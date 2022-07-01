Посол Киева в Берлине опять оскорбил немцев: "к чёрту" послана группа интеллектуалов

Посол Киева в Берлине в свойственной ему недипломатической манере высказался в адрес группы немецких интеллектуалов, написавших открытое письмо с призывом прекратить поставки оружия на Украину и призывом к Западу заставить власти Украины начать переговоры о мире.

Комментируя их письмо, Андрей Мельник в четверг написал в соцсети, что подписанты — "кучка псевдоинтеллектуальных неудачников” (часть из них господин дипломат не поленился перечислить пофамильно) — должны "катиться к черту со своими дефективными советами".

О чём речь

Открытое письмо, которое привело в ярость украинского дипломата, было опубликовано в среду в немецкой газете Die Zeit под названием "Немедленно прекратите огонь!” В нем группа из 21 человека — немецких ученых, философов, журналистов, художников и бывших дипломатов — призвала Запад "прекратить войну на Украине путём переговоров”.

По мнению подписантов, долг ЕС — "восстановить и обеспечить мир на континенте". С этой целью страны должны разработать стратегию, которая как можно скорее положит конец военным действиям, говорится в обращении.

"Украина до сих пор была в состоянии защитить себя от жестокой российской агрессивной войны благодаря, среди прочего, массированным санкциям и военной поддержке, — утверждают авторы обращения. — Однако чем дольше длятся эти меры, тем менее ясен их конечный результат. Крайне маловероятно, что Украина сможет восстановить контроль над всеми оккупированными территориями, включая Донецкую и Луганскую области и Крым, поскольку Россия превосходит их в военном отношении и способна к дальнейшей военной эскалации”.

В свете этих соображений в письме содержится призыв к западным странам, поддерживающим Украину в военном отношении, спросить себя, "какую цель они преследуют и являются ли поставки оружия по-прежнему правильным путём”.

Далее подписанты предупреждают, что продолжение вооруженного конфликта будет означать еще тысячи смертей, а также "массовые гуманитарные, экономические и экологические чрезвычайные ситуации по всему миру”. В письме говорится о нехватке продовольствия в Африке и росте цен в других странах в качестве ещё одного доказательства того, что конфликт пора прекращать.

К слову, это не первый случай, когда немецкие общественные деятели пишут открытое письмо с призывом прекратить поставки западного оружия Киеву.

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