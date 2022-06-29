Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Игорь Буккер

Если Россия победит в СВО, неизвестно, где она остановится

Мир » Бывший СССР » Украина

Пропаганда в западных либеральных СМИ резко меняет свою тактику после краха ВСУ в Малороссии. Меняясь на словах, наши враги остаются верными гнусным целям горстки глобалистов.

Если Россия победит в СВО, неизвестно, где она остановится

Запад готовит Нюрнбергский процесс против России

Вырвавшееся у Натаниэля Ротшильда признание о том, что Владимир Путин "является самым опасным человеком после поражения Гитлера" и "Украина настолько важна, что мы не можем позволить себе проиграть на геополитической шахматной доске", быстренько попытались объявить фейком.

Потаённые мысли решили доверить двум якобы представителям Незалежной под примитивными кличками Moonfish и Juice. Под названием хромис, или монашка, в Чёрном море водится рыбёшка Chromis chromis. Ну, а сок есть выдавленный из фруктов или овощей напиток.

Это два украинских лётчика, которые посетили Вашингтон, чтобы поболтать с американскими вояками и аффилированными журналистами так называемых масс-медиа.

"Если не остановить их прямо сейчас, прямо здесь, на Украине, остальной демократический мир может оказаться в гораздо, гораздо худшей ситуации", — бьётся в падучей украинский нацист.

На вопрос ушлых репортёров Yahoo News, как будет выглядеть победа, "Выжатый сок" ответил, что Украина должна вернуться к границам, установленным в 1991 году, после распада Советского Союза. Возникшие из-за спины вояки кураторы поспешили подчеркнуть, что официальная позиция Киева не столь амбициозна, но Juice не дипломат. Впрочем, незалежные дипломаты не стесняют себя в выражениях.

Истеблишмент в Вашингтоне нервничает, как долго продержится американо-европейская спайка против Москвы. Горячие головы даже бредят о мифическом Нюрнбергском процессе над Кремлем, забывая, что коллективная Европа взрастила Гитлера и послала его на Восток.

Их очи узрели нацизм в наших подворотнях, не заметив наколок у вскормленных ими папуасов. Великая Россия была, есть и пребудет. Никогда не было ни великого фатерлянда, ни тем более кончика России в виде примастыренных к Киеву территорий Речи Посполитой и Российской империи.

"Политика НАТО, похоже, заключается в том, чтобы сохранить альянс. Мы дадим им достаточно борьбы, но не дадим им достаточно победы", — бредит Марк Киммитт, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и Госдепа.

Хозяева глумятся над украинцами

"Потенциал украинской ПВО был уничтожен в первые несколько дней войны в феврале", — уточнил военный эксперт Дэниел Л. Дэвис. — По последним данным, Россия способна совершать примерно от 200 до 300 самолёто-вылетов в день. По самым надёжным оценкам, за это время было сбито около 30 русских самолётов, значит, ежемесячно взлетают тысячи самолётов, и только шесть или семь из них сбивают".

Пока украинцы не способны вывести из строя российские системы ПВО, предупреждает Дэвис, отправка в эту прорву западных истребителей и вертолётов вряд ли принесёт много пользы, поскольку их просто превратят в металлолом.

Пока западные кураторы выдают объективную информацию, украинские холопы продолжают лебезить перед панами:

"Русские нам не ровня. Они не ровня американским пилотам. Даже с такими превосходными самолётами, такими как Су-30, плохая подготовка сводит на нет преимущество России, как и их структура командования и управления, одновременно хаотичная и деспотическая".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Россия, начав спецоперацию, спасла Европу от нового Чернобыля
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
Новости
Зеленский сравнил НАТО с турникетами киевского метро
Украинский беспилотник сбит и уничтожен в Брянской области
МИД РФ: Москва пригрозила Осло ответными мерами из-за ситуации со Шпицбергеном
Академик Козин предложил усилить спецоперацию на Украине
ВКС России нанесли удар по воинской части под Одессой ракетой Х-22
МВД ЛНР: наёмники из США руководят украинской группировкой в Северске
На службу в полицию Мариуполя поступили 160 бывших украинских правоохранителей
Дмитрий Савельев: к профессии учителя нужно готовить со школьной скамьи
Врач Кабычкин: в жару идеальной будет пробковая обувь
Петербургская филармония представит новый проект "Окно в барокко"
Популярное
Силовые структуры
Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины

Судно не следовало выводить в море для активных действий.

Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Мир. Новости мира
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Силовые структуры
Мирошник: треть боевиков ВСУ сдалась в плен в пригороде Лисичанска
Людмила Черткова Байден не сдержал обещание: доллар по 50 рублей вместо 200 Людмила Черткова Любовь Степушова За СВО на Украине не проглядеть бы Таджикистан Любовь Степушова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Силовые структуры
Welt: военный эксперт Мартин ван Кревельд заявил, что победа РФ в СВО неизбежна
Мир. Новости мира
Багдасаров: два звонка из Кремля и США не из чего будет делать патроны
Кедми заявил о возможном участии военных ВС Белоруссии в СВО на Украине
Мир. Новости мира
Кедми заявил о возможном участии военных ВС Белоруссии в СВО на Украине
Последние материалы
Зеленский сравнил НАТО с турникетами киевского метро
Украинский беспилотник сбит и уничтожен в Брянской области
МИД РФ: Москва пригрозила Осло ответными мерами из-за ситуации со Шпицбергеном
Академик Козин предложил усилить спецоперацию на Украине
ВКС России нанесли удар по воинской части под Одессой ракетой Х-22
МВД ЛНР: наёмники из США руководят украинской группировкой в Северске
На службу в полицию Мариуполя поступили 160 бывших украинских правоохранителей
Дмитрий Савельев: к профессии учителя нужно готовить со школьной скамьи
Если Россия победит в СВО, неизвестно, где она остановится
Врач Кабычкин: в жару идеальной будет пробковая обувь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников