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Автор Ольга Лебедева

Пол Робертс: Украины не было 30 лет назад и больше не будет

Мир

Экс-помощник министра финансов в администрации 40-го президента США Рейгана Пол Крейг Робертс вынес приговор Украине: у неё, как у страны, может не быть будущего.

Пол Робертс: Украины не было 30 лет назад и больше не будет

"Украина — новая страна, которой всего три десятилетия. Исторически Украина была частью Польши, Российской империи и Советского Союза. Она может оказаться на грани раздела между Польшей и Россией", — считает американский экономист.

Своё видение ситуации на "украинских фронтах" он изложил в аналитической статье, размещённой на сайте Института политической экономии имени Пола Крейга Робертса.

Бывший советник министра немало удивлён тем фактом, что Зеленский, "еврей, каким-то образом умудрился возглавить неонацистское государство", и не понимает, зачем он "лжёт, утверждая, что Украина не собиралась завоёвывать отколовшиеся республики Донбасса".

"Какую ещё цель преследовали 150 тысяч человек украинской армии и нацистских ополченцев, выстроенных на суженных границах Донбасса? Как российские войска могут уничтожать украинскую армию в Донбассе, если армии там не было?" — задаётся вопросом Робертс, констатируя "украинские войска проиграли войну в Донбассе".

Что произойдёт после победы России в Донбассе?

По мнению бывшего американского правительственного чиновника, теперь многое будет зависеть от того, "позволит ли Вашингтон своему марионеточному правительству согласиться на требование России о демилитаризации Украины и предоставлении ей нейтрального статуса, как Австрии, или Вашингтон и НАТО создадут и оснастят миллионную армию на Западной Украине и попытаются вернуть Донбасс и Крым".

Второй вариант, по мнению Робертса, приведёт к разрушению Киева и Львова. А украинское правительство станет правительством в изгнании. Да и для самого НАТО, "ряд стран которого стали участниками конфликта" конфликт может "расшириться", потому что они "являются законными целями России".

Второй вариант. Не менее драматический

Украина может потерять свои позиции как страна по-другому. Если реализуется план Польши по "возвращению Западной Украины". По словам австралийского журналиста-международника Джона Хелмера, "польские войска под видом миротворцев оккупируют Западную Украину, якобы чтобы не допустить русских, и просто останутся, пока остатки Украины снова не станут польской провинцией".

Впрочем тут, как говорится, есть варианты.

"Возможно, Кремль поймёт, что его ограниченная операция не может достичь своей цели демилитаризованной и нейтральной Украины и что Запад будет продолжать войну, пока Россия не захватит всю Украину и не сделает её российской марионеткой вместо американской", — пишет Робертс.

Продление конфликта чревато его расширением

Россия ясно дала понять, что Украина будет демилитаризована и денацифицирована. И, предупреждает американский эксперт, чем дольше Вашингтон и НАТО будут пытаться блокировать этот исход, тем больше вероятность расширения войны, что невыгодно им самим:

"У Вашингтона и слабых в военном отношении стран, входящих в НАТО, нет перспектив противостоять российским военным в обычной войне. Опасность для мира попыток Вашингтона одержать верх над Россией очевидна. Угроза ядерной войны наряду с высокой инфляцией и сокращением поставок энергоносителей, навязанных Европе непродуманными санкциями, может привести к распаду как НАТО, так и ЕС".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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