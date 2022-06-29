Похоже, мир действительно устал от Украины. Выступление президента Владимира Зеленского в Совбезе ООН это наглядно продемонстрировало.
Вместо ожидаемого очередного приступа всемирной русофобской истерики и продолжения плясок вокруг "бедняжки Украины" очередной стендап Зеленского закончился скандалом из-за превращения Совета безопасности ООН в агитационную площадку для выпрашивания оружия у НАТО.
О том, чего Зеленский будет добиваться на этом, созванном по его инициативе заседании, Pravda.Ru писала накануне. Провокация с ТЦ "Амстор" в Кременчуге была организована режимом Зеленского именно с целью попытаться добиться признания России государством-террористом, а также (куда ж без этого) выклянчить очередные транши денег и оружия.
В ночь с 28 на 29 июня Зеленский выступил по удалённой связи в Совете безопасности ООН. Если совсем коротко, то он разъяснил этой международной организации, как на самом деле она должна работать, и потребовал признать Россию государством-террористом. Но мы разберём этот стендап поподробней.
В качестве доказательств того, что действия России в ходе СВО по демилитаризации и денацификации Украины носят террористический характер, Зеленский предъявил следующие обвинения:
Совбез ООН вряд ли в курсе, что пострадавший дом в жилом комплексе "Львовский квартал" не был принят в эксплуатацию из-за допущенных при строительстве нарушений и не был подключен к городским коммуникациям. А стало быть, никаких жильцов там быть не могло и в помине. И, кстати, как-то подозрительно быстро утихла душераздирающая история с "девочкой, спасённой из-под завалов". Так и подмывает спросить "А был ли мальчик?" (в данном случае — девочка).
На видео, опубликованных украинской же стороной, заметно, что прилёт был в расположенный за "Амстором" завод дорожных машин, который использовался как склад оружия и боеприпасов и площадка для ремонта военной техники. Пожар начался уже после детонации боекомплектов. Этот фейк развалился ещё до того, как был предъявлен "мировому сообществу", но Зеленского это не остановило.
"Я хочу, чтобы вы услышали сейчас имена четырёх женщин, убитых этим ударом: Виктория, Ирина, Елена, Людмила".
Как говорится, какие ещё вам нужны доказательства? С равным успехом Зеленский мог бы назвать любые другие женские имена, а также заявить любое количество "невинно убиенных" женщин. Четыре — как-то скромно. Где размах злодеяний?
Из этой феерии лжи последовал "абсолютно логичный" вывод:
"Если бы в любой части мира любая организация так же, как Россия убивает украинцев, убивала бы любых мирных людей, то это точно было бы признано терроризмом".
Но вот незадача, посетовал Зеленский: нет в ООН такого юридического термина — "государство-террорист". Значит, надо его незамедлительно ввести, за чем же дело стало? Ну и далее — "вишенка на торте", ради чего всё затевалось:
"Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права находиться в Совете безопасности ООН. Мы должны призвать Россию к ответу за терроризм", — заявил Зеленский, не забыв припугнуть другие страны "ужасной Россией".
— этим мемом в России описывают невыносимо скучные мероприятия. Выступление Зеленского произвело именно такое впечатление. Его речь ожидаемо поддержали США и сателлиты звёздно-полосатого гегемона. Остальные зрители отнеслись как-то со скепсисом.
Представитель Мексики Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес, например, выразил обеспокоенность неконтролируемым распространением оружия в регионе, в том числе, среди гражданского населения. Он отметил, что это вносит дополнительный фактор нестабильности в и без того напряжённую обстановку. А представитель Китая Чжан Цзюнь упрекнул НАТО в "менталитете холодной войны, основанном на конфронтации".
"Расширение военных альянсов и обеспечение безопасности кого-то одного в ущерб другим приведёт к пробелам в безопасности", — пояснил он.
Не мог не отреагировать на предъявленные нашей стране обвинения зампредставителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что председательствующая в Совбезе ООН Албания допустила выступление Зеленского в обход правил, без предварительных консультаций, просто поставив делегации перед фактом. Это подрывает авторитет организации, превращая её в площадку для актёрских выступлений. А речь президента Украины больше походила на "актёрскую игру попрошайки", добавил он.
Так что, очередного бенефиса у Зеленского не вышло. Но он прочно вошёл в образ, ранее виртуально прогастролировав чуть ли не по всем парламентам мира и прочим мероприятиям, которые смог ему организовать его звёздно-полосатый импресарио. И будет исполнять свою роль до последнего, потому что на любой другой концертной площадке такие гонорары ему даже не снились.
Что же касается "государства-террориста", то именно Украину всё чаще и громче называют УГИЛ (Украинское государство Львова и Ивано-Франковска), по аналогии с небезызвестной террористической организацией, также в своё время выпестованной Соединёнными Штатами. И, если в ООН когда-нибудь согласуют юридическое определение этого термина, то первыми кандидатами на позорное звание будут именно США и Украина. Поэтому проще и надёжнее было бы исключить из ООН саму Украину (которую, кстати говоря, в эту организацию в 1945 году пропихнул СССР). Во избежание, так сказать, дальнейших эксцессов.
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