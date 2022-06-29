Перфоманс Зеленского в Совбезе ООН не вызвал прежнего восторга

Похоже, мир действительно устал от Украины. Выступление президента Владимира Зеленского в Совбезе ООН это наглядно продемонстрировало.

Вместо ожидаемого очередного приступа всемирной русофобской истерики и продолжения плясок вокруг "бедняжки Украины" очередной стендап Зеленского закончился скандалом из-за превращения Совета безопасности ООН в агитационную площадку для выпрашивания оружия у НАТО.

О том, чего Зеленский будет добиваться на этом, созванном по его инициативе заседании, Pravda.Ru писала накануне. Провокация с ТЦ "Амстор" в Кременчуге была организована режимом Зеленского именно с целью попытаться добиться признания России государством-террористом, а также (куда ж без этого) выклянчить очередные транши денег и оружия.

Перфоманс по удалёнке

В ночь с 28 на 29 июня Зеленский выступил по удалённой связи в Совете безопасности ООН. Если совсем коротко, то он разъяснил этой международной организации, как на самом деле она должна работать, и потребовал признать Россию государством-террористом. Но мы разберём этот стендап поподробней.

В качестве доказательств того, что действия России в ходе СВО по демилитаризации и денацификации Украины носят террористический характер, Зеленский предъявил следующие обвинения:

Зенитная ракета упала на жилой дом в Киеве.

Совбез ООН вряд ли в курсе, что пострадавший дом в жилом комплексе "Львовский квартал" не был принят в эксплуатацию из-за допущенных при строительстве нарушений и не был подключен к городским коммуникациям. А стало быть, никаких жильцов там быть не могло и в помине. И, кстати, как-то подозрительно быстро утихла душераздирающая история с "девочкой, спасённой из-под завалов". Так и подмывает спросить "А был ли мальчик?" (в данном случае — девочка).

Ужасающая история о "прилёте огромной крылатой ракеты в торговый центр, где находились тысячи мирных покупателей" (тот самый ТЦ "Амстор" в Кременчуге).

На видео, опубликованных украинской же стороной, заметно, что прилёт был в расположенный за "Амстором" завод дорожных машин, который использовался как склад оружия и боеприпасов и площадка для ремонта военной техники. Пожар начался уже после детонации боекомплектов. Этот фейк развалился ещё до того, как был предъявлен "мировому сообществу", но Зеленского это не остановило.

Волнительное повествование о женщинах, якобы убитых Россией при обстрелах Лисичанска:

"Я хочу, чтобы вы услышали сейчас имена четырёх женщин, убитых этим ударом: Виктория, Ирина, Елена, Людмила".

Как говорится, какие ещё вам нужны доказательства? С равным успехом Зеленский мог бы назвать любые другие женские имена, а также заявить любое количество "невинно убиенных" женщин. Четыре — как-то скромно. Где размах злодеяний?

Из этой феерии лжи последовал "абсолютно логичный" вывод:

"Если бы в любой части мира любая организация так же, как Россия убивает украинцев, убивала бы любых мирных людей, то это точно было бы признано терроризмом".

Но вот незадача, посетовал Зеленский: нет в ООН такого юридического термина — "государство-террорист". Значит, надо его незамедлительно ввести, за чем же дело стало? Ну и далее — "вишенка на торте", ради чего всё затевалось:

"Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права находиться в Совете безопасности ООН. Мы должны призвать Россию к ответу за терроризм", — заявил Зеленский, не забыв припугнуть другие страны "ужасной Россией".

"Хороший тамада, и конкурсы интересные"

— этим мемом в России описывают невыносимо скучные мероприятия. Выступление Зеленского произвело именно такое впечатление. Его речь ожидаемо поддержали США и сателлиты звёздно-полосатого гегемона. Остальные зрители отнеслись как-то со скепсисом.

Представитель Мексики Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес, например, выразил обеспокоенность неконтролируемым распространением оружия в регионе, в том числе, среди гражданского населения. Он отметил, что это вносит дополнительный фактор нестабильности в и без того напряжённую обстановку. А представитель Китая Чжан Цзюнь упрекнул НАТО в "менталитете холодной войны, основанном на конфронтации".

"Расширение военных альянсов и обеспечение безопасности кого-то одного в ущерб другим приведёт к пробелам в безопасности", — пояснил он.

Не мог не отреагировать на предъявленные нашей стране обвинения зампредставителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что председательствующая в Совбезе ООН Албания допустила выступление Зеленского в обход правил, без предварительных консультаций, просто поставив делегации перед фактом. Это подрывает авторитет организации, превращая её в площадку для актёрских выступлений. А речь президента Украины больше походила на "актёрскую игру попрошайки", добавил он.

Так что, очередного бенефиса у Зеленского не вышло. Но он прочно вошёл в образ, ранее виртуально прогастролировав чуть ли не по всем парламентам мира и прочим мероприятиям, которые смог ему организовать его звёздно-полосатый импресарио. И будет исполнять свою роль до последнего, потому что на любой другой концертной площадке такие гонорары ему даже не снились.

Что же касается "государства-террориста", то именно Украину всё чаще и громче называют УГИЛ (Украинское государство Львова и Ивано-Франковска), по аналогии с небезызвестной террористической организацией, также в своё время выпестованной Соединёнными Штатами. И, если в ООН когда-нибудь согласуют юридическое определение этого термина, то первыми кандидатами на позорное звание будут именно США и Украина. Поэтому проще и надёжнее было бы исключить из ООН саму Украину (которую, кстати говоря, в эту организацию в 1945 году пропихнул СССР). Во избежание, так сказать, дальнейших эксцессов.

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