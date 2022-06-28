Психолог: ажиотажная скупка почтовых марок на Украине — результат тяжёлой промывки мозгов

Ажиотажная скупка патриотических почтовых марок на Украине — это результат идеологической промывки мозгов или погоня за раритетом, считает психолог Василий Шуров.

Марки о поражениях Украины скупаются на "ура"

Украинцы выстраиваются в очереди, скупая "патриотические" почтовые марки. 28 июня появилась марка с изображением "Мрии", сообщает "Укрпочта", обещая к ней конверт и открытку.

Как пишет "Страна", за новыми марками уже выстроились очереди в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске и других городах.

Тираж марки — три миллиона. Чтобы всем хватало, действуют ограничения: один человек может купить не больше 2 маркированных листов, 5 конвертов, 5 открыток.

"Укрпочта" указывает, что эта марка олицетворяет "украинскую несокрушимость". Автор иллюстрации, попавшей на марку — София Кравчук, одиннадцатилетняя школьница из Волыни. Однако, известно, что "Мрия" сгорела в ангаре на аэродроме "Гостомель". Где здесь несокрушимость, трудно понять.

Ранее украинцы неистово скупали марку с изображением уже затонувшего крейсера "Москва", которого на марке военнослужащий ВСУ посылает в известном направлении. "Эта победа должна остаться у каждого", — гласили заголовки в СМИ, а марку дарили иностранным чиновникам.

Хотя, все защитники острова Змеиный, которым приписываются нецензурные слова, сдались, а потопление крейсера "Москва" не стало переломным в военной кампании.

Результат тяжёлого психологического прессинга или стремление купить раритет

Чем объясняется такая немотивированная победами страсть к маркам на Украине, рассказал Pravda.Ru Василий Шуров, врач-нарколог, психиатр.

"Люди идеологически обработаны. Им объяснили, что это патриотично, это круто. Они сейчас под таким прессингом, под таким информационным давлением вынуждены эту патриотичность демонстрировать при любой возможности. Вышла марка, открытка, магнитик — все покупают, все радуются: "Мы победим, дадим деньги на нужды армии". Это результат тяжёлой идеологической промывки мозгов", — сказал психолог.

Ещё одна причина нездорового ажиотажа, по его словам, это раритетность марки.

"Марка станет раритетом, когда Украина перестанет существовать, и в дальнейшем её можно будет продать за большие деньги", — сказал эксперт.

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