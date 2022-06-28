Фейком в Кременчуге Украина добивается признания России "страной-террористом"

Пиар-кампания по признанию России "страной-террористом" набирает обороты. На сей раз портфолио фейковых Буч пополнилось постановкой в Кременчуге.

Карьерному росту Владимира Зеленского можно, наверное, позавидовать. Выходец из некогда популярного местечкового "Квартала 95", теперь он управляет куда более крупным проектом — "Страна 404" — под непосредственным руководством западных кураторов, пристально следящих за его политическим и коммерческим успехом. Только вот шутки Зеленского смешными быть перестали. Да и вряд ли вообще можно назвать шутками кровавые постановки, регулярно устраиваемые его кликой "для картинки" в западных СМИ.

Драматизм прогрессирует

После восьми лет заявлений о том, что "Донбасс сам себя обстреливает" и "это у них кондиционер взорвался" украинская пропаганда перешла к театральным постановкам со всем драматическим пафосом, свойственным нынешнему киевскому режиму. Правда, с Краматорском как-то не задалось: когда с "места зверского удара" были опубликованы фотографии с инвентарным номером украинской ракеты "Точка-У", история моментально исчезла из информационного пространства. Да и Гостомель, где украинцы умудрились уничтожить свой единственный и неповторимый самолёт "Мрия", тоже не слишком успешно "выстрелил" в масс-медиа.

А в Бучу и Ирпень украинские власти до сих пор привозят высокопоставленных иностранных гостей и устраивают драматические фотосессии на фоне "свидетельств зверств российских оккупантов". Те делают трагические лица и соответствующие протоколу заявления о "безграничной поддержке Украины". Все довольны.

Но уже понятно, что повод протухает: нельзя же столько времени держать на улице старые или подвозить новые трупы "для фоточек": возникнут неудобные вопросы, почему людей не хоронят. Значит, нужна новая Буча. А тут как раз и саммиты G7 и НАТО очень кстати пришлись. Надо же продолжать удерживать на себе внимание уставшего от Украины Запада, не позволяя ему отвлекаться на собственные проблемы.

"Не верю!"

С вечера понедельника, 27 июня, украинские "патриотические" Telegram-каналы начали разгонять информацию о "прилёте двух ракет по большому скоплению мирных людей" в Кременчуге Полтавской области. Позже было добавлено, что "прилёт" случился якобы в ТЦ "Амстор". Причём, что странно, если обычно фото и видео с места происшествия появляются в течение нескольких минут, то в этот раз почему-то тянули с "доказательствами", ссылаясь на некие "правила":

"К сожалению, из-за тупых правил мы не можем вам показать, какой сейчас п*** в этом ТЦ. Как кричат дети и матери…"

Зеленский в вечернем обращении заявил, что в торговом центре в этот момент "было более тысячи мирных". Иными словами, сделал заявку как минимум на тысячу трупов.

Как-то слишком уж кстати и оперативно оказался на месте пожара скандально известный деятель Антон Геращенко. Он рассказал ужасающую историю о прилёте "огромной крылатой ракеты", сняв видео внутри "Амстора" на фоне стоящих ровными рядами на полках товаров.

И в голове у него не щёлкнуло, что одной только ударной волной все эти бутылки и банки должно было разметать вдребезги вместе со стеллажами.

Когда, наконец, начали появляться фото и видео пострадавшего ТЦ, стали очевидны и другие несостыковки. Например, на парковке перед Геращенко стоит всего несколько автомобилей, что никак не тянет на "более тысячи" посетителей. Все стёкла у машин целые, что говорит об отсутствии ударной волны. На видео с "людьми, пытающимися выбраться из пожара", почему-то обнаружились одни только мужчины в военной форме, но никак не "кричащие дети и матери". И, если посмотреть внимательно, то это ещё не все моменты, вызывающие сомнение в "прилёте". А сам ТЦ, как выяснилось, и вовсе не функционировал с марта.

Однако, кого волнуют такие мелочи, когда главный друг Украины Борис Джонсон уже сделал пафосное заявление о "варварстве русских"? Главное, что нужная картинка создана, и реки денег и оружия не прекратятся.

Минобороны РФ позже внесло ясность в "кременчугский кейс". Наши ВКС нанесли удар по заводу дорожных машин, в ангарах которого хранились поступившие от Запада вооружение и боеприпасы. Пожар начался из-за детонации боекомплектов, и огонь перекинулся на торговый центр, находившийся менее чем в ста метрах от завода.

Итого, можно предположить, что на Украине знали о том, что ВС РФ могут нанести удар в это место, поскольку завод использовался как склад оружия и боеприпасов. И подготовились, успешно обставив акт демилитаризации всеми "нужными" декорациями. Получилось, как обычно, топорно, но это, опять же, мелочи.

Не поверили Зеленскому, кстати, даже европейские обыватели, которым полагается послушно проглатывать всю антироссийскую повестку, щедро скармливаемую им "демократической прессой".

"Вся информация о "ракетном обстреле ТЦ" исходила исключительно от клана Зеленского. Расследование инцидента? Нет! Это касается и Бучи, Ирпеня… Всё, что мы должны знать, исходит исключительно от украинцев. Были ли заслушаны обвиняемые? Нет!" — пишут в немецких соцсетях.

Зачем менять методичку, которая работает?

Сценарий ведения информационной (точней, дезинформационной) войны был успешно опробован на практике ещё в Сирии. Тогда, напомню, некая семилетняя Бана Алабед из Алеппо, в своём возрасте удивительно хорошо владеющая английским и всё знающая о хэштегах, вела аккаунт в популярной соцсети, порой доводя количество постов до 120 в день. Аккаунт оказался фейковым, но разве это остановило поток лжи о "зверствах режима Асада"?

Также стоит упомянуть движение "Белые каски", волонтёры которого в Сирии прославились не столько своей гуманитарной деятельностью, сколько съёмками постановочных кадров, например, о "химической атаке в Думе". Фейк был разоблачён, но "демократические" бомбардировки Сирии всё равно были продолжены.

Аналогичные методики отрабатываются сейчас и на Украине. Их цель — всё сильнее повышать градус русофобии, чтобы сформировать соответствующее общественное мнение и, в конечном итоге, добиться признания России "страной-террористом". Это позволит увеличить военные бюджеты, и кое-кто положит в свой карман неплохие деньги. "Кому война, а кому — мать родна", помните? Всегда ведь срабатывало. Так зачем менять методичку, которая работает?

P.S. Украина потребовала созвать срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Кременчуге. Оно состоится во вторник, 28 июня, в 22.00 по киевскому времени (совпадает с московским). Так что, история ещё не закончена.

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