На Западе не видят проблемы в возможном разделении Украины

На Западе начали внедрять в мозги обывателей мысль о том, что Украина может быть разделена по примеру Германии и Кореи.

Параллельно с этим идёт нагнетание ужасов о действиях российских войск. Вновь принялись обмусоливать тухлую идейку о смене власти в Кремле и даже договорились до чепухи, будто бы действия России, Запада и вассального ему киевского режима являются "сторонами одной медали". Начнём с хорошего или плохого?

Путч в Москве

Практически никто из наших злопыхателей не верит, что олигархи поднимут бунт против Кремля, а уж тем более восстанут народные массы. Собственно говоря, на этой ноте обрывается какофония бездарных музыкантов-подпевал "Ще не вмерла Украина". Среди малороссийских песен есть куда более мелодичные, хотя и не такие оптимистичные.

"Санкции нанесли ущерб гражданам России и её экономике, а не элитам", — с чувством удовлетворения — никак не горечи — пишут колумнисты The Hill.

Они доводят до нашего сведения, как они "ищут давно, но не могут найти" яхты и финансы так называемого inner circle Владимира Путина. Если верить западным масс-медиа, их дюжина. Прямо апостолы. И один из них должен предать Президента после Тайной Вечери, которая в буквальном переводе с библейского английского ("Last supper") означает гастрономический "Последний Ужин".

Исторические параллели

Когда закордонные аналитики упоминают 38-ю параллель, которая после кровопролитного конфликта поделила Корею на две части, они выдают желаемое за действительное. В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 года И. В. Сталин пророчески отметил:

"Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна".

Безусловно, это не про Корею и Германию, на тот момент унитарных государственных образований. Но по существу вопроса. Случившееся там разделение целиком и полностью на совести Запада. Так привычно говорить по-русски, упоминая слово "совесть", которое у тамошних политиков отсутствует напрочь.

В духе Ницше: "Если дрессировать свою совесть, то и кусая она будет целовать нас".

По ту сторону добра и зла

Будучи по эту сторону добрых сил, можно плюнуть в лицо коллективному Западу. Россия не оказалась в меньшинстве, пока европейские лизоблюды целуют властную руку (если не что-то пониже).

Вспоминается характерный пример. АНБ США прослушивала своего союзника — канцлершу Германии Ангелу Меркель. Какая реакция? Ничего. Утёрлись ветошью. На весь мир предали огласке, что афроамериканец фиксировал разговоры истинной арийки.

Когда подобное унижение можно позволить по отношению к лидеру самого крупного из союзных государств в Европе, обладающего мощной экономикой (которую теперь старательно стирают антироссийскими санкциями), зачем стесняться новообразования на её задворках, во главе с кровавым клоуном?

Советники Пентагона

"Убийство для прекращения войны — это не стратегия. Но, к сожалению, это наименее худший курс, который может быть достигнут", — печально констатирует старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман (Harlan K. Ullman), рассуждая о специальной операции на Украине.

Этот полоумный 81-летний мозгляк консультирует членов правительства и верхушку бизнеса США. Он был соавтором пресловутой доктрины "Шок и трепет" (Shock and awe), одной из целей которой является воздействие на три разные аудитории: в США, на страну противника и остальной мир.

В своё время некая элитная проститутка выбрала его в качестве клиента именно за шикарное название про "шок и трепет", видимо не испытав ни того, ни другого. На суде она отозвалась о нём, как о "unpleasant person" — "противной особи".