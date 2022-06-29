Если Россия победит в СВО, неизвестно, где она остановится

Пропаганда в западных либеральных СМИ резко меняет свою тактику после краха ВСУ в Малороссии. Меняясь на словах, наши враги остаются верными гнусным целям горстки глобалистов.

Запад готовит Нюрнбергский процесс против России

Вырвавшееся у Натаниэля Ротшильда признание о том, что Владимир Путин "является самым опасным человеком после поражения Гитлера" и "Украина настолько важна, что мы не можем позволить себе проиграть на геополитической шахматной доске", быстренько попытались объявить фейком.

Потаённые мысли решили доверить двум якобы представителям Незалежной под примитивными кличками Moonfish и Juice. Под названием хромис, или монашка, в Чёрном море водится рыбёшка Chromis chromis. Ну, а сок есть выдавленный из фруктов или овощей напиток.

Это два украинских лётчика, которые посетили Вашингтон, чтобы поболтать с американскими вояками и аффилированными журналистами так называемых масс-медиа.

"Если не остановить их прямо сейчас, прямо здесь, на Украине, остальной демократический мир может оказаться в гораздо, гораздо худшей ситуации", — бьётся в падучей украинский нацист.

На вопрос ушлых репортёров Yahoo News, как будет выглядеть победа, "Выжатый сок" ответил, что Украина должна вернуться к границам, установленным в 1991 году, после распада Советского Союза. Возникшие из-за спины вояки кураторы поспешили подчеркнуть, что официальная позиция Киева не столь амбициозна, но Juice не дипломат. Впрочем, незалежные дипломаты не стесняют себя в выражениях.

Истеблишмент в Вашингтоне нервничает, как долго продержится американо-европейская спайка против Москвы. Горячие головы даже бредят о мифическом Нюрнбергском процессе над Кремлем, забывая, что коллективная Европа взрастила Гитлера и послала его на Восток.

Их очи узрели нацизм в наших подворотнях, не заметив наколок у вскормленных ими папуасов. Великая Россия была, есть и пребудет. Никогда не было ни великого фатерлянда, ни тем более кончика России в виде примастыренных к Киеву территорий Речи Посполитой и Российской империи.

"Политика НАТО, похоже, заключается в том, чтобы сохранить альянс. Мы дадим им достаточно борьбы, но не дадим им достаточно победы", — бредит Марк Киммитт, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и Госдепа.

Хозяева глумятся над украинцами

"Потенциал украинской ПВО был уничтожен в первые несколько дней войны в феврале", — уточнил военный эксперт Дэниел Л. Дэвис. — По последним данным, Россия способна совершать примерно от 200 до 300 самолёто-вылетов в день. По самым надёжным оценкам, за это время было сбито около 30 русских самолётов, значит, ежемесячно взлетают тысячи самолётов, и только шесть или семь из них сбивают".

Пока украинцы не способны вывести из строя российские системы ПВО, предупреждает Дэвис, отправка в эту прорву западных истребителей и вертолётов вряд ли принесёт много пользы, поскольку их просто превратят в металлолом.

Пока западные кураторы выдают объективную информацию, украинские холопы продолжают лебезить перед панами:

"Русские нам не ровня. Они не ровня американским пилотам. Даже с такими превосходными самолётами, такими как Су-30, плохая подготовка сводит на нет преимущество России, как и их структура командования и управления, одновременно хаотичная и деспотическая".

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