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Автор Ольга Лебедева

Уолт Злотов: остановить кровопролитие на Украине может только дядя Сэм

Мир

Объективная реальность российской спецоперации на Украине исключает возможности двоякого толкования происходящего, утверждает президент Западной мирной коалиции (Чикаго) Уолт Злотов.

Уолт Злотов: остановить кровопролитие на Украине может только дядя Сэм

Эксперт в области политологии констатирует:

  • Киев почти потерпел поражение — Россия уже поглотила пятую часть страны на Донбассе, где русскоязычные украинцы восемь лет терпели обстрелы со стороны украинских ультранационалистов;
  • экономика Украины сократилась более чем на 50%, превратив страну в несостоявшееся государство;
  • все кончено с президентом Зеленским.

"Но бредящий президент Украины все еще колотит себя в грудь, призывая дядю Сэма и НАТО спасти его шкуру, расширив войну введением в неё США и НАТО против русского медведя. Он делает это несмотря на то, что ему было четко сказано: мы не прольем ни капли американской крови и не дадим ему вооружения, которое может спровоцировать Третью мировую войну", — пишет Злотов.

По его словам, есть ещё одна реальность, которую Соединённые Штаты должны признать:

  • ни экономические санкции, введённые против России, ни $54 млрд, потраченных на вооружение для Украины, не изменят ситуацию — "Украина истекает кровью" и в Вашингтоне это знают.

Свидетельством последнего, отмечает эксперт, является смягчение воинственной риторики как президента США, так и высокопоставленных сотрудников Пентагона.

Единственный выход — урегулирование

"Если бы США и НАТО признались в своих 8-летних провокационных действиях против России на Украине, эту войну можно было бы быстро закончить, если не избежать ее вообще.

Зная неизбежное, США должны сказать Зеленскому, что больше никакой помощи, включая экономическую, пока он не согласится на переговоры с Россией о прекращении войны. Да, это будет означать, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся под украинское правление. Но это — цена за то, что Украина объявила войну собственному народу в 2014 году", — пишет Злотов, констатируя: — "в этом конфликте нет хороших парней, есть только мертвые парни. США и НАТО давно пора организовать ее конец".

Справедливости ради стоит отметить, что мнение Уолта Злотова на Западе разделяют очень немногие "лица, принимающие решения". Например, глава НАТО, признавая, что наскоком справиться с Россией не удалось, призывает членов альянса затянуть потуже пояса, чтобы "годами" поддерживать Украину в конфликте с Россией. 

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"Украины не будет". Политолог КАЗАКОВ о спецоперации, противостоянии России и НАТО, ВСУ, задаче №1
Куратор: Любовь Степушова
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