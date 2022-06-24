Европа сегодня — локация "Игры престолов" с Британией в роли Ланнистеров

Известный геополитический аналитик Конрад Ренкас утверждает, что прямо сейчас мы все являемся активными зрителями очередного эпизода "Игры престолов", место действия которого — Европа.

А главные герои — не США и Россия, как пытаются убедить всех невидимые сценаристы, а Британия, поставившая себе целью вернуть былое доминирующее положение, сначала в Европе, а после — на Ближнем Востоке.

Империя наносит удар

По словам аналитика, Вашингтон доминировал и парализовал Европу на протяжении стольких десятилетий, чтобы не оставить её сейчас без просвещённого англосаксонского руководства.

"История и геополитика прошли полный круг, когда мы являемся свидетелями странной, но абсолютно серьёзной попытки восстановить Британскую империю. Не американцы, а британцы являются главными противниками России на Украине. Фактически, Вестминстер взял под полный контроль внешнюю политику (включая энергетическую безопасность) Польши и стран Балтии", — пишет Ренкас в статье, опубликованной на портале Global Research.

Геополитик приводит ряд доказательств "растущего участия Великобритании в конфликте с Россией", например:

во время очередного визита в Киев (сразу после европейских лидеров) Борис Джонсон сделал Владимиру Зеленскому предложение, "от которого тот не может отказаться": "украинцы обязаны вступить в блок, организованный под британским доминированием с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией и, вероятно, Молдавией и Румынией;

Британия активно продвигает план "УкроПолин" — польско-украинский государственный гибрид.

"Заключительным актом операции, вероятно, будет бросок всего этого альянса против России", — предсказал Ренкас.

Новые колонии старой империи

Англия наращивает собственные активы в Украине. Когда Киев готовился к "нападению на Россию", британцы обучили, по меньшей мере, 22 тысячи украинских солдат (операция Orbital). Теперь Джонсон пообещал обучить еще 10 тысяч человек. Учебные лагеря, вероятно, будут работать в Польше.

С февраля Лондон перечислил Киеву 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, поставил тысячи противотанковых ракет NLAW, ракетных установок и артиллерийских систем, включая НАТОвские M109.

"Даже дурацкий финал песенного конкурса "Евровидение", который, как ожидается, в следующем году примет Украина, будет организован в… Соединённом Королевстве. Учитывая всё это, возможно Украина будет объединена с Польшей в Укрополину, но только для того, чтобы превратить их обе в британские колонии", — пишет аналитик.

Британо-российская война?

Тем не менее, прокиевская волна в Великобритании, похоже, спадает, и обычные английские и шотландские семьи уже не готовы принимать украинских иммигрантов в своих домах, особенно учитывая тот факт, что многие всё ещё ждут обещанных властями "зарплат" в 350 фунтов стерлингов в месяц.

Однако, по словам Конрада Ренкаса мнения рядовых англичан "не имеют большого значения, потому что "старейшая европейская (либеральная) демократия больше не является ни демократической, ни сторонницей свободы слова, а политический и финансовый истеблишмент почти прямо заявляет, что Великобритания сама находится в состоянии войны с Россией".

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