Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Европа сегодня — локация "Игры престолов" с Британией в роли Ланнистеров

Мир

Известный геополитический аналитик Конрад Ренкас утверждает, что прямо сейчас мы все являемся активными зрителями очередного эпизода "Игры престолов", место действия которого — Европа.

Европа сегодня — локация "Игры престолов" с Британией в роли Ланнистеров

А главные герои — не США и Россия, как пытаются убедить всех невидимые сценаристы, а Британия, поставившая себе целью вернуть былое доминирующее положение, сначала в Европе, а после — на Ближнем Востоке.

Империя наносит удар

По словам аналитика, Вашингтон доминировал и парализовал Европу на протяжении стольких десятилетий, чтобы не оставить её сейчас без просвещённого англосаксонского руководства.

"История и геополитика прошли полный круг, когда мы являемся свидетелями странной, но абсолютно серьёзной попытки восстановить Британскую империю.

Не американцы, а британцы являются главными противниками России на Украине. Фактически, Вестминстер взял под полный контроль внешнюю политику (включая энергетическую безопасность) Польши и стран Балтии", — пишет Ренкас в статье, опубликованной на портале Global Research.

Геополитик приводит ряд доказательств "растущего участия Великобритании в конфликте с Россией", например:

  • во время очередного визита в Киев (сразу после европейских лидеров) Борис Джонсон сделал Владимиру Зеленскому предложение, "от которого тот не может отказаться": "украинцы обязаны вступить в блок, организованный под британским доминированием с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией и, вероятно, Молдавией и Румынией;
  • Британия активно продвигает план "УкроПолин" — польско-украинский государственный гибрид.

"Заключительным актом операции, вероятно, будет бросок всего этого альянса против России", — предсказал Ренкас.

Новые колонии старой империи

Англия наращивает собственные активы в Украине. Когда Киев готовился к "нападению на Россию", британцы обучили, по меньшей мере, 22 тысячи украинских солдат (операция Orbital). Теперь Джонсон пообещал обучить еще 10 тысяч человек. Учебные лагеря, вероятно, будут работать в Польше.

С февраля Лондон перечислил Киеву 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, поставил тысячи противотанковых ракет NLAW, ракетных установок и артиллерийских систем, включая НАТОвские M109.

"Даже дурацкий финал песенного конкурса "Евровидение", который, как ожидается, в следующем году примет Украина, будет организован в… Соединённом Королевстве.

Учитывая всё это, возможно Украина будет объединена с Польшей в Укрополину, но только для того, чтобы превратить их обе в британские колонии", — пишет аналитик.

Британо-российская война?

Тем не менее, прокиевская волна в Великобритании, похоже, спадает, и обычные английские и шотландские семьи уже не готовы принимать украинских иммигрантов в своих домах, особенно учитывая тот факт, что многие всё ещё ждут обещанных властями "зарплат" в 350 фунтов стерлингов в месяц.

Однако, по словам Конрада Ренкаса мнения рядовых англичан "не имеют большого значения, потому что "старейшая европейская (либеральная) демократия больше не является ни демократической, ни сторонницей свободы слова, а политический и финансовый истеблишмент почти прямо заявляет, что Великобритания сама находится в состоянии войны с Россией".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что такое Великобритания?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия европа украина конрад ренкас
Новости
Ветеран ФСБ: прекратить теракты в Херсоне поможет контрразведывательный режим
Участники Little Big уехали из России в Штаты
В Генштабе ВСУ предпочли не говорить об отходе из Северодонецка
Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдёт в военные учебники
Верховный суд в США отменил постановление о правах на аборт в стране
Терапевт Асанов: употребление мороженого может привести к онкологии
Филипоненко: переодетые боевики ВСУ пытаются уйти из "Горского котла"
МК: перед Шатуновым умерли ещё 12 членов "Ласкового мая"
РЖД приостановит отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию с 23 июня
В Лисичанске с постамента угнали танк-памятник Т-34
Популярное
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада

Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.

InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Россия
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Силовые структуры
Переданные для ВСУ французские САУ Caesar уже разбирают на "Уралвагонзаводе"
Общество
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская Любовь Степушова Жизнь американца мало значит: США не будут спасать своих ветеранов в ДНР Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Силовые структуры
Пленные ВСУ из котла под Лисичанском заявили, что не стреляли, а рыли окопы
Силовые структуры
Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада
Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"
Силовые структуры
Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"
Последние материалы
Коварный астигматизм приводит к косоглазию и резкому падению зрения
Лечимся от простуды: дыхательные спички Стрельниковой
Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдёт в военные учебники
Верховный суд в США отменил постановление о правах на аборт в стране
Терапевт Асанов: употребление мороженого может привести к онкологии
Контактные линзы: советы начинающим
Расстройство пищевого поведения: булимия
Филипоненко: переодетые боевики ВСУ пытаются уйти из "Горского котла"
МК: перед Шатуновым умерли ещё 12 членов "Ласкового мая"
РЖД приостановит отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию с 23 июня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников