, чтобы минимизировать угнетение Донбасса антироссийским режимом, установленным Вашингтоном. Соглашение было невыполнимым, потому что Вашингтон хотел конфликта.

Война, которая надвигается на нас, является следствием настойчивого стремления Вашингтона к гегемонии и неспособности Кремля понять ситуацию и понять, как бесконечная терпимость Кремля к оскорблениям и провокациям побуждает Запад давить все сильнее и сильнее, пока Россия не будет загнана в угол и, наконец, не будет вынуждена сражаться".

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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