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20 идей по развитию России
Автор Людмила Черткова

Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России

Мир

Действия Украины и коллективного Запада в последнее время напоминают поведение малолетних хулиганов, подзуживающих друг друга напакостить соседу.

Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России

Что бы такого сделать плохого?

Россия сейчас похожа на школьного изгоя, которого травит весь класс. Тут тебе и больше десяти тысяч санкций, и отключение от всего, что только можно, и заморозка (а по факту — грабёж) резервов и собственности, и акты демонстративного презрения и общественного порицания в виде отказов зарубежных компаний вести бизнес в России, и много чего ещё. Причём, кошмарят Россию за то, что она осмелилась применить силу, отстаивая свои интересы, и врезать по морде самому обнаглевшему забияке в классе.

И эта увлекательная игра "Против кого дружим?" на какое-то время сплотила весь класс настолько, что стало уже не до собственных проблем вроде невыученных уроков и невыполненной домашки. Ну, почти весь класс.

Вот, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что "если бы Путин был женщиной, он не начал бы эту спецоперацию на Украине". Тут вспоминаются слова президента России Владимира Путина, сказанные им давно и по другому поводу — "если бы у бабушки было кое-что, она была бы дедушкой".

Вот, глава британского МИД Лиз Трасс выражает твёрдую убеждённость, что единственный путь к миру в Европе — это больше денег и оружия для Украины. Переговоры с Россией лишь создадут "ложный мир", уверена глава британской дипломатии. Ну как тут не вспомнить старину Дж. Оруэлла с его знаменитым "Мир — это война. Свобода — это рабство. Незнание — сила"?

И так, словно в едином угаре (то есть, порыве), Литва блокирует транзит в Калининград, "внезапно" вспомнив о необходимости исполнения европейских санкций, Швеция и Финляндия под одобрительное "зер гут!" поспешно вступают в НАТО, Норвегия притормаживает 20 тонн товаров для российского Баренцбурга на Шпицбергене… А Украина продолжает требовать миллиарды долларов — деньгами и оружием — чтобы продлить агонию нацистского режима Владимира Зеленского. А потом ещё триллион долларов — "на восстановление".

На этом фоне Сербия, Венгрия и Турция выглядят занудами-отличниками, обособившимися от лихих (а скорей — дурацких) затей класса. Сидят себе в сторонке и бубнят про свои национальные интересы.

Ну, а класс продолжает развлекаться, подзуживая наивного Мыколу побольней пнуть увальня Ивана. Главное, успеть разбежаться в стороны, когда Иван развернётся, чтобы дать сдачи. Потому как сунуть Мыколе рогатку побольше — это пожалуйста, а отдуваться за него класс не намерен. Очень уж кулак у Ивана тяжёлый.

Вечные мальчики и девочки

На Западе нынче у власти поколение "снежинок" — агрессивных инфантилов. Это поколение мальчиков и девочек, которые выросли (а некоторые уже и слегка состарились), но так и не повзрослели. Их родители, послевоенное поколение, постарались по максимуму обеспечить комфорт своим детям. И, кажется, перестарались.

Та же глава МИД Британии Лиз Трасс села в лужу, заявив, что её страна никогда не признает суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом. Прекрасно, не правда ли? Зачем главе внешнеполитического ведомства знать географию? Какая вообще разница, где и что в мире находится? Незачем себя утруждать.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт не в состоянии объяснить, что такое танк. "Я в ярости от того, что вот это у нас — министр обороны", — цитирует немецкая пресса мнение военного. Помилуйте, да зачем же ей разбираться во всяких железках, что вы пристали вообще?

Ну, а вышеупомянутого Бориса Джонсона с его мечтами про "если бы Путин был женщиной" элегантно приземлил сам наш президент, напомнив про Маргарет Тэтчер и войну с Аргентиной за Фолклендские острова в 1982 году. Но ведь это было аж в прошлом веке! Кто сейчас вспомнит эту "железную леди"? К чему держать в голове столько ненужной информации?

И не то чтобы они там поголовно все такие, нет. Просто до власти добираются самые агрессивные и крикливые инфантилы. Привыкшие к дешёвым ресурсам и продуктам, они теперь сильно озадачены: всё изменилось, а что делать дальше — непонятно. Но привычка горланить-то никуда не делась.

Вот, с кем нам приходится иметь дело. Однако, это не значит, что можно перестать воспринимать всерьёз весь этот "коллективный разум". Враг, конечно, опасен. А больной на голову враг — опасен вдвойне.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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