Мечты НАТО сбылись: в Мадриде официально объявлена холодная война №2

Начиная с конца 1980-х- начала 1990-х годов, времени распада Советского Союза, в мире не прекращаются дискуссии на тему "когда именно закончилась холодная война и закончилась ли она вообще". Копья ломают геополитические эксперты, журналисты и историки.

Некоторые утверждают, что она закончилась с приходом к власти Михаила Горбачёва, другие — что она никогда не прекращалась, а просто была на десятилетия поставлена на паузу.

Но сейчас наконец всё стало предельно ясно: холодная война официально возобновилась или, возможно, была начата новая. И случилось это на саммите НАТО в Мадриде.

Немного истории

"Старая" холодная война была "чёрно-белой”:

в ней чётко различались идеологии, политика, экономические системы.

СССР с официально объявленной целью распространения социалистической революции был провозглашён "красной угрозой”. И ей — этой угрозе — противостоял "коллективный Запад" с его капитализмом и демократиями.

Несмотря на ошеломляющие потери в результате вторжения нацистской Германии (поддержанной в общеевропейском масштабе), СССР доказал свой статус сверхдержавы, сумев не только оправиться после потери почти 30 миллионов своих граждан и разрушения большей части самой страны, но и создать надёжный военный и геополитический блок — Варшавский договор.

Против этого выступила Организация Североатлантического договора, более известная как НАТО. Во время "старой" холодной войны постоянно усиливалось соперничество между блоками, в основном в Европе, но распространялось и на другие страны в результате многочисленных опосредованных войн, которые угрожали втянуть мир в конфликт такого масштаба, что по сравнению с ним Вторая мировая война выглядела бы бескровной перестрелкой.

К концу 1980-х годов конфликт утих, придя — как тогда казалось — к завершению в 1991 году.

Россия очень хотела верить — холодная война в прошлом

Пройдя "лихие 90-е", которые ещё называют "смутным временем", Россия восстановила себя, считая, что холодная война ушла в историю.

Противники же думали иначе. Несмотря на многочисленные заявления западных политиков о том, что НАТО не будет расширяться на восток, тихой сапой альянс продвинулся более чем на тысячу километров, без единого выстрела, если не считать событий в Югославии, подойдя к Петербургу.

Но Москва всё ещё пыталась сохранять "худой мир", будучи уверенной, что он лучше "доброй ссоры".

А потом была Грузия 2008-го. С этой войной НАТО запустил череду опосредованных войн против России:

в 2000-х годах по всему бывшему СССР было совершено множество цветных революций, начиная с Грузии (2003), охвативших Украину (2004/2005) и Киргизию (2005), кульминацией которых стал Майдан на Украине (2013/2014), приведший к войне в Донбассе, а совсем недавно попытки госпереворотов в Белоруссии (2020 год) и Казахстане (январь 2022 года).

Всё это было ответом НАТО на попытки России наладить хорошие долгосрочные отношения, что руководство альянса рассматривало как признак слабости.

Рубикон

России пришлось выбирать: сдаться или дать отпор. И это именно то, чего хотел НАТО.

"Украинский конфликт был ещё одним проектом по созданию постоянной нестабильности в постсоветских странах, цементируя ненависть и разногласия даже между народами, истории которых буквально неразделимы. После почти 15 тысяч смертей в результате войны киевского режима в Донбассе и почти десятилетия тщетных попыток России найти мирное решение режим государственного переворота просто выигрывал время для эскалации, что вынудило Россию отреагировать 24 февраля. Таким образом, план НАТО по обновлению себя сработал, и "чисто оборонительный альянс”, наконец, получил столь желаемое оживление в форме большего экспансионизма и эскалации милитаризма", — констатирует независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.

Саммит в Мадриде — официальное объявление холодной войны

На саммите НАТО, проходящем в Мадриде, Россия была названа "соперником НАТО № 1". Таким образом, Североатлантический альянс официально признал: НАТО вступает в холодную войну-2.

Цель её, по оценке Боснича, — перезагрузка устаревшего НАТО:

"Конфликт на Украине был нужен именно для этого. Благодаря ему войска США вернулись в Европу, экономика ЕС разрушена, и любая перспектива сотрудничества между ЕС и Россией уничтожена. НАТО эффективно цементирует вторую холодную войну, возможно, на десятилетия вперед. Хуже того, Североатлантический союз сейчас нацелен на Китай и другие страны, поскольку он пытается воссоздать себя в глобальном масштабе. Однако политический Запад, всё более изолированный из-за своей агрессивной неолиберальной идеологии, теперь ведёт эту новую холодную войну против всего мира".

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