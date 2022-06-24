Экс-помощник министра финансов в администрации 40-го президента США Рейгана Пол Крейг Робертс вынес приговор Украине: у неё, как у страны, может не быть будущего.
"Украина — новая страна, которой всего три десятилетия. Исторически Украина была частью Польши, Российской империи и Советского Союза. Она может оказаться на грани раздела между Польшей и Россией", — считает американский экономист.
Своё видение ситуации на "украинских фронтах" он изложил в аналитической статье, размещённой на сайте Института политической экономии имени Пола Крейга Робертса.
Бывший советник министра немало удивлён тем фактом, что Зеленский, "еврей, каким-то образом умудрился возглавить неонацистское государство", и не понимает, зачем он "лжёт, утверждая, что Украина не собиралась завоёвывать отколовшиеся республики Донбасса".
"Какую ещё цель преследовали 150 тысяч человек украинской армии и нацистских ополченцев, выстроенных на суженных границах Донбасса? Как российские войска могут уничтожать украинскую армию в Донбассе, если армии там не было?" — задаётся вопросом Робертс, констатируя "украинские войска проиграли войну в Донбассе".
По мнению бывшего американского правительственного чиновника, теперь многое будет зависеть от того, "позволит ли Вашингтон своему марионеточному правительству согласиться на требование России о демилитаризации Украины и предоставлении ей нейтрального статуса, как Австрии, или Вашингтон и НАТО создадут и оснастят миллионную армию на Западной Украине и попытаются вернуть Донбасс и Крым".
Второй вариант, по мнению Робертса, приведёт к разрушению Киева и Львова. А украинское правительство станет правительством в изгнании. Да и для самого НАТО, "ряд стран которого стали участниками конфликта" конфликт может "расшириться", потому что они "являются законными целями России".
Украина может потерять свои позиции как страна по-другому. Если реализуется план Польши по "возвращению Западной Украины". По словам австралийского журналиста-международника Джона Хелмера, "польские войска под видом миротворцев оккупируют Западную Украину, якобы чтобы не допустить русских, и просто останутся, пока остатки Украины снова не станут польской провинцией".
Впрочем тут, как говорится, есть варианты.
"Возможно, Кремль поймёт, что его ограниченная операция не может достичь своей цели демилитаризованной и нейтральной Украины и что Запад будет продолжать войну, пока Россия не захватит всю Украину и не сделает её российской марионеткой вместо американской", — пишет Робертс.
Россия ясно дала понять, что Украина будет демилитаризована и денацифицирована. И, предупреждает американский эксперт, чем дольше Вашингтон и НАТО будут пытаться блокировать этот исход, тем больше вероятность расширения войны, что невыгодно им самим:
"У Вашингтона и слабых в военном отношении стран, входящих в НАТО, нет перспектив противостоять российским военным в обычной войне. Опасность для мира попыток Вашингтона одержать верх над Россией очевидна. Угроза ядерной войны наряду с высокой инфляцией и сокращением поставок энергоносителей, навязанных Европе непродуманными санкциями, может привести к распаду как НАТО, так и ЕС".
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