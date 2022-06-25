Объективная реальность российской спецоперации на Украине исключает возможности двоякого толкования происходящего, утверждает президент Западной мирной коалиции (Чикаго) Уолт Злотов.

Эксперт в области политологии констатирует:

"Но бредящий президент Украины все еще колотит себя в грудь, призывая дядю Сэма и НАТО спасти его шкуру, расширив войну введением в неё США и НАТО против русского медведя. Он делает это несмотря на то, что ему было четко сказано: мы не прольем ни капли американской крови и не дадим ему вооружения, которое может спровоцировать Третью мировую войну", — пишет Злотов.

По его словам, есть ещё одна реальность, которую Соединённые Штаты должны признать:

Свидетельством последнего, отмечает эксперт, является смягчение воинственной риторики как президента США, так и высокопоставленных сотрудников Пентагона.

"Если бы США и НАТО признались в своих 8-летних провокационных действиях против России на Украине, эту войну можно было бы быстро закончить, если не избежать ее вообще.

Зная неизбежное, США должны сказать Зеленскому, что больше никакой помощи, включая экономическую, пока он не согласится на переговоры с Россией о прекращении войны. Да, это будет означать, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся под украинское правление. Но это — цена за то, что Украина объявила войну собственному народу в 2014 году", — пишет Злотов, констатируя: — "в этом конфликте нет хороших парней, есть только мертвые парни. США и НАТО давно пора организовать ее конец".